Cospedal se manifiesta en contra de la huelga feminista del 8 de marzo

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que no está de acuerdo en que las mujeres hagan huelga el próximo 8 de marzo en reivindicación de sus derechos. Cospedal ha declarado que "puede ser un acontecimiento o un gesto de impacto", pero no le ve "trascendencia ni relevancia para las mujeres". La ministra considera que deberían participar "hombres y mujeres" y ha señalado que "no todas las mujeres tienen la libertad de hacer una huelga", con cita directa a las que no tienen empleo y a las que están en el régimen de autónomas. El PP ha decidido también no seguir esa huelga. Los populares consideran que busca un "enfrentamiento" y que la igualdad solo se alcanzará desde la "unidad" de hombres y mujeres.

La secretaria general del Partido Popular ha expresado su posición en contra de la huelga feminista en una entrevista en Onda Cero. Este miércoles se ha conocido también el argumentario del PP sobre la protesta en el que el partido afirma que "no existe un problema de reconocimiento de derechos, sino de trasladar los derechos reconocidos al día a día de mujeres y hombres". La huelga del 8 de marzo es "de élites feministas pero no de mujeres reales con problemas cotidianos", según el PP.

El texto sostiene que hay en España dos millones de mujeres en paro, y otras que trabajan como autónomas o cuidan a personas mayores. El PP advierte de que lo que pretende esta convocatoria es "romper el modelo de sociedad occidental'.

El partido de Cospedal afirma que la huelga programada para el 8 de marzo es "irresponsable" porque, a su juicio, "es una frivolidad e irresponsabilidad trasladar a una huelga general la violencia de género, tras el acuerdo mayoritario de fuerzas políticas, administraciones públicas y asociaciones de mujeres en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, alcanzado hace unos meses".

La convocatoria de huelga parte de la Comisión del 8M, una plataforma de organizaciones feministas, y tendrá el respaldo de los principales sindicatos. La Comisión del 8M llama a una huelga general de 24 horas solo de mujeres, aunque CC OO y UGT respaldan solo paros de dos horas por turno, en los que han incluido además a los hombres. Entre los partidos, Unidos Podemos apoya la protesta de 24 horas, mientras que el PSOE solo los paros. Ciudadanos no respalda la iniciativa.