Bárcenas da detalles sobre el origen de sus fondos en Suiza, pero no aporta documentos

El resto de su declaración matinal ha servido para que Bárcenas vuelva a sacar a su esposa, Rosalía Iglesias, del foco, hasta hacerla pasar casi por una ignorante. “Mi esposa firmaba donde yo decía que firmase (…) Conocimiento de a qué iba yo al banco en Suiza con ella, no tenía ninguno. Allí no es como las sucursales de bancos en España. En un banco suizo, entras en un coche por el garaje, subes en un ascensor con un conserje de librea, no tienes ni idea de dónde estás”, aseguró.

En el inicio de la declaración Bárcenas ha reconocido que no declaró al fisco español las cuentas en Suiza. "No lo declaraba, no tenía otra explicación, eran para operaciones fuera de España con residentes no españoles y lo tenía a modo de fondo de pensiones fuera de España", afirmó.

Sin embargo, negó que se tratara de una operativa opaca. “Entre 1988 y 2005 la cuenta en Suiza estaba a mi nombre personal, ni fundación ni nada de nada, y el beneficial owner [el dueño real de los fondos] lo firmaba yo; estaba identificado ante los bancos, no me ocultaba de nadie. A partir de 2005 decido que se constituya una fundación, pero nadie se oculta detrás de nada, no es una sociedad pantalla ni nada por el estilo, sería sociedad visillo, porque se me veía perfectamente”, dijo.