Luis Bárcenas: “Tenía cuentas en Suiza a modo de fondo de pensiones”

Fernando J Pérez El presidente del tribunal concede 15 minutos de receso. 17/01/2017 11:30

Fernando J Pérez Bárcenas niega que la incorporación del testaferro Iván Yáñez como gestor de sus cuentas suizas en febrero de 2009 se deba al inicio de la investigación del caso Gürtel: "fue una casualidad, no una causalidad", afirma. 17/01/2017 11:29

Fernando J Pérez La fiscal pregunta a Bárcenas sobre si la gestión de los fondos ha sido siempre la misma a lo largo de los años. "Eso es una constante, el banco reconoce que me propone cosas nuevas y que el cliente no acepta el asesoramiento del banco. La gestión, afortunada o desafortunada, responde a mi actividad". 17/01/2017 11:24

Fernando J Pérez Nueva defensa de Bárcenas a su esposa: "Rosalia Iglesias no tenía ningún poder en la fundación. Si yo no lo tenía, ella mucho menos. Mi esposa firmaba donde yo decía que firmase, difícilmente conocía las cuentas de España y mucho menos las de fuera, porque nunca se lo comenté". 17/01/2017 11:13

Fernando J Pérez "Tesedul pensaba usarla para una actividad mercantil [en el sector agropecuario], pero no me dio tiempo por el bloqueo de las cuentas", afirma Bárcenas. 17/01/2017 11:12

Fernando J Pérez Bárcenas explica el paso de la fundación Sinequanon a la sociedad uruguaya Tesedul. "Por las crisis en los mercados de valores, el valor de mi cartera en Suiza cae un 38%, los inversores que tenían una pequeña cantidad puesta en mis cuentas se asustan, y quieren recuperar los fondos. Por eso me planteo disovler Sinequanon y constituir la sociedad. Para disponer de mis activos. Cancelo la fundación y constituyo una sociedad a la que traspaso la totalidad de la cartera, y era plenamente operativa y no tengo que dar explicaciones al banco", afirma. 17/01/2017 11:10

Fernando J Pérez Bárcenas, en esta fase del interrogatorio, que versa sobre los delitos fiscales, que le pueden acarrear más años de cárcel y más daño económico, está contestando de forma muy vehemente. 17/01/2017 11:00

Fernando J Pérez Luis Bárcenas afirma que por la aplicación en Suiza de la directiva fiscal del ahorro de 2005, entre ese año y 2010 la Hacienda española "no tiene perjuicio alguno". "Hacienda cobraba o más de lo que tenía que cobrar por las retenciones que me practicaba o cobraba lo que tenia que cobrar", sostiene. En 2011, sí reconoce que no declaró el impuesto de Sociedades por Tesedul, su sociedad de valores -lo hizo en diciembre de 2012 de forma extemporánea- y que se acogió a la amnistía fiscal. 17/01/2017 10:59

Fernando J Pérez Sigue Bárcenas sobre la fundación-visillo panameña: "Lombard Odier me dice que va a cambiar la normativa de fiscalidad europea sobre el ahorro y puede cambiar la fiscalidad sobre las cantidades invertidas. Entiendo que es una operación comercial del banco para colocarle al cliente una fundación, el administrador era una fundación 100% del Lombard Odier, Favona, que la usaba parte de la familia real española, que gestionaba un montón de fundaciones, entre ellas Sinequanon, de mi propiedad". 17/01/2017 10:49

Fernando J Pérez Bárcenas dice que optó por la fundación panameña al llegar a senador en 2004. "Al tener la categoría de Persona Expuesta Políticamente me dicen que en lugar de ser una sociedad que sea una fundación, porque en la fundación tengo poderes restringidos, no de disposición. Era un poder tipo b que restringe la capacidad a gestionar los fondos, órdenes de compra y venta. Por ese motivo se abre la cuenta de la fundación Sinequanon", afirma Bárcenas. 17/01/2017 10:48

Fernando J Pérez Sobre la relación con los gestores de sus cuentas suizas: "Viajaba a Suiza con muchísima frecuencia para practicar una actividad con la que disfruto mucho y nos veíamos. Y también nos veíamos en España en hoteles; y he comido y cenado con ellos aquí. Viajaba siempre en avión, en coche a Suiza nunca", afirma.. 17/01/2017 10:43

