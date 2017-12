Crece la presión a Ciudadanos para que tome “la iniciativa” en Cataluña

El fuego cruzado que se vivió durante la campaña entre los tres partidos denominados constitucionalistas se concentra ahora, en plena resaca electoral, en Ciudadanos, ganador del 21-D. El PP y el PSOE han decidido poner el foco en la candidatura de Arrimadas pese a que sus remotas posibilidades de ser presidenta pasan por el supuesto fracaso de la mayoría absoluta independentista para sellar un pacto y, posteriormente, por la abstención de diputados de las fuerzas secesionistas. Los socialistas le piden algún tipo de iniciativa política, sin que eso suponga someterse a una investidura. Pero los populares van más allá. No solo le exigen que inicie como mínimo una ronda de contactos y negocie la composición de la Mesa del hemiciclo, sino que trate de formar un Ejecutivo. Eso sí, sin especificar cómo hacerlo y con quién sumar.

"El PP ha olvidado la calculadora en casa. Nos hubiese encantado un Gobierno constitucionalista, pero no hay mayoría suficiente", ha afirmado este miércoles Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, que ha respondido así al aluvión de reproches contra la principal fuerza de la oposición en Cataluña, que repite insistentemente que no piensa moverse de su postura. "Si el PP está nervioso, que se tranquilice. Nosotros no renunciamos a nada. Lo que pasa es que sabemos sumar. Y no tenemos la suma necesaria para disputar la presidencia", ha apostillado Carlos Carrizosa, diputado en el Parlament y hombre de confianza de Arrimadas, que vinculó las críticas con el derrumbe del PP y el estancamiento de los socialistas en los comicios del pasado jueves.

Xavier García Albiol, candidato del PP, fue precisamente el primero en levantar la veda. "Ciudadanos tiene la obligación de reivindicar el derecho a gobernar", afirmó el pasado sábado, lanzando un guante que ha recogido esta semana la cúpula de su formación. "Cuando a alguien le dan una responsabilidad tan masiva, en número de votos y escaños, lo que no puede decir es 'esto no va conmigo'. La protagonista teórica del cambio no puede tirar la toalla", ha repetido este miércoles Rafael Hernando, portavoz del partido conservador en el Congreso. “Resulta sorprendente que Ciudadanos haya cedido la iniciativa a los independentistas. Alergia a gobernar y decidir se llama", dijo Fernando Martínez-Maillo, coordinador general del partido presidido por Rajoy.

A esta tesis se ha sumado también el PSOE. Aunque con varios matices. Los socialistas han instado a Arrimadas a que ejerza su liderazgo tras ganar los comicios. Y, aunque no le pide que se presente a la investidura, sí le reclama que mueva ficha con "algún tipo" de propuesta. "Proclamarse vencedor de una contienda significa iniciativa política, no esperar a ver qué pasa en el mundo", le ha reprochado el secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, que ha añadido: "El gran reto no es ganar unas elecciones, sino demostrar que sirve para algo".

"Pedimos diálogo"

Las presiones a Arrimadas no se reducen al ámbito político. El presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, se ha movido este miércoles en la misma línea que los constitucionalistas y solicitó a la candidata que trate de constituir un Ejecutivo. "Pedimos a la primera formación la valentía, la responsabilidad y el seny de formar Gobierno", ha sostenido. "Lo único que pedimos es diálogo, negociación y llegar a pactos", ha continuado Gay de Montellà, que ha lamentado que se vayan todavía "entre 15 y 20 empresas diarias" de Cataluña. Además, sobre la posibilidad de que se reedite un Ejecutivo independentista, el presidente de la patronal ha afirmado que su "línea de acción" de los últimos meses provocó una "huida de empresas". "Estamos seguros de que esto se va a corregir. Deseamos normalidad, la retirada de la aplicación del artículo 155 y felicitamos la actuación de las fuerzas de seguridad", ha añadido.

Pero la postura del PP, el PSOE y de Fomento de Trabajo no hacen mella en Ciudadanos. "Nuestra posición sigue siendo la misma", repiten fuentes de la dirección, que renunció a liderar los contactos para formar Gobierno 24 horas después del 21-D. Ese día, los resultados electorales evidenciaron un auge del partido liderado por Rivera, que ha desatado la inquietud en las filas socialistas y populares. De hecho, Mariano Rajoy ya le ha pedido a la cúpula de su formación que comience la preparación de las elecciones municipales y autonómicas de 2019, ante el temor de que Ciudadanos expanda el éxito logrado en Cataluña.