Rajoy decidirá si se sucede a sí mismo

Los representantes consultados por EL PAÍS afirman que nadie le disputará la candidatura a Rajoy si da el paso de presentarse como candidato a las generales. Estos interlocutores también reconocen que en el PP se piden cambios y soluciones porque la preocupación por el auge de Ciudadanos es máxima. Al tiempo, aseguran que el presidente cuenta con la lealtad de sus posibles sucesores: la presidenta del Congreso, Ana Pastor; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; o su homóloga de Madrid, Cristina Cifuentes, desgastada por la polémica sobre cómo logró su master sobre financiación autonómica.

“Si saca los Presupuestos adelante, como no habrá elecciones hasta 2020, el debate sobre su continuidad será estéril e inútil. De aquí a 2020, todos calvos”, afirma un político del PP que tiene responsabilidades orgánicas desde hace décadas. “Si no los saca adelante y hay elecciones inmediatas, se lo tendrá que plantear”, reconoce sobre la posibilidad de que su formación cambie de candidato. “Con los Presupuestos hay legislatura, y hablar del cambio de candidato entonces es pegarse un tiro en el pie”.

“Y puede haber tiempo para los Presupuestos, porque confiamos en que los independentistas sean capaces de elegir un presidente antes de un mes”, señalan fuentes gubernamentales, que aseguran que el Ejecutivo querría acudir al Senado antes de finales de abril para suspender la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Los dos asuntos están ahí, y los dos están sin resolver, pero la tendencia de ambos no es del todo negativa para Rajoy. Si no se resuelven no se le podrá imputar toda la responsabilidad, señalan interlocutores muy conocedores de la manera de hacer del presidente del Gobierno.

En Cataluña Rajoy actuó políticamente con la activación del 155 y, a través del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía, buena parte del electorado potencial del PP pueden constatar que el independentismo ha fracasado en su ofensiva contra el Estado de Derecho.

Y en los Presupuestos ha atendido la llamada del partido, que le alertó sobre las protestas de colectivos con demandas muy sensibles para su electorado. Desde los pensionistas hasta la exigencia de equiparación de salarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En esa situación de máxima incertidumbre, Rajoy actúa como “pegamento” del PP, según fuentes de la dirección nacional. Su liderazgo ha evitado hasta ahora que el enfrentamiento entre las distintas facciones vaya a más y ha contenido el revuelo interno por algunas afirmaciones recientes de Núñez Feijóo (“En política, dos años antes de unas elecciones, ver quién se tiene que presentar no me parece adecuado”, llegó a decir). No obstante, los críticos del presidente consideran que un cambio de líder supondría una mejora automática de las expectativas electorales de la formación.

“Con un candidato joven, el PP subiría inmediatamente cinco puntos en las encuestas”, afirma un político que conoce a Rajoy desde hace décadas.

“Cambiar no sirve. Hemos hecho encuestas con todos y Rajoy es el que mejor resultados saca”, contesta otro dirigente.

Los sondeos de Metroscopia reflejan el desgaste de la figura del presidente. El 85% de los encuestados en febrero afirmó que el tiempo de Rajoy ya ha pasado, y que debe dejar paso a otro candidato. Hasta el 62% de los votantes declarados del PP coincidió con esa afirmación. Y ninguno de los líderes de las cuatro principales fuerzas políticas obtuvo una nota peor en la encuesta de marzo que el propio Rajoy (-51, frente al +12 de Albert Rivera).

El precedente de Aznar

Sin embargo, el presidente tiene razones para no alimentar el debate sucesorio. Lidera un gobierno que necesita estabilidad para enfrentarse a dos retos mayúsculos: el independentismo catalán y la salida de la crisis. Dirige un partido que le tiene como único referente ante una situación inédita: la posibilidad de que Ciudadanos logre el sorpasso.Y ha experimentado en carne propia lo desestabilizador que puede resultar alargar un proceso de este tipo: vivió en primera persona los tres años que tardó José María Aznar en abrir su famoso cuaderno azul para designar un sucesor.

Abrir ahora la puerta de la despedida al final de esta legislatura debilitaría la posición de Rajoy como presidente del Gobierno y del partido. Reduciría su credibilidad para negociar con la oposición. Le restaría margen político para tomar decisiones de largo recorrido. Y le convertiría en un dirigente con fecha de caducidad.

“Rajoy hará lo que quiera y en este momento no puede decir nada, ya no por el partido, sino por el país”, argumenta un diputado de larga trayectoria en el PP. “¡Con la que está cayendo ahora! ¡Con el 155 vigente en Cataluña! No toca”, sigue. “Que el resto de candidatos se posicionara dos años antes de las generales no sería inteligente”, añade este dirigente, que considera que Cifuentes saldrá reforzada si se demuestra que la polémica sobre su currículo era infundada y que estará “muerta políticamente” en caso contrario. Y remata: “Después de las autonómicas llegará el momento, porque la gente se pondrá nerviosa. Son la primera vuelta de las generales”.

“Rajoy tendrá responsabilidad institucional”, asegura un presidente autonómico del PP en referencia a que no correrá el riesgo de debilitar su presidencia planteando dudas sobre su continuidad.

“Y no habrá dedazo”, apuesta sobre la sucesión un sexto dirigente que ha acompañado al presidente del Gobierno durante gran parte de su trayectoria.

El partido asiste expectante a las decisiones de Rajoy, que sigue marcando los tiempos del PP con su parsimonia. Primero hay que elegir los candidatos municipales, autonómicos y europeos de las elecciones de 2019, lo que ya está provocando tensiones internas incluso en el Gobierno, donde los ministros Íñigo Méndez de Vigo y Alfonso Dastis pueden ser designados para volver a Bruselas. Luego hay que proceder al rearme ideológico de la formación conservadora, que ha abierto numerosos debates programáticos con una ristra de convenciones sectoriales. Y, finalmente, hay que decidir la fecha de las próximas elecciones generales y el nombre del candidato.

Elección de candidatos

A no ser que la situación en Cataluña entre por unos derroteros que pongan en duda su capacidad o que no se aprueben los presupuestos, el debate sobre la sucesión no resurgirá hasta después de las elecciones autonómicas y locales. Si hay un mal resultado, Rajoy tomaría nota personal de lo ocurrido. Y a partir de ahí tomaría una decisión, señalan fuentes territoriales. De momento, hará lo posible para que el resultado no sea malo. “Se está implicando hasta en la elección de los candidatos”, señalan en su partido sobre los cabezas de lista en las capitales de provincia. “A algunos los conoce personalmente y a quiénes no, ha preguntado y mucho quiénes son y qué perspectivas tienen”.

Las malas perspectivas que predicen las encuestas no han acelerado la toma de decisiones del presidente. El lunes 19, durante la reunión del comité ejecutivo, Rajoy, que acaba de cumplir 63 años, hizo una mención expresa de los errores que habían cometido en el pasado los sondeos. Y animó a los suyos a olvidarse de las estadísticas.

No obstante, en el PP se ha instalado la idea de que la decisión de Rajoy dependerá de que pueda acudir a la próxima campaña con el viento a favor de algún gran éxito: frenar la crisis de Cataluña, resolver la financiación autonómica o reconquistar en 2019 alguno de los gobiernos perdidos en 2015. Una tarea titánica para un gobierno en minoría, desgastado por los casos de corrupción del PP, y que intenta forzar a la oposición a aprobar los Presupuestos llevando las cuentas al Congreso sin tener aún los apoyos necesarios. Si no los saca adelante, ninguna voz en el PP se opondrá a que repita como candidato. El futuro de Rajoy siguen en manos de Rajoy.