Ciudadanos mantiene que la legislatura está “liquidada” y que habrá elecciones en “pocos meses”

El destino del nuevo de Gobierno de Pedro Sánchez es acabar en elecciones “en pocos meses”, según Albert Rivera. Desde Ciudadanos no ven cómo puede alargarse una legislatura donde “va a ser prácticamente imposible sacar leyes, acuerdos, presupuestos adelante, ante la fragmentación”.

En su breve comparecencia tras la proclamación de Sánchez, Rivera ha querido desear primero “suerte y acierto” al nuevo presidente del Gobierno, aunque en seguida ha añadido: “La va a necesitar con un gobierno débil con 84 diputados y en manos de todos los partidos separatistas y los populistas de Podemos”. Es quizá un ejemplo del poco margen de maniobra que se le concede a Sánchez.

“Empieza una etapa de incertidumbre, debilidad, inestabilidad”, ha lamentado Rivera. Su oposición será “leal con los españoles” y “atenta a las concesiones y las hipotecas del nuevo gobierno en manos de Torra, Puigdemont, Bildu y de aquellos que quieren liquidar España”, ha añadido.

Rivera ha destacado que esta “situación bochornosa” no es solo debida a la “irresponsabilidad” de Sánchez sino también a la “desidia” de Rajoy al no evitar el éxito de la moción que, desde Ciudadanos, ven como un mal peor para España: “Más no hemos podido hacer. Sin una llamada, sin un contacto telefónico entre el presidente y el partido que ha apoyado su investidura”.

Tras “el campeonato de corrupción de ayer”, en palabras de Rivera, ahora estamos ante “los últimos coletazos del bipartidismo”, ha dicho el líder de Ciudadanso. Se inicia una etapa donde la formación deberá buscar un nuevo enfoque en su oposición, ya que puede quedar desdibujado por los movimientos del Partido Popular. “Más allá de las discrepancias y los acuerdos con separatistas, habrá espacios de diálogo”, espera Rivera del nuevo presidente Sánchez.