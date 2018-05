Rajoy se resigna a levantar el 155 pese a las señales de ruptura de Torra

El choque entre Mariano Rajoy y Albert Rivera sobre cuándo debe acabar la intervención de Cataluña centra su cita de hoy en La Moncloa. Aunque el presidente sostiene que el artículo 155 será desactivado cuando haya Govern, el líder de Ciudadanos mantiene que debe prorrogarlo y que el Ejecutivo prefiere no hacerlo para que el PNV apoye los Presupuestos. No obstante, no todo está encauzado: si los consejeros de Quim Torra tienen causas judiciales pendientes, se retrasará el desbloqueo.