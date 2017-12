El PP presiona a Ciudadanos para que trate de formar Gobierno en Cataluña

De izquierda a derecha, Cristina Cifuentes, Mariano Rajoy y Fernando Martínez-Maillo. En vídeo, declaraciones de Rafael Hernando y Miguel Gutiérrez. EFE

"No he renunciado a mi investidura, sino que ahora no tengo los votos", afirmó Mariano Rajoy el 22 de enero de 2016, apenas un mes después de las elecciones generales de 2015, cuando el PP perdió la mayoría absoluta y el entonces presidente en funciones declinó negociar con el resto de formaciones para presentarse a la reelección en el Hemiciclo. "El Rey me lo ha ofrecido, pero le he dicho que hoy no estoy en condiciones", subrayó, en ese momento, el actual jefe del Ejecutivo. Una tesis que, dos años después, se ha esfumado del argumentario de los populares, que se han lanzado esta semana a presionar a Ciudadanos para que inicie una ronda de contactos con el resto de fuerzas de Cataluña para intentar formar Gobierno, pese a la mayoría absoluta del bloque independentista.

"Hay muchas cosas pendientes de hablar en Cataluña, como el Gobierno y la mesa del Parlament, cuyo papel será determinante. Resulta sorprendente que Ciudadanos haya cedido la iniciativa a los independentistas. Alergia a gobernar y decidir se llama", ha sentenciado este martes Fernando Martínez-Maillo, coordinador general del PP. "Arrimadas debería intentar formar Gobierno. A mayor respaldo, mayor responsabilidad hay que asumir", ha añadido también el portavoz del partido conservador en el Congreso, Rafael Hernando.

Pero, según ha respondido Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, los números "no salen". "Nosotros no renunciamos a nada, está claro que hemos podido ganar las elecciones autonómicas pero también está claro que hay que formar Gobierno con fuerzas constitucionalistas y estas suman lo que suman", ha insistido también José Manuel Villegas, mano derecha de Albert Rivera, en una entrevista en la Cadena Ser.

Los populares sacaron solo cuatro escaños en los comicios del pasado jueves. Y, desde entonces, han intensificado sus ataques a Ciudadanos. La veda la levantó su candidato, Xavier García Albiol, que culpabilizó del derrumbe a la lista ganadora, antes de añadir: "Ciudadanos tiene la obligación de reivindicar el derecho a gobernar. Si todos queremos cicatrizar las heridas del procés empecemos por respetar las normas democráticas".

Tras los resultados del 21-D y la mayoría absoluta del bloque independentista, Inés Arrimadas anunció que renunciaba de momento a liderar la ronda de contactos, pese a salir de los comicios como la fuerza más votada. La líder de la formación explicó que esperarán a "ver qué pasa en las próximas semanas y qué hacen los separatistas". "No vamos a adelantar escenarios. No se puede dar nada por hecho", recalcó la candidata. "Hay que dejar pasar los días para ver qué fórmula encuentran Puigdemont y los partidos nacionalistas", detalló también Villegas la pasada semana.