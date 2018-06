Esta es la posición de los partidos ante la moción de censura de Sánchez

La moción de censura que debate el Congreso de los Diputados entra en la recta final este viernes con todo decidido, salvo sorpresas. El miércoles se produjo el movimiento clave, la decisión de ERC de apoyar la moción y, como un dominó, llevó ayer por la tarde al PNV a inclinar la balanza. El PSOE necesita 176 votos para que la iniciativa tenga éxito y cuentan con 180: los 84 suyos, los 67 de Unidos Podemos, los nueve de ERC, los ocho de PDeCAT, los cuatro de Compromís, los 2 de EH Bildu y uno de Nueva Canaria, a los que se han sumado los cinco del PNV, Coalición Canaria anunció su abstención inesperada. Sólo votarán en contra el PP, Ciudadanos, UPN y Foro, es decir, 169 diputados.

UNIDOS PODEMOS. El grupo confederal Unidos Podemos despejó de forma inmediata el apoyo de sus 67 miembros a la iniciativa del PSOE. Incluso está dispuesto a impulsar una nueva mociónsi fracasara la de los socialistas. Con todo, la formación ha puesto en marcha la consulta a sus bases para que decidan si apoyan la decisión de votar sí sin condiciones a la moción. Pablo Iglesias en su turno de intervención pidió a Sánchez que tenga "más dignidad" y que no permita las burlas de Rajoy por querer gobernar con sólo 84 diputados, y le ofreció que construya un Gobierno apoyado por una mayoría de 156 diputados, incluidos los de Unidos Podemos.

CIUDADANOS. El partido de Albert Rivera se alejó de la moción de censura a las primeras de cambio. Sin embargo, el miércoles su líder aseguró que su grupo, que cuenta con 32 diputados, la apoyaría si el PSOE presentara a un candidato "independiente" cercana al partido como Nicolás Redondo, Ramón Jáuregui o Javier Solana. El PSOE no se mostró receptivo a esta idea, que, además, choca con el reglamento, ya que no se puede cambiar el candidato una vez registrada la moción. En su intervención de ayer, Rivera ratificó su no a la moción.

El presidente de Ciudadanos lamentó que Rajoy no haya aprovechado su "última oportunidad" para dimitir y buscar una salida "digna, pactada y en las urnas". Rivera ofreció además a Sánchez que rectifique, pare la moción de censura y pacte con Cs unas elecciones a corto plazo, para no tener que apoyarse en los que han intentado dar "un golpe de Estado" en Cataluña.

ERC. Esquerra Republicana de Catalunya aseguró el miércoles que apoyaría la moción de censura, según anunció el diputado Gabriel Rufián durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Rufián consideró que el apoyo a la moción “no es una opción sino una obligación”, aunque reconoció la incomodidad de tener que apoyar al PSOE, partido con voces muy críticas con los partidarios del procés. "A nosotros nos hace la misma poca gracia votar con ustedes que seguramente a ustedes votar con nosotros", señaló.

Su portavoz parlamentario, Joan Tardà, aclaró ayer al ratificar su sí que en realidad es un no a que Mariano Rajoy siga siendo presidente..

PDeCAT. En el Partit Demòcrata se oyeron posiciones divergentes en los últimos días, según se emitieran desde la formación que sustenta al presidente de la Generalitat, Quim Torra, o de los diputados del Congreso, en su mayoría no adscritos a la órbita de Berlín. La coordinadora general del partido, Marta Pascal intensificó en los días previos los contactos para acordar el voto respecto a la moción. Mantuvo una videoconferencia con Torra y el expresidente Carles Puigdemont y los portavoces en Congreso y Senado, tras la que explicó que la decisión final se tomaría tras escuchar el discurso de Pedro Sánchez. El líder del PSOE hizo ayer equilibrios en su intervención con abundantes gestos para abrir un diálogo con el Govern de Cataluña, al que pidió el mismo ejemplo en la sociedad catalana, pero desde los espacios de consenso comunes que son la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El PDeCAT recogió el guante de Sánchez pese a su escepticismo. Su portavoz, Carles Campuzano, emplazó al líder socialista a repensar "los climas sociales y políticos"

PNV. El Partido Nacionalista Vasco, como en los Presupuestos, tenía la llave de la moción de censura y ha mantenido su indefinición hasta ayer, cuando el sí de ERC y PDeCAT hizo ya la presión insoportable. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha confirmado el voto afirmativo de los cinco diputados de su grupo y ha acusado a los cuatro grandes partidos de llevar meses provocando "tsunamis" y demostrando su incapacidad de acuerdo. Según Esteban, un voto negativo del PNV no aportaría más estabilidad, y menos aún cuando ya otros partidos como Podemos han anunciado que presentarían otra moción de censura y cuando se prevé que siga "el goteo" de noticias de los tribunales.

COMPROMÍS. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, confirmó este martes al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que los cuatro diputados de la formación van a "votar que sí" a la moción de censura por considerar que "hay que escoger entre apartar o no a la corrupción". Baldoví considera que si Pedro Sánchez es investido ambos partidos tendrán que llegar a un acuerdo “al día siguiente".

BILDU. El coordinador de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que EH Bildu comparte con el "99%" de los ciudadanos vascos la idea de que "hay que desalojar a Rajoy", pero al mismo tiempo considera que la presidencia de Sánchez supondría “una continuidad" por no representar una "alternativa democratizadora". La formación, que cuenta con dos diputados, no desvelará hasta el último momento su decisión, aunque ha deslizado que “sería un acto de Justicia poética que nacionalistas vascos y catalanes echaran a Rajoy del Gobierno". Bildu justificó ayer su respaldo no como “un apoyo al PSOE” sino como “rechazo al PP”. Apoyarán pese a considerar que Sánchez y Rajoy "están del mismo lado" y pertenecen a "un mismo régimen basado en la imposición y la negación".

UPN Y FORO ASTURIAS. Estos partidos, tradicionales socios del PP, votarán en contra de la moción planteada por los socialistas. UPN ha dicho que le hubiera gustado que se convocaran elecciones.

COALICIÓN CANARIA. La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, tras haber anticipado su voto en contra, ha cambido a la abstención.

NUEVA CANARIAS.El portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha manifestado su posición favorable a la moción.