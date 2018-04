Estos son los planes de PSOE y Podemos para forzar el apoyo de Ciudadanos a la moción

La estrategia del PSOE para intentar atraer a Ciudadanos es basar lo que restaría de legislatura en propuestas en las que han coincidido los tres partidos de la oposición en sus votaciones en la Asamblea. Iniciativas aprobadas con el voto en contra del PP, como la mejora de la calidad del servicio de Salud, la revisión de los copagos en servicios públicos sanitarios y educativos, la asistencia en residencias de mayores, el proyecto de ley de Memoria Histórica, reforzar la etapa de Formación Profesional, la revisión de la gestión de las concesiones en el Metro… "También incidiríamos en cuestiones de transparencia y regeneración del gusto de todos", abundan en la dirección del PSOE de Madrid.

Precisamente, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ha hecho este jueves hincapié en que, para apoyar la moción, debe alcanzarse un acuerdo programático. Pero la dirección nacional y autonómica de la formación liderada por Pablo Iglesias no ponen de entrada condiciones. De hecho, fuentes de la formación recalcan que su voto a favor no está en ningún caso condicionado a entrar en el Gobierno y repiten que, si se diera la posibilidad, se estudiaría. Pero no afecta de ninguna manera al sí. Además, Ruiz-Huerta ha dicho incluso que su partido no debería entrar en un Ejecutivo del PSOE, ya que así lo decidieron las bases de Podemos hace dos años.

Para avanzar en el acuerdo, el portavoz del PSOE en la Asamblea y candidato a relevar a Cifuentes con la presentación de la moción, Ángel Gabilondo, apuesta por "identificar las siete cosas que hay que abordar en una región tan rica y desigual". Como la ley del suelo: "Es un elemento fundamental para luchar contra la corrupción, para la regeneración". Otra muestra es la ley de universidades, de la que subraya que tiene "mucha contestación". "Habría que definir y garantizar un modelo de financiación que las dé estabilidad, suficiencia y sea equitativa. Hay que hacer proyectos prácticos y concretos. Ambiciosos, pero sin perder la cabeza", reflexiona.

Ciudadanos mantiene su comisión

Aún así, Ciudadanos se aferra, de momento, a su propuesta de crear una comisión de investigación. Tras dos semanas de arremetidas contra la líder del PP madrileño, acusándola incluso de mentir, el propio Albert Rivera ha encabezado este jueves el discurso exhibido por sus diputados regionales tras el pleno del miércoles. Pese a la apertura de diligencias penales por parte de la fiscalía, Ciudadanos no pide la dimisión de la presidenta regional.

"Vamos a investigar caiga quien caiga", ha dicho este jueves Rivera, antes de preguntarse: "¿Y cómo no investigar en la asamblea un caso que afecta a la posible dimisión de una presidenta?". "Pero no empecemos la casa por el tejado", se ha justificado el líder de la formación, tras rechazar la moción del PSOE: "Somos el partido que está regenerando la vida pública, pero lo hacemos con cabeza". "Ahora hay dos verdades: la de Cifuentes y la de un periódico digital", había afirmado antes, en la mañana del jueves, el dirigente de la cuarta fuerza política del país. En línea con lo manifestado por su portavoz en la Cámara, Ignacio Aguado, que consideraba que aún falta por escuchar en el Hemiciclo a los profesores de la universidad.

"Nosotros no hemos venido aquí para repartirnos sillones. Lo que toca es conocer la verdad y después tomar decisiones", repetía también Aguado, como respuesta a la estrategia de la izquierda de poner el foco sobre ellos. Lanzados en las encuestas, en las filas de Ciudadanos rechazan a día de hoy sumarse a una moción de censura con el PSOE y Podemos. Creen que, en plena batalla por el electorado del PP, les podría perjudicar en las urnas en los comicios autonómicos del próximo año.

Por ello, según fuentes del partido, los planes del equipo de Aguado se centran en esa comisión de investigación, con el objetivo de no alinearse públicamente con los partidos de izquierdas y, también, con la idea de que este asunto se alargue y así siga desangrando políticamente a Cifuentes. Piensan que la comparecencia de los profesores implicados puede ahondar en la herida de la dirigente. Y, en última instancia, queda la posibilidad de recurrir a la fórmula usada con Pedro Antonio Sánchez en Murcia —presionar para que dimita y asuma el cargo otro dirigente popular—. Eso sí, la fecha de las elecciones estaría ya más cerca.