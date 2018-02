Rajoy tilda de “cheque sin fondos” la propuesta de Sánchez para revalorizar las pensiones

Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. GEERT VANDEN WIJNGAERT (AP) Quality

El presidente Mariano Rajoy ha criticado este sábado la propuesta lanzada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para que la revalorización de las pensiones esté vinculada al IPC. Tras ver cómo miles de jubilados se manifestaban el jueves por toda España para protestar ante la "insuficiente" subida del 0,25% para este año, el líder de los socialistas propuso un aumento del 1,6% que tendría un coste de unos 1.600 millones de euros anuales. La propuesta, vinculada a la idea previa de crear un nuevo impuesto a las entidades financieras que recaude hasta 1.000 millones anuales para reducir el déficit de la Seguridad Social, ha causado estupor en el Ejecutivo.

"Desconfío, y tengo que decir que mucho, de los que hacen propuestas sin explicar cómo las van a pagar", ha dicho Rajoy en Zaragoza, donde ha definido la oferta socialista como un "cheque sin fondos" y ha argumentado que la crisis económica empezó con promesas similares del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno acaba de aprobar un real decreto para que las personas que han invertido en planes de pensiones puedan recuperar “todo o parte de lo ahorrado a partir de los 10 años de la aportación”. Tras ver cómo el déficit del sistema de pensiones subió en 2017 hasta el entorno de los 18.800 millones de euros, pese a que ese año también vivió un récord recaudador en cotizaciones, el Ejecutivo busca fomentar el ahorro privado. La ministra de empleo, Fátima Báñez, también ha propuesto que quienes hayan cotizado más de 38 años puedan elegir toda su vida laboral para calcular su pensión cuando se jubilan. Y el Ejecutivo ha invitado a todos los partidos a afrontar el problema en el marco del pacto de Toledo. Medidas que reflejan que el futuro de las pensiones se ha convertido en un asunto capital e instalado en el centro de la agenda política.

"Son cheques en blanco. En realidad, algo peor. Son cheques sin fondos", ha dicho este sábado Rajoy sobre el planteamiento de Pedro Sánchez. "Si España vivió la peor crisis de su historia, que estuvo a punto de llevarse al país por delante, como se llevó a otros países, que tuvieron que recortar hasta el 40% las pensiones, fue por la irresponsabilidad de algunos que prometían lo que no podían prometer y luego no cumplían lo que evidentemente no podían cumplir", ha seguido en referencia al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. "Gobernar es algo parecido a lo que sucede en una casa. Conviene ajustarse a lo que tienes, porque no se puede vivir durante mucho tiempo por encima de lo que tienes. Eso es lo que ahora pretenden algunos que vuelva a suceder".

Socialismo y populismo

Rajoy ha defendido la estrategia de su Ejecutivo para sacar a España de la crisis y generar empleo. También ha ofrecido la firma de un pacto nacional por la conciliación laboral que tenga como principios rectores que las jornadas de trabajo terminen a las 18.00 y que se creen bancos de horas para que los empleados atiendan asuntos propios. Y ha insistido en su disposición a negociar los Presupuestos de 2018 y el proyecto gubernamental para la financiación autonómica, que está pendiente desde 2014. Con 137 diputados, el PP necesita encontrar apoyos en la oposición para sacar adeante cualquier medida de calado. Por ahora no los ha encontrado. Y eso ha provocado las críticas de Rajoy al PSOE y a Ciudadanos.

"Aquí hay muchos que hablan, pero luego hay que saber gobernar, y saber gobernar es tomar decisiones, no comentarlas, que es lo que está sucediendo con buena parte de nuestra clase política en los últimos tiempos", ha lamentado el presidente del Gobierno. "Algunos tienen un enemigo implacable que se llama la realidad. Si creyéramos de nuevo sus promesas, caeríamos de nuevo en el pozo, y esta vez más profundo", ha advertido. "Ahora nos enfrentamos, tengo que decir que con optimismo y con fuerza, a una mezcla letal para nuestro país: al socialismo se une el populismo en sus distintas versiones, y cuando no se juntan con la nueva política, que es tacticisimo y oportunismo de toda la vida".