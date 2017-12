El PP se vuelca ya en las elecciones de 2019 para frenar a Ciudadanos

El presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, será relevado de su cargo en breve. Esta es la intención de la dirección, que no ha querido sustituirle en Navidad. El propio Albiol puso su cargo “a disposición” del partido pero a Rajoy no le pareció conveniente y menos tras la intervención del líder catalán en el comité ejecutivo donde a duras penas pudo contener las lágrimas. Especial satisfacción produjo la confirmación del escaño de Alejandro Fernández, número uno por Tarragona, en disputa con Ciudadanos. Este se apunta como probable portavoz en el Parlament. A Albiol se le reconoce su trabajo pero no el acierto de su campaña. Los reproches también llegan a Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría, a quienes sus detractores en el PP suspenden por su actividad en Cataluña.