Fernando J Pérez Entre 1988 y 2005 la cuenta en Suiza estaba a mi nombre personal, ni fundación ni nada de nada, y el beneficial owner lo firmaba yo; estaba identificado ante los bancos, no me ocultaba de nadie. A partir de 2005 decido que se constituya una fundación, pero nadie se oculta detrás de nada, no es una sociedad pantalla ni nada por el estilo, sería sociedad visillo, porque se me veía perfectamente. Desde una cuenta personal se pasan los beneficios a la fundación Sinequanon, pero el beneficial owner soy yo". 17/01/2017 10:37

Fernando J Pérez "No he tenido cuentas en otros países [fuera de España] que no fuera Suiza", relata Bárcenas. El extesorero cuenta los movimientos y los cambios de entidad bancaria en el país helvético. Pasó de la BSI al Lombard Odier. 17/01/2017 10:35

Fernando J Pérez Más explicaciones de Bárcenas sobre las cuentas en Suiza. "No lo declaraba, no tenía otra explicación, eran para operaciones fuera de España con residentes no españoles y lo tenía a modo de fondo de pensiones fuera de España". 17/01/2017 10:32

Fernando J Pérez Se reanuda el interrogatorio de Luis Bárcenas. Vuelve a tomar la palabra la fiscal Sabadell para preguntarle sobre las cuentas del extesorero en Suiza. "Eran para operaciones comerciales en el exterior, y los fondos que obtenía por esas transacciones las ingresaba en una cuenta en Suiza, primero en Suiza en 1988, eran fondos procedentes de Puerto Rico, y por operaciones comerciales en Alemania y Estados Unidos. Transacciones comerciales en España, ninguna, prefería tener el dinero fuera de España, No están declarados, eso es así", reconoce. 17/01/2017 10:32

Fernando J Pérez Toma la palabra ahora, antes del interrogatorio de Bárcenas, el abogado del también extesorero del PP Ángel Sanchís. Está recordando que los delitos fiscales de que se acusa a su cliente también se están investigando en Argentina, donde tiene su residencia. 17/01/2017 10:27

Fernando J Pérez El tribunal admite el documento y su valor como prueba se decidirá en el momento de la sentencia. El tribunal deberá decidir si la evasión y el fraude fiscal en la legislación española y suiza son la misma cosa, advierte el magistrado Hurtado. 17/01/2017 10:22

Fernando J Pérez El abogado de Luis Bárcenas rechaza que se incluyan estos nuevos documentos y recuerda que "la legislación suiza no contempla el delito de evasión fiscal, de lo que se acusa al señor Bárcenas, sino solo el fraude fiscal, la escroquerie". 17/01/2017 10:16

Fernando J Pérez "La aportación [de los nuevos documentos de Suiza] es totalmente procedente y muy interesante", afirma el abogado del Estado, que representa al Ministerio de Hacienda. El resto de acusaciones se adhieren a la petición. 17/01/2017 10:13

Fernando J Pérez Se inicia la 31ª sesión. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, da un turno para que las partes presenten alegaciones a la introducción de una nueva serie de documentos sobre la fortuna de Bárcenas y otros procesados en Suiza aportadas por la fiscalía. La Abogacía del Estado defiende que es un momento válido para su presentación. 17/01/2017 10:12

Fernando J Pérez BUENOS DÍAS. Pendientes del comienzo de la 31ª sesión del juicio del caso Gürtel. El extesorero del PP Luis Bárcenas se enfrenta a la segunda sesión de interrogatorio de la fiscal Concepción Sabadell. Hoy se espera que dé detalles sobre el origen de su fortuna en Suiza, que llegó a 48,2 millones de euros en el año 2007. 17/01/2017 10:00

Fernando J Pérez Termina la sesión a las 17.46. El interrogatorio proseguirá mañana martes. 16/01/2017 17:48

Fernando J Pérez La fiscal y Bárcenas están discutiendo sobre la operación de compraventa de obras de arte con la marchante argentina Isabel Mackinlay, que supuestamente permitió a Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, blanquear 560.000 euros en el año 2006. Este descubrimiento fue fundamental para que el juez Pablo Ruz ordenara el ingreso en prisión de Bárcenas en junio de 2013. 16/01/2017 17:45

Fernando J Pérez Comienza la sesión de tarde. Bárcenas declara sobre la compra de acciones de Libertad Digital con fondos de la caja b del PP, que según la fiscalía sirvieron para que Bárcenas se apropiara de 149.000 euros, que sirvieron para la compra de una residencia en Baqueira. 16/01/2017 16:18

