Preocupación en la dirección nacional del PP por el caso Cifuentes

Cristina Cifuentes ha obtenido este lunes el respaldo de la dirección nacional del PP, encabezada por el presidente del partido, Mariano Rajoy. Tras la polémica por las dudas planteadas sobre su participación en un máster, ese cierre de filas se ha traducido en las muestras de "apoyo, reconocimiento y cariño" que ha explicitado el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado. Sin embargo, interlocutores de la cúpula popular han especificado que ese apoyo es "personal", a la persona antes que a la política, aunque han dado por supuesto que la presidenta de la Comunidad de Madrid logrará despejar las incógnitas que le rodean.

La preocupación se ha instalado entre los dirigentes del PP. Con las elecciones de 2019 en el horizonte y los juicios por casos de corrupción produciendo constantes noticias negativas, los estrategas de la sede de Génova asumen que la formación no tiene margen para más polémicas. Con Ciudadanos al alza en todas las encuestas, los Presupuestos sin aprobar y el pulso con el independentismo catalán en un momento álgido, los dirigentes del partido aspiran a cerrar el frente de Madrid lo más rápidamente posible.

"[Cristina Cifuentes] Tiene el apoyo, el reconocimiento y el cariño de la dirección nacional", ha resumido el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, tras la reunión del comité de dirección de su partido. "Es una gran presidenta del PP de Madrid y una gran presidenta de la Comunidad Autónoma. Su gobierno está haciendo una gran labor manteniendo los servicios sociales, bajando impuestos, atrayendo inversiones y turismo", ha argumentado. "Está dando las explicaciones que se le requieren, con documentación y dando la cara", ha añadido, recalcando hasta en tres ocasiones que la dirección nacional no tiene dudas sobre Cifuentes. "Así nos lo ha hecho saber el presidente nacional al comité de dirección", ha recalcado Casado sobre el líder de la formación.

Los dirigentes nacionales del PP no están preocupados solo por las posibles consecuencias autonómicas del caso. Madrid es la Autonomía más poblada de las que gobierna el partido (las otras son Galicia, Murcia, La Rioja y Castilla y León). Cualquier traspiés en esta Comunidad tendría consecuencias nacionales. Y por eso en la formación conservadora descartan que las informaciones contrarias a Cifuentes surjan del propio partido, tanto nacional como autonómico. De hecho, desde la sede nacional de Génova se apunta a exintegrantes del PP molestos con la política de "tolerancia cero" contra la corrupción que predica la presidenta de Madrid.

"La presidenta ha hablado con quien tenía que hablar", aseguran desde el PP regional sobre los contactos de Cifuentes con la dirección nacional, en la que Rajoy ha sido quien ha liderado este lunes las muestras de apoyo a la presidenta, según fuentes presentes en la cita.

No obstante, ese apoyo no se ha escenificado aún en público. En defensa de Cifuentes sí han hablado con la máxima contundencia tanto Casado como la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal: "No todo vale en política. Las actuaciones de estos días contra Cristina Cifuentes son mezquinas, machistas y miserables. Parece que a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal".