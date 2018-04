“Cifuentes está luchando por sobrevivir y es mejor que lo deje ya”

Ángel Gabilondo (San Sebastián, 1949) será el candidato de la moción de censura que el PSOE ha presentado este jueves en la Comunidad de Madrid en respuesta a la crisis que sacude al Gobierno que preside Cristina Cifuentes a raíz de todas las dudas que rodean a su máster por la Universidad Rey Juan Carlos. “La vida me ha puesto a mí aquí, resulta que el candidato soy yo. Perfecto. Lo acepto. Lo asumo con toda ilusión y toda fuerza”, afirmaba en un receso del pleno.

Pregunta. La justicia va a investigar las irregularidades sobre el máster de Cifuentes. ¿Un motivo más para presentar la moción de censura?

Respuesta. El hecho de que la universidad traslade a la Fiscalía lo sucedido en torno al máster de Cifuentes confirma que hay indicios de un presunto delito, lo que confirma la gravedad de esta situación excepcionalmente injusta para nuestra comunidad.

P. ¿Qué les ha llevado a dar este paso?

“Presentamos la moción por la dignidad de las instituciones”

R. Lo damos por responsabilidad ante una situación que nos parece insostenible. Presentamos la moción por deber. Por la dignidad de las instituciones. Y por dar respuesta a una demanda ciudadana. Hay una alarma social y una opinión pública que está pidiendo que la situación en la Comunidad de Madrid se modifique. Eso viene a mostrar la escala de valores de los ciudadanos. Se ha producido un deterioro institucional, en la imagen de la presidencia. No hablo siquiera de alguna persona. Y por otra parte no se están abordando los problemas de los ciudadanos: estamos en esta distracción, que es la permanente convulsión de la presencia de asuntos que atañen a personas del PP y en concreto a la presidencia.

P. ¿Está Cifuentes tocada o hundida?

“Se ha dañado a todo el sistema universitario” Ángel Gabilondo está dispuesto a perder la moción de censura, condenada al fracaso si Ciudadanos no la apoya. “No tengo miedo ni a perder ni a ganar. Entre otras cosas, porque con esta moción gana la ciudadanía de Madrid. Y en ese sentido pienso que yo gano aunque pierda. Nosotros, como grupo socialista, tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que recoger este requerimiento de la sociedad. Podemos callar y dejarnos en la irrelevancia esperando que vayan pasando las cosas, la vida… A veces hay que hacer algo aun sabiendo que no está garantizado que vaya uno a ganar. Pero si se hace por compromiso, por dignidad, por deber y porque se piensa que es bueno para los ciudadanos, para mí eso siempre es ganar”. Uno de los factores que más le preocupa de esta crisis es la imagen de la Universidad. “Solo faltaba abrir una especie de causa general contra la Universidad. Algunos por salir adelante son capaces hasta de hacer eso. Yo espero que Cifuentes no lo haga. Se ha dañado a la Universidad pública y a todo el sistema universitario. Se transmite la idea de que todo es un mundo de relajación en el que puedes ir a clase o no, que te cambian las actas, que da lo mismo que te matricules cuando sea y que existe trato de favor. Pero esto no es así y no debe serlo”, añade.

R. Es una luchadora que está tratando de sobrevivir en un proceloso mar de dudas. La credibilidad está dañada y no quiero que esté afectada su honorabilidad, por eso pienso que es mejor que lo deje ya. Su situación es difícil, con dificultades no solo para convencer a la perversa oposición, sino a sus seguidores.

P. ¿Qué echa en falta de las explicaciones de Cifuentes sobre su máster?

R. Desde el punto de vista técnico y académico son muy pobres. Si uno está en el mundo de la universidad se detecta hasta qué punto muchas de las cosas que ha dicho no son verosímiles. Los procesos y procedimientos de la universidad son bastante reglados, a veces hasta burocráticamente reglados. Hay también lugares donde se han relajado las cosas y se han hecho mal e incluso personas que han abusado para su propio beneficio. Hay que identificarlos, aislarlos y sancionarlos. No creo que se ofenda a la universidad por decir esto, así se respeta a la mayoría de la gente, que es honesta, trabajadora y seria.

P. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, les acusa de querer “repartirse los sillones” con Podemos con esta moción.

