El PSOE no espera más y presenta la moción de censura contra Cifuentes

El PSOE ha decidido adelantar a este jueves la presentación de la moción de censura contra Cristina Cifuentes, que tenía previsto hacer mañana viernes, tras conocer que la Universidad Rey Juan Carlos llevará el caso a la Fiscalía por la posible comisión de un delito. Además, una de las tres profesoras ha declarado que no firmó el acta del trabajo de fin de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid que afirmaba haber cursado en el curso 2011-12. Fuentes de la dirección de los socialistas han explicado que el proceso “se ha acelerado” ante las últimas informaciones y que dan el paso “por responsabilidad” ante una situación que califican de “insostenible”.

La moción, la segunda que se presenta en la legislatura en Madrid, cuenta con el apoyo de Podemos pero no de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera se conforma, al menos de momento, con una comisión de investigación para aclarar las incógnitas que afectan al título universitario de la presidenta del PP de Madrid. PSOE y Podemos son partidarios de una comisión pero insisten en que es compatible con el apoyo a la moción de censura, que además podría celebrarse este mes de abril. En cambio, la comisión de investigación no sería factible hasta después del verano, en parte por motivos como la falta de letrados suficientes en el Parlamento autonómico.

Podemos no pone como condición para respaldar la moción su entrada en un hipotético Gobierno. El secretario general en Madrid, Ramón Espinar, no pudo ser más claro tras el pleno del miércoles en el que Cifuentes no despejó las dudas sobre su currículum: “Si el PSOE está dispuesto, tiene a su disposición los 27 votos de nuestro grupo para terminar con el bochorno del PP en Madrid”.

La moción de los socialistas, que presentarán a su portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, como candidato a la presidencia de la Comunidad, cuenta con el respaldo explícito del secretario general, Pedro Sánchez. "Damos el paso por responsabilidad con la ciudadanía y con las instituciones madrileñas", afirmó Sánchez el miércoles por la noche tras reunirse con Gabilondo y el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco.