PSOE y Podemos intensifican la presión a Ciudadanos para que deje de sostener a Cifuentes

PSOE y Podemos presionan a Ciudadanos para que deje de sostener el Gobierno de Cristina Cifuentes tras el escándalo por su máster e insisten en que se sume a la moción de censura que registraron este jueves los socialistas en la Asamblea de Madrid. "Hoy hemos conocido que el supuesto director del master está acusando directamnete al rector de haber manipulado un acta", ha reconocido Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, que insiste sin embargo en rechazar la moción, informa J.J. Gálvez. "Pedimos a PSOE y Podemos que no se precipiten", ha dicho.

Después de que la que figura como presidenta del tribunal de evaluación del trabajo de fin de máster en una presunta acta de evaluación dijese este jueves que ni firmó ese papel ni evaluó a Cifuentes, este viernes el director de ese programa de estudios ha admitido que el documento no es auténtico y ha asegudado que se elaboró a petición del rector. “Apoyar a Cifuentes hoy es apoyar la mentira al frente de la Comunidad de Madrid”, ha afirmado Pedro Sánchezen una entrevista en TVE. Irene Montero, portavoz de Podemos, coincide en que "Cifuentes no puede permanecer ni un sólo minuto más al frente de la institución más importante de Madrid".

Pedro Sánchez cree que la moción de censura contra Cristina Cifuentes no es “contra un partido político, sino por la dignidad de las instituciones madrileñas”, tanto la Comunidad de Madrid como la Universidad Rey Juan Carlos, informa Jordi Pérez Colomé. La decisión de Ciudadanos de preferir una comisión de investigación a una moción de censura, para Sánchez, es un error: “Es una estrategia cortoplacista y electoralista porque estamos ante una grave crisis institucional”. Sánchez cree que Rivera está demasiado cerca del PP para actuar con independencia: “El problema de Ciudadanos es que no quiere desencantar a los votantes desencantados del PP”, ha dicho el líder socialista. “Rivera puede pasar a encubridor de la corrupción del PP”, ha añadido.

"Es evidente que Ciudadanos tiene mucho aguante, lo tiene con Mariano Rajoy y con la señora Cifuentes", ha criticado Montero, informa José Marcos. "Después de ver cómo el caso ha llegado a la Fiscalía, esto no lo aguanta ni Ciudadanos. No es tolerable ni para Madrid ni para España, tener al frente de nuestras instituciones a un partido corrupto, capaz de montar este lío para que sus mentiras no salgan a la luz".

Ciudadanos insiste en la comisión

"Llevamos 16 días soportando una situación inaceptable. Se está poniendo en duda el prestigio de la Universidad y de la presidenta", admite el portavoz de Ciudadanos, que sigue defendiendo "que se ponga en marcha una comisión de investigación" de forma urgente.

"Ahora dará el rector su versión de los hechos. No podemos estar a remolque de lo que se vaya publicando", ha insistido Aguado. "Respeto al señor Gabilondo y sus prisas por ser presidente de la Comunidad", ha ironizado, y ha sugerido que tanto el PSOE como Podemos se han "echado al monte". "Pedimos a PSOE y Podemos que no se precipiten", ha insistido.