R. El que diga eso me conoce poco. Quienes optamos a un puesto de responsabilidad sabemos bien que los puestos de responsabilidad son de una exigencia extraordinaria, de un compromiso grande, de una dedicación excepcional si lo quieres hacer seriamente. Son todo menos una oportunidad o una comodidad en tu vida salvo que uno sea un enfermo del poder, que hay de todo. Quienes hablan de esa manera de los sillones me da un poco la impresión de que no han estado nunca en un puesto de responsabilidad de verdad. No nos vamos a repartir nada porque no hay nada que repartir. Y no vamos a hacer un pacto de reparto de consejerías, esto no es un pacto de Gobierno. Ni vamos a entrar en un Gobierno de coalición. Simplemente, vamos a ponernos a trabajar. Y el que quiera que se adhiera. Que se sume. Que elija. Tienen la posibilidad de elegir a la presidenta Cifuentes o elegir un proceso que conduzca a un presidente distinto.

Hay que elegir y explicar por qué se ha elegido. La operación de la comisión de investigación me parece bien, pero que no sea una excusa para no elegir y para no explicar por qué se elige una cosa en vez de otra.

“La comisión de investigación y la moción de censura son compatibles”

P. ¿Tratan con la moción de poner a Ciudadanos contra las cuerdas para que se defina?

R. Ciudadanos se ha retratado ya bastante durante estos tres años apoyando al PP de Madrid, la investidura de Cifuentes, las leyes fundamentales o los presupuestos. Se trata más de una ocasión para que reoriente su opción. El proyecto de los dos grupos juntos [PP y Ciudadanos] ha sido conservador. Y creemos que es necesario un plan transformador de Madrid, para desarrollar sus capacidades de innovación, desarrollo o industrialización. Madrid vive del turismo, de los servicios, de los altos directivos, de los funcionarios, lo que está muy bien, pero ese modelo no es sostenible. Es una comunidad rica con muchas posibilidades.

P. ¿Confía en que Ciudadanos cambie su posición y apoye la moción?

R. No doy por cerrado ese camino en absoluto. Somos personas de progreso, de transformación, que podemos unirnos, y eso también ocurre en Ciudadanos. Otra cosa es que se decantan por una política conservadora, en mi opinión equivocada.

P. ¿Qué le parece la opción por la que opta Ciudadanos, una comisión de investigación para aclarar las incógnitas del máster de Cifuentes?

R. Es una opción posible que tiene una cierta sensación, a mi juicio, de que tira un poco hacia adelante. De que estira la situación. Además, cuando por medio hay querellas y la cosa se empieza a judicializar, nuestra experiencia aquí [en la Asamblea de Madrid] es que es difícil lograr buena documentación para trabajar en serio en las comisiones. De hecho, estamos en distintos pleitos porque nos cuesta lograr documentación al amparo de que un juez dice que está dentro de un sumario, etc. Por eso tenemos ciertas reservas a que una comisión de esta pueda hacerse con celeridad y eficacia, pero desde luego no tenemos ningún inconveniente a que haga una comisión de investigación ni mucho menos. Pero no en lugar de una moción de censura, sino además de una moción de censura.

P. Por tanto, considera que son compatibles.

R. Claro, y es lo que queremos nosotros.

P. Podemos no pone como condición entrar en un hipotético Gobierno para apoyar la moción.

R. No se ha puesto ninguna condición. Ni Ramón Espinar ni Íñigo Errejón [secretario general de Madrid y futuro candidato a la presidencia de Madrid en 2019 respectivamente] no han mostrado en ningún momento la tendencia a nada de esto. Todavía no nos hemos sentado a hablar de nada. Pensar que hay distribución de puestos, reparto de cargos, entrega de poder a unos y otros… No estamos en la idea de una coalición de Gobierno.

P. La moción que impulsan no puede salir adelante solamente con el apoyo de Podemos. Ustedes tampoco apoyaron la que Podemos presentó el año pasado. ¿Qué ha cambiado?

R. El momento también es muy importante. Estamos en el último año de legislatura, en una situación que me parece de cierta decadencia, en el que languidece la legislatura. Da la sensación de que estamos en una posición mortecina o amortizada de la legislatura. Madrid no se puede permitir estar un año así. En otro tiempo habría que haber hecho un programa coordinado y articulado para una idea de legislatura larga, pero ahora lo que hay que hacer es más bien una visión pragmática y eficiente. Dar respuesta a las emergencias sociales, a demandas concretas, con un programa más bien de llegar a las elecciones próximas en unas condiciones de mayor normalidad y serenidad social. Tenemos que trabajar juntos para resolver las demandas de los ciudadanos, y luego que las elecciones las gane quien las tenga que ganar.

¿Si ganamos en credibilidad? Muchas veces la ciudadanía está esperando hasta qué punto crees en lo que haces y hasta qué punto estás dispuesto a jugarte algo por lo que crees. Hasta qué punto estás a la altura de lo que dices. Ahora, cuando llega un momento de estos, es el momento de la verdad. Si te encoges, si te ocultas, si crees que todo lo juegas a ver si en unas elecciones no sé qué cosa pasa… Estamos en esto. Si la cosa resulta mal, que sea solo para mí y no para el proyecto en el que estoy ni para los ciudadanos de Madrid. Y creo que para los ciudadanos de Madrid esto es bueno. Lo creo sinceramente. Si yo pensara que les estoy haciendo una faena a todos los que nos han votado o a todos los que esperan en Madrid se produzca una regeneración o una ilusión distinta, es que no me prestaría a esto. Sinceramente. No tengo ni ganas ni fuerzas ni edad para dedicarme a hacer florituras con mi propia vida y no lo voy a hacer.

P. Se calcula que la comisión de investigación sería para después de verano por razones como la falta de letrados en la Asamblea.

R. Se dice que va a ser con celeridad, en pocas semanas… Creo que va a tener una eficiencia regular. Se dice que se va a llamar a los profesores, tal… Eso ya lo está haciendo la universidad con una información reservada y con observadores de la CRUE [Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas]. Yo confío en ese trabajo y que ahí saldrá bastante luz. Así como en el primer acto no me gustó el señor rector, porque salía más bien a justificar la situación y que todo había sido adecuado, tuvo el coraje académico de reorientar eso de modo adecuado abriendo una investigación ante las dudas existentes. Es decir, hay dos momentos del rector de la Universidad Rey Juan Carlos. El primero, a mi juicio, menos afortunado con todos mis respetos y el segundo el pertinente. El que se espera de un rector. Que haga una investigación.

P. ¿La moción está poniendo los cimientos para un Gobierno conjunto con Podemos la legislatura que viene?

R. Aquí hay algunos que descalifican a todos en su hipótesis de que van a sacar mayoría absoluta y gobernar solos. Yo no sé cuál es su proyecto político. En Madrid no sé si hay mucho. Debemos buscar lo que nos une con distintas formaciones, unas tienen que ver más con la dimensión social, otro puede ser una determinada noción de la distribución, de la eficiencia de los servicios. Es una propuesta abierta que busque acuerdos para todos los ciudadanos.

P. ¿Con quién pactaría?

R. Con todo el que quiera transformar Madrid, luchar contra la desigualdad y lograr la eficacia y la eficiencia de una comunidad que genera bienestar y riqueza y no sabe redistribuir. La experiencia me dice que eso no lo suelen querer los conservadores.

P. ¿Tampoco cierra la puerta a Ciudadanos?

R. No, a nadie. Pero es más improbable llegar a proyectos con personas que están de acuerdo en cómo están las cosas, que Madrid va estupendamente. Eso depende de cómo te vaya porque la vida en Madrid es muy desigual, con un 30% de personas en situación de pobreza y exclusión.

P. ¿La moción afianza su posición como candidato para Madrid?

R. No. Mi idea es comprometerme con este proyecto, pero no sé qué pasará dentro de unos meses. Tampoco voy como interino, a ver qué pasa, como un outsider, voy con un compromiso total. Mi compromiso llegará hasta que el comité ejecutivo, el partido, el federal, los compañeros, el grupo, los militantes crean que puedo hacer algo. El día que no sea así, no se preocupen, yo no seré un problema para nadie, me iré sin decir más que gracias.

P. ¿Qué le transmitió Pedro Sánchez?

R. Que le parecía muy bien lo decidido, que era el camino necesario y que tenía todo su apoyo.

P. ¿Le ha impulsado Pedro Sánchez a presentar la moción?

R. Yo me impulso solo, soy poco dado a movimientos orgánicos. Había ya conversaciones y una demanda y una presión muy fuertes.