Cospedal acusa a Sánchez de querer aliarse con los que buscan “destrozar” el país

La secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, ha acusado este sábado a Pedro Sánchez de querer aliarse con los que buscan "destrozar" el país, un día después de que el secretario general del PSOE presentara una moción de censura para derribar al Gobierno de Mariano Rajoy. Sánchez hizo un llamamiento a los 350 diputados para pedirles su apoyo, con el objetivo de “recuperar la dignidad de la democracia española” tras conocerse la sentencia del caso Gürtel que muestra la corrupción el el PP.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por otra parte, ha declarado este sábado que su partido está dispuesto a convocar elecciones y llegar a un acuerdo con Ciudadanos si Pedro Sánchez gana la moción de censura.

Cospedal, ha afirmado que utilizar la sentencia para que el PSOE presente una moción de censura es una "tremenda irresponsabilidad". Según aseguró la ministra en una intervención en TVE con motivo de la celebración en Logroño del Día de las Fuerzas Armadas, la sentencia "no habla de responsabilidad penal, sino civil", lo que, según ella, implica que el partido "no sabía lo que se estaba produciendo".

Cospedal argumentó que la moción presentada por Pedro Sánchez este viernes solo puede salir adelante con el apoyo de Ciudadanos y Podemos o con el apoyo "de una serie de grupos que defienden las políticas del señor Puigdemont o del actual presidente de Cataluña, Quim Torra". "El PSOE quiere conseguir el poder con aquellos que quieren destrozar el país", añadió la ministra.

"Convocar elecciones es un proceso razonable que no va a ser un obstáculo para llegar a un acuerdo con Ciudadanos", ha subrayado Ábalos en una entrevista en la Cope. "Ciudadanos quiere que se convoquen elecciones y no va a haber problema, y quiere que no se haga ningún pacto con independentistas, que no lo va a haber", ha asegurado. La moción de censura, ha añadido, no es "una maniobra para alcanzar el poder", sino que trata de responder a un Gobierno que "no quiere asumir ningún tipo de responsabilidades" frente a una sentencia "demoledora".