Fernando J Pérez El portavoz del PP, Pablo Casado, ha afirmado que su partido siempre ha negado la existencia de una contabilidad B, en dinero negro, de la que habla el extesorero 'popular' Luis Bárcenas, ha defendido la honorabilidad de sus cargos directivos y del conjunto de la organización y ha enmarcado las declaraciones del extesorero en su estrategia de defensa en los tribunales. En el Comité de Dirección del partido celebrado este lunes no se ha tratado sobre la declaración de Bárcenas en la Audiencia Nacional. 16/01/2017 14:12

Fernando J Pérez La fiscal y Bárcenas emprenden una discusión sobre las compras de los bodegones de Van der Hamen. El pago se realizó en efectivo con billetes de alta denominación, lo que extrañó a Hacienda, aunque finalmente, afirma Bárcenas, no se abrió ninguna investigación. 16/01/2017 13:51

Fernando J Pérez "Las declaraciones de la renta las realizaba yo con el asesor. Las hacíamos separadas o conjuntas según fuera más ventajosa. El asesor me las explicaba, y yo firmaba la mía y ponía un garabato en la declaración de mi mujer", afirma el extesorero popular, que tiene en los delitos fiscales el gran baldón en este juicio. 16/01/2017 13:28

Fernando J Pérez "Las decisiones de compra y venta de obras de arte las tomaba yo; mi mujer se limitaba a poner la firma en el documento que le pasaba yo. Hemos ido a muchas ferias juntos, en Francia, en Inglaterra, en España, unas más conocidas y otras menos conocidas, y luego te encuentras con la sorpresa de que hemos comprado algo que tiene mucho valor", afirma Bárcenas. 16/01/2017 13:26

Fernando J Pérez La fiscal Sabadell pasa ahora a preguntar a Bárcenas sobre sus negocios de compraventa de obras de arte, con las que ha tratado de justificar parte de su fortuna. "Lo que es comprar para mí y porque a mi mujer le gustaba he comprado desde el año ochenta y tantos, pero intentar ganar dinero con el arte se produce por primera vez en diciembre de 2002", afirma. "El señor Rosendo Naseiro, especialista en pintura del siglo de Oro, me aconseja la compra de bodegones de Van der Hamen", recuerda 16/01/2017 13:24

Fernando J Pérez "Las facturas no tengo ni idea a quién se emitían, tengo los recibos sellados que sirven para comprobar que yo he pagado mis viajes", afirma Bárcenas. 16/01/2017 13:13

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. Sigue la fiscal interrogando a Bárcenas sobre los viajes supuestamente pagados por Correa al extesorero del PP y que figuran en la contabilidad paralela del cerebro de la trama. 16/01/2017 13:12

Fernando J Pérez En el segundo bloque del interrogatorio de esta mañana, la fiscal ha insistido en los viajes supuestamente pagados por Correa a Bárcenas y en los negocios particulares del extesorero del PP. Bárcenas ha insistido en desvincularse de cualquier trato mercantil con el cerebro del caso Gürtel y en defender a su esposa, Rosalía Iglesias. También ha considerado "imposible" que se pudiera haber apropiado de fondos de la caja b del partido 16/01/2017 13:02

Fernando J Pérez Nuevo receso de 15 minutos. 16/01/2017 12:58

Fernando J Pérez "Yo he pagado mis viajes y tengo los recibos que acreditan que he pagado mis viajes", sostiene Luis Bárcenas, que quiere zanjar el asunto para que su abogado lo combata en la fase pericial. "Yo guardaba papeles pero no le dedicaba tiempo a esto, no era parte de mi ocupación", señala. 16/01/2017 12:53

Fernando J Pérez Bárcenas reconoce que "a determinadas personas [del PP] se les pagan los viajes con fondos de la caja b" que van a las empresas de Correa. "Yo soy un aportante de fondos de la caja b del señor Correa, no lo digo literalmente, yo le pagaba a Correa por los viajes y él hacía con el dinero lo que le parecía conveniente", afirma el extesorero popular. 16/01/2017 12:50

