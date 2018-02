El temor al desplome electoral se extiende entre los dirigentes del PP

Hoy, día de Andalucía, los ánimos serán muy diferentes entre los dirigentes de los partidos. El PSOE se sabe ganador de los próximos comicios autonómicos, según todas las encuestas, y Ciudadanos aspira a colocarse segundo y desbancar al PP, según el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (EGOPA). No es eso lo que dicen los sondeos del PP andaluz, que encargó a dos empresas diferentes la realización de un estudio con más de 2.600 entrevistas. Pero todas las alarmas se han encendido en un partido ya golpeado por el avance municipal, autonómico y nacional de Ciudadanos, que reflejan el CIS y los sondeos de Metroscopia.

Tras las elecciones catalanas del 21-D, la formación de Rajoy situó en Andalucía el cortafuegos con el que detener el avance de la de Rivera. Los estrategas de la dirección nacional aventuraron entonces que el liderazgo de Juan Manuel Moreno Bonilla, la excelente implantación del partido en esa comunidad y la posibilidad de un adelanto electoral ofrecían todos los elementos para que el PP quedara por delante de Ciudadanos. Un resultado favorable, opinaron fuentes de la dirección nacional, brindaría la oportunidad de recobrar la iniciativa, cambiar la dinámica y recuperar el argumento de que el efecto naranja solo brilla en Cataluña. Un planteamiento que ahora pone en duda el EGOPA y que también rodea de dudas el sondeo propio encargado por el PP en Andalucía.

No hay sorpasso y Ciudadanos sigue por detrás, pero el PP no gana las elecciones en casi ninguna ciudad andaluza, según señalan fuentes conocedoras de este estudio. De hecho, la formación de Rajoy solo mantendría la mayoría absoluta en Almería y en Algeciras. Su aspiración, por tanto, está en que Ciudadanos no les sobrepase y en que se avenga a realizar pactos de gobierno con el PP y no con los socialistas, según señalan estos interlocutores. Esas encuestas las han realizado en las ocho provincias andaluzas más a otras tres ciudades relevantes de Andalucía cualitativa y cuantitativamente, como son Jerez de la Frontera, Marbella y Algeciras.

El resultado en todas reflejan un intenso retroceso del PP. La desazón entre los dirigentes del partido de Rajoy aumenta por cuanto que el candidato no parece importar mucho. Los electores votan a la marca Ciudadanos, según señalan fuentes populares, que reconocen el desgaste de la marca PP.

Ese problema ya ocupó a los líderes regionales que se reunieron con Rajoy en una comida de trabajo celebrada el pasado lunes 12. “Con la financiación autonómica, Ciudadanos es lo que más preocupaba”, resumió una fuente conocedora de las conversaciones que se mantuvieron aquel día en la sede nacional de Génova.

La conjunción del auge de Ciudadanos con la proximidad de las elecciones andaluzas, locales, autonómicas y europeas de 2019 preocupa especialmente a los líderes regionales del PP. Estos temen que un mal resultado en Andalucía provoque un efecto contagio que afecte a sus expectativas, marcando tendencia e impulsando a Ciudadanos. Esta preocupación se ve multiplicada por la posibilidad de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, decida adelantar a otoño de 2018 unos comicios que deberían celebrarse en marzo de 2019. Esa opción —que no avalan los socialistas— perjudicaría especialmente al PP, puesto que Ciudadanos se encuentra en un momento dulce.

¿Qué hacer? Para empezar, el PP ha encargado una macroencuesta para toda España que tendrá entre 5.000 y 10.000 entrevistados, según fuentes de la dirección nacional. Ciudadanos se ha revelado como un competidor temible. Rajoy ha condicionado su candidatura de las próximas generales a la evolución de la economía y de la situación en Cataluña. Y el deseo de apurar la legislatura, evitando un adelanto electoral a finales de 2019, se ve dificultado por la falta de apoyos estables para aprobar los Presupuestos. En consecuencia, el PP quiere pulsar la opinión de los españoles.

Nuevas medidas

“Solo tenemos que ocuparnos de nuestro propio electorado, que es el que ellos nos están ganando”, señalaron fuentes regionales, que piden a la dirección que se centre en sus votantes para ganar de nuevo su apego. Así, se reclama que el Gobierno adopte reformas que apelen directamente a los electores tradicionales del PP

Una formación que tiene a su mayor bolsa de votantes en los mayores de 55 años debe liderar el discurso sobre la reforma de las pensiones, argumentan estos interlocutores. Un partido de perfil conservador que ha hecho de la seguridad uno de sus puntales también tiene que protagonizar la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad. Y una fuerza que gobierna en cinco comunidades y en la Moncloa tiene que cuadrar la financiación autonómica para demostrar su utilidad.

Son ejemplos de que líderes del PP opinan que la resistencia al empuje de Ciudadanos va aparejada a medidas y no a discursos. Una petición de máximo esfuerzo para taponar la sangría de votos que en los últimos días han recibido el Gobierno y la cúpula del PP.