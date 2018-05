Rajoy choca con Rivera al ofrecer un “proceso de diálogo”al Govern

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este jueves que abrirá un “proceso de diálogo” en cuanto se constituya un Gobierno legal en Cataluña. Esta oferta, realizada varias veces desde las elecciones del 21 de diciembre, fue interpretada negativamente por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que reanudó las hostilidades contra Rajoy al creer que su interés en que haya Govern persigue terminar con el artículo 155 para contar con el apoyo del PNV a los Presupuestos.

Por segundo día consecutivo, Rajoy y Rivera chocaron por la política del Gobierno frente al independentismo. El miércoles el líder de Ciudadanos dio por roto el apoyo al artículo 155 porque el Ejecutivo no ha recurrido ante el Tribunal Constitucional que Carles Puigdemont y Toni Comín —huidos al extranjero para escapar de la acción de la justicia española— puedan votar a distancia en el Parlament. Rivera agudizó este jueves su enfrentamiento con Rajoy al insinuar que el presidente no presenta esos recursos y negocia con ERC para que este partido desbloquee la formación de un nuevo Govern. Si así ocurriera generaría un efecto dominó muy beneficioso para el Gobierno: el 155 dejaría de aplicarse, lo que permitirá al PNV apoyar las cuentas públicas de 2018.

“Pido un Gobierno que cumpla la ley, y a partir de ahí podemos empezar un proceso de diálogo, y yo estoy dispuesto a hablar con ese Gobierno sin más límite, lógicamente, que lo establecido en la ley”, dijo Rajoy en una entrevista a Espejo Público en Antena 3. A diferencia de Rivera y los dirigentes de Ciudadanos, Rajoy trató en todo momento de restar relevancia a la escalada de Rivera que da por roto el acuerdo sobre Cataluña y, además, vierte sobre Rajoy duras acusaciones respecto a los intereses que le mueven para desear que haya Gobierno en Cataluña, necesariamente con fuerzas independentistas que son las que suman una mayoría.

Haré todo lo que esté en mi mano para normalizar la situación”, enfatizó Rajoy sin tapujos. Esa disposición produce irritación en Rivera, para quien en Cataluña “se está armando muy gorda”, dijo en Telecinco.

No cometer errores

“Lo que está sucediendo es que el Gobierno, legítimamente, políticamente hablando, ha decidido pactar con el PNV y con ERC cómo salir de este lío, en frase de Rajoy, y a mí me parece que lo que es un lío es no aplicar la Constitución de manera seria”, acusó Rivera. “Le pedimos al Gobierno que siga aplicando la Constitución, que no levante el pie del acelerador”, siguió. “España entera está indignada por ver cómo otra vez el PNV y ERC marcan la agenda política. No podemos cometer los errores de los últimos 40 años”.

Las alusiones a ERC no están desarrolladas ya que Rivera no explicita a qué pactos se refiere que tiene Rajoy con los independentistas. En fuentes parlamentarias se traduce en que para el Gobierno la actitud de ERC es actualmente merecedora de algún beneplácito ya que ha insistido a Carles Puigdemont en que presente a un candidato “factible”. Así lo ha hecho, ya que anoche anunció que el elegido es el diputado de su lista Quim Torra, sin cuentas pendientes con la justicia. Por tanto, se está en la víspera de que haya Gobierno en Cataluña y pueda levantarse el artículo 155. Si se restablece la legalidad, el Gobierno lo anulará, en tanto que Ciudadanos recela de antemano. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó este jueves que no se puede mantener en vigor sin justificación. “Cualquier modificación de ese artículo tiene que nacer de un consenso muy amplio y basarse en circunstancias concretas, objetivas y de presente”. La vigencia del artículo 155 quedó establecida en el acuerdo del Senado del pasado 27 de octubre: “Las medidas se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat”.