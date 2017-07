Bildu veta una declaración institucional en el Congreso sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco

El pleno del Congreso no ha podido leer tres declaraciones institucionales al no alcanzarse la unanimidad requerida para este tipo de iniciativas. No se aprobó una sobre el vigésimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco porque Bildu vetó el texto que sí habían pactado los principales partidos, según explica el PP, promotor del texto. Durante el pleno portavoces de la práctica totalidad de grupos han hecho referencia en sus discursos al asesinato de ETA y de apoyo a Marimar Blanco, hermana del concejal asesinado, y ahora diputada del PP.

El texto llegó a tener la firma de los cuatro grupos mayoritarios, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, pero necesitaba unanimidad y al comprobar que Bildu no lo apoyaría no siguieron negociando con los demás, según los populares.

Fuentes de Bildu explican que el veto no sólo fue suyo, sino que hubo otros grupos que no quisieron apoyarla-

El PNV asegura que deseaba un consenso, pero no firmó porque, según explica, les fue presentado el texto solo hora y media antes del pleno y cuando planteó objeciones, no tuvo respuesta hasta siete horas después, cerca del fin del pleno. El PNV explica que "se realiza una mirada exclusiva hacia el pasado, que aunque necesaria, resulta parcial e insuficiente en el momento actual, discrepando, además, de algunos aspectos de su redacción. Y, sobre todo, destaca la total ausencia a una visión hacia el futuro obviando cualquier mención hacia la construcción de un futuro de convivencia y normalización, aspecto que EAJ-PNV considera fundamental. El Grupo Parlamentario Vasco, por tanto, lamenta que no se haya podido llegar a un consenso, y añade que la figura de Miguel Ángel Blanco, que respeta como demuestran la amplia representación jeltzale presente en los actos en homenaje a su persona celebrados hoy en distintas localidades vascas, entre ellas Ermua, así como las numerosas declaraciones institucionales firmadas por EAJ-PNV en los últimos días, no se merece esta improvisación que ha impedido una labor conjunta y positiva que podía haber llevado al consenso deseado".

La propuesta de declaración firmada por cuatro grupos asegura que ETA "sembró de desolación y dolor" con el secuestro y posterior asesinato.

Habla de "horror y sufrimiento" provocado por ETA don 850 asesinatos, miles de chantajeados y personas que tuvieron que abandonar su tierra, para concluir que "el estado democrático y de derecho ha conseguido derrotar a ETA".

Invoca la "unidad y la suma de esfuerzos" para derrotar el terrorismo, habla expresamente de "condena" y respaldo y solidaridad con las víctimas.

Podemos han planteado algunas correcciones al texto inicial del PP, que los populares han aceptado, aunque la falta de unanimidad ha impedido que saliera adelante.

Tampoco fue posible aprobar una sobre Venezuela porque Podemos vetó el texto. El partido de Pablo Iglesias asegura que la propuesta se hizo para que no la aceptaran y explican que el PP no aceptó su texto alternativo que aseguraba que “el Congreso saluda la excarcelación de Leopoldo López producida el 7 de julio, y agradece especialmente el papel jugado por el expresidente Rodríguez Zapatero en este proceso. Esta excarcelación es una prueba de que los intentos de mediación y diálogo entre las partes, como los promovidos por UNASUR con la participación de los tres expresidentes y el Vaticano, son el camino a seguir y deben obtener el apoyo decidido de la comunidad internacional".

Por último, el PSOE culpa a Podemos de que no se aprobara una declaración sobre "la tragedia ocurrida en el mar de Alborán en la que fallecieron 49 inmigrantes". Los socialistas planteaban la mejora de las políticas y los medios para que estas circunstancias no se conviertan en una constante. Podemos pidió que se añadiera "la articulación de vías legales y seguras”.