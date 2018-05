La moción de censura por el ‘caso Gürtel’, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Termina la rueda de prensa del coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, que ha acusado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez de "debilitar a España" y dar "ventaja al independentismo" con la moción de censura que ha presentado contra Mariano Rajoy tras la sentencia de la Gürtel, en la que se condena al PP como partícipe a título lucrativo.

Según el dirigente popular, Pedro Sánchez es un "irresponsable" que "hiperventila" y que quiere llegar a la Moncloa sin haber ganado las elecciones. Maillo asegura que la moción "no tiene ni justificación, ni causa" y se debe a la "ambición desmedida" del secretario general del PSOE, del que asegura que no le importa "perjudicar a los españoles". "El que lo entienda que los compre, nadie los entiende, por lo menos nosotros no los entendemos", ha proseguido Maíllo. No parece que el PP vaya a ceder al órdago de Ciudadanos.

