Los barones socialistas no cuestionarán la moción de censura

Los presidentes autonómicos socialistas podrán exponer su opinión sobre la moción de censura que Pedro Sánchez ha presentado contra Mariano Rajoy en el comité federal de este lunes, tres días después de que fuera registrada. No fueron consultados en un gesto de autoridad del líder del PSOE, que tras las primarias controla el partido y no pide permiso. Todos respaldan la moción como única salida a la corrución del PP y no la cuestionarán, aunque hay reticencias sobre el posible apoyo de los independentistas y el tiempo hasta las elecciones.

Pedro Sánchez cuenta con un amplio margen de maniobra en el PSOE que nada tiene que ver con el que tenía en 2015 cuando el comité federal del 29 de diciembre le impuso como línea roja no negociar con los nacionalistas catalanes ni con Podemos si no renunciaba al derecho de autodeterminación. Ahora los líderes territoriales no condicionan su estrategia. "Esta dirección no pide permiso a los barones para actuar", decía el viernes un dirigente de la cúpula. Dos años después, Sánchez ha presentado una moción de censura a Mariano Rajoy en la que no renuncia a recibir el apoyo de los independentistas, aunque afirma que no negociará con ellos, y los presidentes no alzarán de momento la voz. No significa que entusiasme la idea, pero hay varias razones, algunas de tiempos, que harán que nada enturbie la reunión del comité federal.

La activación de la moción de censura contra Mariano Rajoy es saludada por la mayoría de los siete presidentes autonómicos, con algunos matices no en el qué sino en el cómo. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, y el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, son los más entusiastas con la iniciativa del líder. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, uno de los mandatarios más cercanos ahora a Sánchez, también la comparte sin reservas. En la Fiesta de la Rosa en Valencia, ante el secretario de Organización, José Luis Ábalos, Puig dio apoyo "al cien por cien" a Pedro Sánchez en su propósito de derribar a Rajoy .

En el resto de territorios hay algunas dudas sobre la estrategia de la moción. Preocupa, sobre todo, el posible apoyo de los independentistas, en los presidentes de Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón —y presumiblemente en Andalucía, aunque la federación andaluza se ha sumido en el hermetismo—. Aunque no está previsto que hagan alguna advertencia al respecto en la reunión del comité. Lo que no obsta para que dependiendo de cómo avancen los acontecimientos, si esa posibilidad se materializa, se escucharan opiniones contrarias, trasladan en fuentes de varios de estos territorios. El expresidente de la gestora, Javier Fernández, ya había roto con Sánchez definitivamente y ni siquiera acudirá al comité federal, igual que se ausentó del anterior. Susana Díaz sí acudirá.

Todavía es pronto, en todo caso, para que suenen las alarmas. Porque la dirección del PSOE asegura que no negociará con ninguna formación política su apoyo a la moción, y tampoco con los secesionistas. Este domingo lo reiteró el número tres. "Apelamos a los 350 diputados constitucionales. A su responsabilidad. Y no vamos a fumigar a nadie. Pero no queremos negociar nada", ha defendido Ábalos.

"Nadie quiere desmarcarse. Ahora mismo, se está en rezar para que la moción no salga con el apoyo de los independentistas, sabiendo que el partido tenía que dar una respuesta", dice un presidente alejado de Sánchez. Existen además razones que diferencian este momento de 2015, cuando la posibilidad de que el líder socialista llegara a La Moncloa apoyado por los nacionalistas incendió al PSOE. "Hace dos años aquél posible apoyo de los catalanes exigía una negociación, ahora la moción no exige ninguna negociación. Ya nadie tiene ninguna duda de que los independentistas no van a obtener nada", razona un presidente que estuvo en aquél grupo crítico. Además, la presentación de la moción "viene precedida de una presencia de Pedro como hombre de Estado", recuerda, por su apoyo al 155. "Novamos a cambiar la hoja de ruta respecto a Cataluña", argumenta.

El otro matiz tiene que ver con la fecha de las elecciones. Mientras la dirección socialista no despeja la incógnita, el aragonés Javier Lambán defiende la tesis de que se celebren cuanto antes. En esa línea se manifestará hoy, aunque no necesariamente en la reunión interna. Lambán recuerda que “no hay una aritmética en el Parlamento para constituir un Gobierno que pueda sacar a España de la encrucijada en la que se encuentra”