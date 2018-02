Más de 300 colectivos respaldan en España la huelga feminista del 8M

Hace más de 10 meses que trabajan para preparar la movilización. Los colectivos feministas comenzaron a plantear la posibilidad tras el éxito de las manifestaciones del 8 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer, al grito de “Ni una menos, vivas nos queremos”. Este año quieren celebrarlo con una huelga feminista, convocada a nivel internacional con reflejo en 177 países y que ya respaldan más de 300 colectivos en España. “Es importante que se vea qué sucede si paramos las mujeres”, ha señalado este jueves Justa Montero, integrante de la Comisión 8 de Marzo. “Queremos demostrar que sin nosotras se para el mundo”, ha añadido Julia Santos, estudiante y participante también de la comisión.

No es una huelga al uso, como han recordado distintas integrantes de la comisión en una rueda de prensa celebrada este jueves en el mercado de San Fernando, en el barrio de Lavapiés. Se plantea como huelga laboral, de cuidados, estudiantil y de consumo. Es decir, solicitan a las mujeres que ese día no acudan a sus puestos de trabajo, no asuman los cuidados de familiares que mayoritariamente afrontan ellas, no consuman (principalmente productos gravados con el llamado IVA rosa, como los de higiene femenina) y que las alumnas y profesoras no vayan a clase.

"Convocamos sabiendo que tenemos el poder de cambiar las cosas, que podemos hacerlo y que estamos dispuestas", ha explicado Montero. "Hay que cambiar actitudes, mentalidades y leyes y las que tenemos, deben ser eficaces y contar con presupuesto", añade Santos.

Los sindicatos CC OO y UGT respaldan paros de dos horas en jornada de mañana y tarde para hombres y mujeres y otras centrales -como CGT, USO y CNT- la convocatoria completa de 24 horas. Entre los partidos, apoyan Podemos e Izquierda Unida. El PSOE secunda los paros de dos horas fijados por los sindicatos porque considera que "son los que pueden parar con arreglo a la ley, un paro formal", según señaló la exministra Carmen Calvo durante una entrevista en RTVE. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat (PP), ha declarado que “respeta” la protesta pero no ha respondido a las peticiones de otros partidos, como Podemos, para que secunden las movilizaciones.

Y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunció que no respaldaba el paro porque "la mejor manera de luchar por la igualdad no es hacer una huelga en la que se reivindican otras cuestiones ideológicas". Preguntada al respecto, Justa Montero ha pedido a Ciudadanos "que no haga trampas". "Nosotras hacemos propuestas muy concretas, como en educación afectivo sexual o en la necesidad de ratificar el convenio de la OIT sobre empleadas del hogar. La posición de Ciudadanos nos hace preguntarnos cuál es el problema que tienen con estas propuestas, ya que lo rechazan porque dicen que es una huelga ideológica. Que hablen de su ideología", ha señalado.

Las movilizaciones culminarán, como en 2017, con manifestaciones que esperan que sean multitudinarias. Para la de Madrid, que será por la tarde, aún no tienen el recorrido cerrado. Para dar a conocer la movilización del 8 de marzo, este domingo 11 de frebrero han convocado un evento junto a Matadero de Madrid. Habrá conciertos con artistas como Rozalén, Amparanoia o Alicia Ramos.