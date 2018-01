El PSOE apoya los paros convocados por los sindicatos para el 8 de marzo

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha afirmado este lunes que los sindicatos "tienen su derecho de poder convocar un paro para reivindicar la igualdad" el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ha defendido el "esfuerzo" del Gobierno para reducir la brecha salarial en España y situarla por debajo de la media europea.

En declaraciones a los medios, tras presidir el acto de entrega de los Distintivos de Igualdad en la Empresa a 32 compañías, la ministra ha indicado sobre la convocatoria de CCOO y UGT de paros de dos horas contra las violencia hacia las mujeres, el desempleo en este colectivo que es un 3,5% más alto que el de los hombres, o la incidencia de los contratos a tiempo parcial.

"Lo que quiero dejar muy claro es que el Gobierno de España está comprometido con la igualdad no solo legal, sino real y efectiva", ha aseverado la titular de Sanidad, que ha destacado los "grandes esfuerzos" del Ejecutivo "por la igualdad en los puestos de trabajo, tanto en promoción interna de las trabajadoras, como en brecha salarial". Sus `palabras de este lunes contrastan con las pronunciadas la semana pasada por el presidente del Gobierno en una entrevista radiofónica. Preguntado por la brecha salarial, Mariano Rajoy señaló: "Los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuales no, y desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios. Que el Gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas... No me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, francamente".