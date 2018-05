El PNV pondrá como condición al PSOE que no convoque elecciones

Los socialistas insisten en que no tenían más opción que plantear ahora la moción de censura después de la sentencia del caso Gürtel. Pero el momento no puede ser más adverso. Los Presupuestos se votan en el Senado el 19 de junio y la moción llegará probablemente antes, con lo que el PNV tiene muchos incentivos para no apoyarla y evitar poner en riesgo esas cuentas pactadas con el PP. Los populares, que tienen la presidencia del Congreso y mayoría absoluta en el Senado, controlan los tiempos. Los números también son endiablados porque basta con que falle un solo partido, ERC, PDeCAT o PNV para que no salga.