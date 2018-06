Ciudadanos ofrece al Gobierno pactar la fecha de elecciones

Ciudadanos insiste con su estrategia de elecciones cuanto antes. Desde la aparición de la sentencia sobre el caso Gürtel, el gran objetivo de la formación ha sido ir a elecciones. Las encuestas que han aparecido este fin de semana, donde el PSOE se convierte en primer partido en intención de voto y Ciudadanos cae, no han hecho cambiar de creencia a Ciudadanos: "Estamos en una situación excepcional donde por primera vez hay un presidente que no ha salido de unas elecciones y hay que poner una fecha límite", ha dicho José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.

El Congreso de los Diputados votará este martes una propuesta de Ciudadanos que plantea una convocatoria electoral inmediata, lo que obligará a todos los grupos a manifestarse. A la vez, este lunes Ciudadanos ofrecerá al PSOE reunirse para hablar de la fecha de elecciones. El partido de Rivera está abierto a "transaccionar" con el Gobierno para cerrar una fecha que coincida por ejemplo con las andaluzas, antes de un año, aunque siempre cerrando algunos flecos, sobre todo el asunto territorial: "Habría que tomar medidas para que estas elecciones no supongan ninguna distorsión en Cataluña. "Somos flexibles", ha añadido Villegas. Es precisamente sobre Cataluña donde más espacio se está abriendo entre ambos partidos desde la llegada de Sánchez a Moncloa. "Son muy preocupantes sus primeros mensajes", ha asegurado Villegas.

Entre los asuntos que Ciudadanos podría negociar, según ha explicado Villegas, estarían dos de los grandes retos económicos del Gobierno de Sánchez. "Estamos dispuestos a hablar con el Gobierno del techo de gasto o de presupuestos de 2019, pero plantearemos que nuestra prioridad es dar voz a los españoles", ha dicho.

El presidente del partido, Albert Rivera, ya había avanzado en una entrevista en TVE que prefieren cerrar el adelanto electoral para no estar pendientes de los intereses electorales del Gobierno. "Lo que no nos vale es estar pendientes cada día de la decisión electoral de un gobierno y poniendo en jaque la estabilidad de España. Eso no nos gusta. Por eso creo que hay que pactarlo", había indicado Rivera.

Durante las negociaciones en la semana de la moción de censura, el PSOE ofreció a Ciudadanos pactar una fecha de elecciones a cambio de su apoyo. En Ciudadanos no creyeron que la oferta fuera en firme porque el PNV no quería ni siquiera oír hablar de elecciones. Ahora la situación se ha girado.