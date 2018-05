El Congreso da hoy el primer paso para la moción de censura a Rajoy

Tres días después de que el PSOE presentara una moción de censura a Mariano Rajoy, la Mesa del Congreso dará este lunes el primer paso para la celebración del debate de la moción. A las diez de la mañana la Mesa se reunirá para calificar la moción (verificar que está correcta y admitirla a trámite), en la que opta a la Presidencia del Gobierno el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

El texto, una vez calificado por la Mesa del Congreso, será enviado tanto al presidente del Gobierno como a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. De hecho, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado una reunión de la Junta de Portavoces dos horas y media después de la reunión de la Mesa. A partir de entonces, se abrirá un plazo de dos días para que otros grupos parlamentarios puedan presentar mociones alternativas, aunque no parece que vaya a ocurrir.

La fecha del debate la fija la presidenta del Congreso, al habla con el candidato, pero en todo caso no podrá ser antes de los cinco días siguientes desde su presentación, lo que descarta que esa sesión plenaria se celebre la próxima semana. Será por tanto en junio, que es cuando el presidente Mariano Rajoy había planeado celebrar el Debate sobre el estado de la Nación.

Mientras tanto, el Comité Federal del PSOE avalará por la tarde la decisión de presentar la moción, previsiblemente por unanimidad, según han avanzado los dirigentes territoriales del partido, cuyo líder se ha comprometido a no negociar "con nadie", informa Elsa García de Blas.

Los presidentes autonómicos socialistas podrán exponer su opinión. No fueron consultados en un gesto de autoridad del líder del PSOE, que tras las primarias controla el partido y no pide permiso. Todos respaldan la moción como única salida a la corrupción del PP y no la cuestionarán, aunque hay reticencias sobre el posible apoyo de los independentistas y el tiempo hasta las elecciones.

Sánchez no renuncia a recibir el apoyo de los independentistas, aunque afirma que no negociará con ellos, y los presidentes no alzarán de momento la voz. No significa que entusiasme la idea, pero hay varias razones, algunas de tiempos, que harán que nada enturbie la reunión del comité federal.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha despejado su agenda estos días en medio de la incertidumbre que ha generado la moción de censura. Tras anular su viaje a Kiev para el partido de la Champions, este lunes no acudirá a un foro sobre autónomos como se había anunciado ni presidirá la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. Tampoco se verá mañana martes con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Esa entrevista estaba prevista para analizar la situación en Cataluña, en línea con los encuentros que el jefe del Ejecutivo mantuvo hace 10 días con Pedro Sánchez y Albert Rivera.

De entrada, Sánchez tiene asegurado el apoyo sin condiciones de los 67 diputados de Unidos Podemos, y de los cuatro de Compromís, con lo que cuenta con 155 votos. Se da también por seguro el voto de Nueva Canarias, socio electoral del PSOE que aporta un diputado y que, eso sí, no quiere que se alteren los acuerdos a los que llegó con el Gobierno de Rajoy para los Presupuestos.

Una vez que Ciudadanos se ha desmarcado de la moción de censura, el PSOE necesita asegurar el apoyo de los independentistas catalanes de ERC y del PDeCAT, que suman 17 votos. Torra le pidió ayer a cambio de su sí "la libertad de los presos políticos, la vuelta de los exiliados y la no criminalización del derecho a la autodeterminación".

Al final todo dependerá del PNV, cuyos cinco votos ya fueron determinantes para que Rajoy sacara adelante sus presupuestos. El PNV no ve clara la censura ahora. Si se suma habrá una condición: que el PSOE no convoque ya las elecciones, informa Carlos E. Cue.