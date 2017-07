El PSOE de Andalucía no incluye la idea plurinacional

Alfonso Guerra, ex vicesecretario general del PSOE, ha dicho no a Pedro Sánchez. El secretario general de los socialistas mantuvo ayer una reunión en su despacho con el exvicepresidente del Gobierno en la que trató de convencerle de que aceptara pasar de ser presidente de la Fundación Pablo Iglesias a presidente de honor. No sirvió que le ofreciera cometidos más allá de la mera representación.

La actual dirección del PSOE ya preveía el rechazo de Guerra a esa propuesta. Le relevará en el cargo el secretario de Formación y Programas del partido, José Félix Tezanos, estrechísimo colaborador de Guerra durante años y con el que aún comparten tarea en la revista Temas.