Rajoy comparecerá en el Congreso en un pleno monográfico sobre pensiones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS / VÍDEO: ATLAS

El presidente Mariano Rajoy comparecerá voluntariamente este mes en el Congreso para protagonizar un debate monográfico sobre las pensiones, que han provocado manifestaciones de protesta por toda España porque solo se revalorizarán un 0,25% en 2018. La oposición ya había acordado forzar la presencia del jefe del Ejecutivo en la Cámara, por lo que el líder del PP se adelanta a ese movimiento. Aunque Rajoy ha avanzado que no ve margen para subir las pensiones, el ministerio de Hacienda busca fórmulas para aliviar las cargas fiscales de los pensionistas con menos poder adquisitivo. Además, el presidente ha anunciado que quiere presentar el proyecto de los Presupuestos de 2018 en el Consejo de Ministros del 23 de marzo, aunque ha reconocido que aún no tiene los apoyos necesarios para aprobarlos.

"Entiendo perfectamente su reivindicación", ha dicho el presidente del Gobierno sobre las manifestaciones de los pensionistas, que han llevado al PSOE a pedir que la revalorización de esta prestación vuelva a vincularse a la evolución de los precios. "Lo que pasa es que todavía la recuperación económica no ha llegado donde todos queremos que llegue y no tenemos los recursos para poder subirlas más. Pero eso llegará", ha prometido, recordando que su Ejecutivo nunca ha bajado ni congelado las pensiones. "Entiendo todas las reivindicaciones, pero es mi obligación tener una visión general", ha añadido durante una entrevista en TeleCinco. "Hemos subido el smi, hemos podido hacer cosas en las pensiones, a los funcionarios les hemos subido el sueldo, pero hay que ir poco a poco", ha continuado. Y ha rematado: "No podemos gastar lo que no tenemos. Eso nos llevó a la crisis. Hay que preparar el medio y el largo plazo".

El PSOE exige al presidente del Gobierno que comparezca personalmente en el Pleno sobre pensiones –sin delegar en su ministra de Empleo, Fátima Báñez- y que el Gobierno haga una comunicación previa a la Cámara que permita que los grupos puedan proponer propuestas de resolución y que sean votadas, informa Elsa García de Blas. “Mariano Rajoy viene absolutamente a rastras, completamente obligado, con una finalidad claramente electoralista”, ha criticado la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, en comparecencia en el Congreso, en la que ha puesto en valor las numerosas iniciativas que los socialistas han presentado este año sobre las pensiones en el Parlamento. Los socialistas piden la revalorización de las pensiones con el IPC.

Las protestas sobre las pensiones cogen al Gobierno con el pie cambiado. El Ejecutivo está centrando todos sus esfuerzos en la aprobación de los Presupuestos de 2018, que quiere tener listos antes de Semana Santa y en vigor en junio. Como los 137 votos del PP son insuficientes para culminar ese proyecto, la formación conservadora busca un acuerdo con Ciudadanos (32), PNV (5), Coalición Canaria (1) y Nueva Canarias (1). Rajoy ya ha iniciado los contactos, aunque este lunes ha admitido que aún no tiene ningún acuerdo cerrado. La complejidad de alcanzar pactos a tantas bandas se ve aumentada por las posiciones previas del PNV (que no negociará mientras el artículo 155 siga vigente en Cataluña) y Ciudadanos (que exige la dimisión de la senadora Barreiro, investigada por cinco delitos en el caso Púnica).

"Vamos a ver lo que dice el supremo de la señora Barreiro, porque si dice que no ha hecho nada tenemos un problema", ha razonado Rajoy, pese a que su acuerdo de investidura con Ciudadanos recoge el compromiso de lograr la dimisión o expulsar a los diputados y senadores investigados por casos de corrupción. "Cada uno puede poner las condiciones que quiera, pero hacer depender los presupuestos de que dimita o no una senadora, de la que además tengo una excelente opinión, no me parece justo", ha añadido.