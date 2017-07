El PSOE responde a Susana Díaz que nunca tendrá que elegir entre Andalucía y el partido

La vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, interviene durante el 13º congreso del PSOE de Cantabria, el pasado sábado en Santander. ROMAN G.AGUILERA EFE Vídeo: ATLAS

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no tendrá que elegir entre dos lealtades, a Andalucía o a la dirección federal del PSOE, porque nadie la va a colocar ante tal disyuntiva. Esta es la respuesta que le ha dado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, un día después de que la dirigente andaluza pidiera expresamente a Pedro Sánchez que no la hiciera elegir. De fondo está en modelo territorial de los socialistas para España con la defensa de la plurinacionalidad que aprobó el 39º congreso. La defensa de la nación de naciones y de la singularidad de algunas comunidades autónomas no significará "nunca" desigualdad entre españoles, ha defendido. Ahora bien, el asunto está cerrado; las resoluciones del congreso son de "obligado cumplimiento", ha recalcado Lastra.

¿Dónde están las contradicciones entre lo aprobado por el congreso federal del PSOE y las resoluciones que han salido adelante este pasado fin de semana en los congresos regionales? Esta es la pregunta que se formulan en la dirección que encabeza Pedro Sánchez a la que se responden con un “no hay contradicciones”, según la número dos del PSOE que invita a leer los textos. El hecho de que los congresos de Andalucía, Cantabria, o La Rioja no incluyan en sus textos los párrafos de las resoluciones del 39º congreso sobre plurinacionalidad no significan que no lo acepten, interpretan en Ferraz. En las resoluciones del PSPV, los socialistas valencianos defienden “el federalismo asimétrico” con un fuerte componente de autogobierno para la comunidad valenciana, tanto como el que quieren para el partido respecto a la dirección federal.

Este ha sido el sentir mayoritario de ese partido, liderado por Ximo Puig, que compartió con la presidenta andaluza, y la mayoría de los líderes territoriales, la oposición al secretario general, Pedro Sánchez en su primera etapa y también en su candidatura del pasado mes de mayo a la secretaría general. Esos textos, sin embargo, no han sido comentados ni para bien ni para mal en el congreso de Andalucía que se han centrado en una fuerte defensa de los derechos de esa comunidad y el rechazo frontal a que una reforma de la Constitución culmine con deferencias y privilegios para algunas comunidades entre las que no esté Andalucía.

El mensaje que ha querido dar Lastra, tras la última reunión de la ejecutiva antes de las vacaciones de verano, es el de la unidad para ganar las elecciones tanto en Andalucía en las próximas elecciones regionales, como las municipales, autonómicas y generales posteriores, todas ellas a lo largo de 2019.

La intención de la dirigente socialista ha sido la de pasar cuanto el asunto del conflicto interno entre Ferraz y el PSOE de Andalucía pero las preguntas sobre la disyuntiva planteada por Susana Díaz han sido numerosas. “Esa dicotomía no se ha dado nunca ni se dará porque nunca el PSOE va a defender algo bueno para un territorio y malo para otro”, ha señalado. No hay discrepancia pero si la hubiera solo cabe acatar las resoluciones del congreso federal porque son “de obligado cumplimiento”. No tiene dudas, ha asegurado, de que no hará falta invocar quien tiene el poder por la “cultura de partido que tienen todos los militantes”, ha señalado en referencia implícita a Andalucía.