Qué es la huelga feminista y otras claves de la protesta del 8 de Marzo

El Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo, tiene este año una movilización especial: la huelga de mujeres. Se espera que la iniciativa tenga reflejo en 177 países. Hubo una suerte de ensayo general en 2017, cuando se convocaron manifestaciones multitudinarias, y para esta ocasión se han previsto paros -no solo laborales- que cuentan por primera vez con el respaldo de los sindicatos y de algunos partidos. Estas son algunas claves de la protesta:

Las claves del manifiesto que echa para atrás a Ciudadanos Tanto la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, como la diputada nacional del partido Patricia Reyes han señalado públicamente que no secundarán los paros. Arrimadas afirmó que su partido iba a ver "cuáles eran las reivindicaciones" ya que, en su opinión, "hay algunas que no son tan claras". "Dentro de esas reivindicaciones, una es contra el sistema capitalista", argumentó. Reyes añadió al respecto: "Algunas somos feministas pero no comunistas". El manifiesto de respaldo a la huelga del 8 de marzo fue consensuado en una reunión de 400 mujeres celebrada en enero en Zaragoza. Es un texto con múltiples reivindicaciones que se puede consultar aquí. Las convocantes reclaman el final de las agresiones y la violencia machista, el pago de pensiones justas, una educación "pública, laica y feminista" y añaden que la protesta es también contra los recortes o contra la corrupción, entre otras ideas. Hace una referencia expresa al capitalismo que señalaba Arrimadas: "Las guerras son producto y extensión del patriarcado y del capitalismo para el control de los territorios y de las personas", se lee. Y añaden: "Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas". Preguntadas sobre el rechazo de Ciudadanos, una de las convocantes, Justa Montero, señalaba lo siguiente en una rueda de prensa reciente: "Hacemos propuestas muy concretas. ¿Cuál es la posición que plantea Ciudadanos o su problema en relación a condiciones concretas sobre las que no se pronuncian?". Para Montero, el partido de Arrimadas "apoya las políticas públicas liberales que están llevando a la precariedad y a brutales recortes".

¿Qué se convoca y qué reclaman?

“Queremos demostrar que sin nosotras se para el mundo”, señalan los distintos colectivos feministas. Es una huelga laboral, en principio similar a una convocatoria de huelga general, pero dirigida solo a la mitad de la población. Pero no solo. También han previsto una huelga de cuidados, estudiantil y de consumo. Es decir, en primer lugar solicitan a las mujeres que ese día no acudan a sus puestos de trabajo. También les piden que no asuman los cuidados de familiares que mayoritariamente afrontan ellas -las mujeres dedican el doble de horas al trabajo no pagado, con 26,5 horas semanales para cuidar hijos o familiares, tareas domésticas, colaboraciones sin sueldo frente a 14 de ellos-. La tercera protesta es que no consuman (principalmente productos gravados con la llamada tasa rosa, como los de higiene femenina) y que las alumnas y profesoras no vayan a clase.

¿Existen precedentes?

El año pasado, los colectivos feministas convocaron también huelga. Pero no tuvieron respaldo sindical. Los sindicatos secundaron las protestas con paros simbólicos de 15 minutos. El gran precedente histórico es el paro que se produjo en Islandia el 24 de octubre de 1975, un día en el que el 90% de las mujeres islandesas dejaron de trabajar y el país se paralizó, provocando un punto de inflexión en el país nórdico.

¿Quién está detrás de la iniciativa?

En España, la convocatoria parte de la Comisión del 8M,una plataforma de organizaciones feministas que coordinan la huelga, distintas actividades y las manifestaciones previstas ese día. No consumir, no ir a clase o no cuidar a familiares no requiere una cobertura o convocatoria especial porque no se considera formalmente una huelga. Pero sí que necesitan, y han obtenido en distinto grado, el respaldo de los sindicatos para la huelga laboral, ya que las centrales son las únicas habilitadas para convocarlas.

¿Cuánto dura la huelga?

La Comisión del 8M llama a una huelga general de 24 horas solo de mujeres. CC OO y UGT respaldan solo paros de dos horas por turno, no la huelga de 24 horas, en los que han incluido además a los hombres. “Compartimos que este país es muy machista, pero, al ser la primera vez, vemos mejor fijar dos horas como pistoletazo de salida”, señalaba recientemente a este periódico Cristina Antoñanzas, responsable de Igualdad de UGT. La CGT ha presentado ya el preaviso de huelga, que en su caso cubre todo el día y es también generalizada, no solo para mujeres.

¿Cualquier trabajador o trabajadora puede hacer huelga?

"Al ser una convocatoria de carácter general y nacional, la decisión de secundar o no corresponde a cada trabajador, que se puede sumar personalmente a la convocatoria con la que más se identifique", señala Jesús Cruz, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. Jesús Lahera, profesor de Derecho del Trabajo de la Complutense, comparte que los empleados están cubiertos. Por su parte, Beatriz Quintanilla, profesora de Derecho del Trabajo de la Complutense, tiene dudas sobre las garantías: "Se pueden encontrar argumentos doctrinales de peso y precedentes de huelga general en España, pero en este caso el conflicto que la motiva trasciende al ámbito estrictamente laboral, por lo que resulta muy difícil predeterminar al 100% los efectos laborales para quienes la secunden".

¿Se puede convocar solo a las mujeres?

El citado catedrático Jesús Cruz defiende que era posible convocar solo a las mujeres, pese a las reticencias de los sindicatos que han hecho una petición generalizada: "No me suscita ninguna duda de que es perfectamente lícito hacerlo. No es discriminatorio contra las hombres porque existe una justificación clarísima: la reivindicación es de las mujeres. Si quieren que se visibilice el peso de las mujers en el mercado d trabajo, deben parar ellas". Jesús Lahera, por su parte, mostraba recientemente sus dudas sobre una convocatoria solo para mujeres:“No hay antecedentes y me plantea dudas. Por un lado, entiendo que una protesta se puede delimitar solo a una parcela, como cuando convocas solo a un sector. Pero, al mismo tiempo, se podría alegar que hay discriminación porque los hombres no pueden participar”, señalaba.

¿Qué partidos la secundan?

Entre los partidos, apoyan Podemos e Izquierda Unida. El PSOE secunda los paros de dos horas fijados por los sindicatos porque considera que "son los que pueden parar con arreglo a la ley, un paro formal", según ha declarado la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo. Su postura difiere de la de otra mandataria socialista. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha cambiado de fecha el pleno del 8 de marzo a petición de IU. Y, de momento, ha dejado vacía de actividad su agenda para ese día, según confirma un portavoz oficial. Ciudadanos y PP no la respaldan.