Así se diseñó la victoria de la ‘marca Arrimadas’

Ciudadanos no se cortó. Mientras los independentistas reprochaban al socialista Miquel Iceta que bailara en un programa de televisión cuando los líderes separatistas permanecían en la cárcel, la candidatura de Inés Arrimadas planificó un mitin central con una chirigota y acróbatas. Fernando de Páramo cuenta que en aquel acto vivió un momento de gran tensión. "Estábamos allí los de la dirección de campaña y estábamos sufriendo de que todo saliese bien. Y cuando el acróbata se descolgó en lo más alto para hacer una caída en barrena... fueron los diez segundos más lentos de toda la campaña", relata el secretario de Comunicación de un partido que asegura que no sale frustrado del 21-D a pesar de que las posibilidades de gobernar de su partido se toparon con la mayoría absoluta independentista.

"A mí las elecciones no me han dejado un regusto agridulce. Creo que estamos mejor que antes. Si ellos hubiesen ganado las elecciones, seguirían hablando, como llevan haciendo toda la vida, en nombre de todo el pueblo de Cataluña. Y ya no pueden", repite De Páramo. "Aunque sí que hemos observado con preocupación que el PP y el PSC no fueran capaces de conseguir más escaños para que pudiésemos darle la vuelta a la tortilla", añade.

En esa línea ahonda José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos: "Los socialistas hicieron una apuesta, aliándose con la antigua Unió, que parecía que podía hacer más daño al bloque independentista". Él reconoce que fallaron al prever que se podía producir una desmovilización de los votantes secesionistas tras años de procés y después de constatarse la fuga de empresas de Cataluña. "Ahora habrá que esperar a ver qué pasa. Hay que dejar pasar los días para ver qué fórmula encuentran Puigdemont y los partidos nacionalistas", continúa Villegas. Ciudadanos ha renunciado a liderar los contactos para formar Gobierno, pese a que fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones. Una decisión que le ha reprochado este sábado Xavier García Albiol, líder del PP: "Ciudadanos tiene la obligación de reivindicar el derecho a gobernar. Si todos queremos cicatrizar las heridas del procés empecemos por respetar las normas democráticas", ha pedido el político conservador.