Incertidumbre en el PP por la candidatura de Rajoy

Por primera vez en casi 15 años, no hay certeza en el PP de que Mariano Rajoy vaya a ser el candidato del partido en las próximas elecciones generales. Aunque el líder ha expresado en público y en privado su voluntad de presentarse por sexta vez a la presidencia, pocos dirigentes relevantes de la formación tienen la seguridad de que él vaya a ser el candidato. "En política, dos años antes de unas elecciones, ver quién se tiene que presentar no me parece adecuado", llegó a decir Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Galicia. Un reflejo de la incertidumbre que rodea a los planes de Rajoy para las próximas elecciones generales, que deberían ser en 2020. No obstante, hay consenso en que nadie le disputará el puesto si da el paso.