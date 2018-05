Rivera pide a Rajoy ampliar el 155 para controlar las finanzas, los mossos y TV3

Rivera y Rajoy, durante el encuentro en La Moncloa. Claudio Álvarez / VÍDEO: QUALITY

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este jueves a Mariano Rajoy que mantenga la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Durante un encuentro de poco más de una hora en La Moncloa, el socio de investidura del presidente le ha exigido que reactive ese precepto de la Constitución en cuanto decaiga para controlar las finanzas de la Generalitat, los mossos y los medios de comunicación públicos catalanes. El Ejecutivo prevé levantar el 155 en cuanto se forme Govern.

"Es la hora de actuar. Sé que esto que digo no es lo mismo que piensa el PP y PSOE", ha añadido Rivera, que ha insistido en que el Gobierno no tiene previsto activar el 155 y aplicarlo. "Rajoy dijo que estaría vigilante", ha dicho el líder de Ciudadanos, que considera que las declaraciones y la actitud de Quim Torra son suficientes para reactivar ya el 155 de "forma inmediata". "Los catalanes merecen la protección del Estado frente a semejante presidente. O el señor Torra se compromete específicamente a respetar el Estatut y la Constitución o, desde luego, el Gobierno, el Senado y los grupos parlamentarios tenemos que actuar", ha apostillado.

Más allá de la extensión del 155, Rivera también ha aprovechado la cita en La Moncloa para pedir a Rajoy que apoye una reforma legislativa para que no puedan concurrir en las listas electorales los "prófugos de la Justicia" —una medida dirigida a impedir la elección de los exconsellers huidos de España—. En ese sentido, el dirigente de Ciudadanos también ha adelantado que pedirá a la Mesa del Parlament que le retiren los sueldos a los diputados "que no van a acudir nunca al Pleno".

"Hay que asegurar [el control con el 155] de una serie de materias claves", ha recalcado Rivera, que ha desgranado esta propuesta. "Hay que controlar de manera efectiva las finanzas de la Generalitat para que no se destinen al proceso separatista, ya que con el FLA no es suficiente. Además, los mossos son una fuerza del Estado y no pueden ir contra este. Y también nos parece que los medios de comunicación públicos deben trabajar para informar. Y hemos visto en ellos declaraciones contrarias al Estado de derecho".

Una semana de tensión

Rivera lleva días pidiendo al Gobierno que extienda la aplicación del artículo 155 en Cataluña, pese a que el Ejecutivo recuerda que el acuerdo del consejo de ministros limita su vigencia hasta la formación de un Govern. Aún así, Ciudadanos ha insistido en esta exigencia y repite que se pueden buscar fórmulas administrativas para hacerlo. "Yo no comparto la idea de Rajoy de salir corriendo de Cataluña", sentenció el lunes el líder de la cuarta fuerza política del país, cuando adelantó que acudiría a la cita de este jueves en La Moncloa con propuestas concretas: "Le vamos a pedir que controle las cuentas, que no lo ha hecho hasta ahora".

"Yo creo que con un presidente racista, que ya dice que va a instalar la república catalana... solo nos queda aplicar la Constitución. Lo que tenemos que decidir es cómo, de qué manera y sobre qué competencias", apostilló el martes Rivera, que ya se había enfrentado a Rajoy la pasada semana en el Congreso por la crisis en Cataluña. Tras una intensa discusión en el Hemiciclo, el dirigente anunció que dejaba de apoyar al presidente del Gobierno en la aplicación del 155 al considerar que no se estaba haciendo con la suficiente dureza.