Fernando J Pérez Bárcenas niega que Correa le pagara viajes "con habitualidad". Sin embargo, reconoce que, "como muchas otras personas del PP", se benefició de "un par" de viajes de la agencia de Correa. "Eran viajes de incentivos que Correa tenía la deferencia de obsequiar, de grupos de viajes que tenía cerrados. Obsequiaba a determinadas personas con un viaje a Nueva York con plazas pagadas con el incentivo", afirma. 16/01/2017 12:42

Fernando J Pérez La fiscal Sabadell está preguntando a Luis Bárcenas sobre sus relaciones de negocios. Se está centrando en las supuestas inversiones del extesorero del PP en energías renovables, de las que quedaron constancia en los memorandos de los gestores de sus cuentas en Suiza. Según él, tuvo un ofrecimiento para entrar en la sociedad Enercor 21, dedicada a la biomasa. "Mi relación con el grupo propietario de esa empresa es antigua y no necesita interlocutores, tuve un ofrecimiento para entrar en la matriz de ese grupo, lo que no se materializó", sostiene. 16/01/2017 12:22

Fernando J Pérez "En 2003 concurren para la campaña, porque en una reunión con Crespo y Correa nos hicieron un planteamiento de una estructura publicitaria para la campaña electoral, para que la empresa que hacía la publicidad y los eventos fuera la misma. Eso generaba sinergias y ahorro para el partido. Se lo presentaron a Javier Arenas, secretario general, en presencia de Gabriel Elorriaga, Lapuerta y yo mismo", afirma Bárcenas. 16/01/2017 12:08

Fernando J Pérez Bárcenas habla sobre la relación con Correa para las elecciones de 2003. "El señor Correa no se dedicaba a las campañas electorales, se encargaba de los eventos, y lo hacía muy bien, la caravana de prensa, y los grandes actos, 35 actos en toda España, se lo adjudicaba porque lo hacía muy bien y los precios era muy ajustados". 16/01/2017 12:08

Fernando J Pérez "Mi mujer no ha participado en ningún proyecto y yo tampoco”, afirma Bárcenas sobre un préstamo participativo en la sociedad Rustfield, que llevo a cabo el proyecto inmobiliario de Majadahonda. 16/01/2017 12:03

Fernando J Pérez "Con Francisco Correa no he hablado de negocios particulares jamás. Él no me ha propuesto participar en el proyecto [inmobiliario] de Majadahonda. Con el señor Jacobo Gordon sí estuve tomando café en una ocasión, porque me lo pidió un buen amigo de los dos, y en esa reunión, el señor Gordon me habló del proyecto ese, pero yo le dije sobre la marcha que no tenía interés en invertir en nada", afirma Bárcenas. 16/01/2017 11:59

Fernando J Pérez Bárcenas afirma que en 2006 invitó a Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato, a participar en una sociedad para construir viviendas en la estación de esquí de Baqueira. Según él, les une una amistad de 33 años. "El señor Sepúlveda y yo éramos las únicas personas que podían tener alguna influencia [en los contratos para las campañas electorales del PP]", por los que supuestamente pagó Correa. 16/01/2017 11:51

Fernando J Pérez "El señor Lapuerta era una persona honrada, honrada, honrada. No hay connivencia con él [para apropiarse de fondos de la caja b] sino excesivo celo de él de controlar los fondos, por eso llevaba él otra contabilidad, es imposible que nadie se haya apropiado eso, absolutamente imposible", sostiene Bárcenas. 16/01/2017 11:45

Fernando J Pérez "¿Usted se ha quedado parte del dinero [de la caja b]?", pregunta la fiscal. "No, nada, absolutamente nada, era imposible. Es falso que me haya apropiado de cantidades", responde Bárcenas. 16/01/2017 11:43

Fernando J Pérez Bárcenas manifiesta que, por consejo de su abogado, no va a volver a hablar "de quién daba o no daba donativos al PP", porque eso pertenece a la pieza separada sobre la caja b del PP, pendiente de juicio. 16/01/2017 11:40

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión de la declaración de Bárcenas en el juicio del caso Gürtel. La fiscal Concepción Sabadell retoma el interrogatorio sobre Plácido Vázquez, empresario donante al que se le archivó la causa por prescripción: "No he recibido nada de él ni directamente ni a través del señor Correa". 16/01/2017 11:37

Fernando J Pérez La primera parte de la declaración de Luis Bárcenas en el caso Gürtel ha tenido varios ejes: por un lado, ha reconocido la existencia de una caja b -extracontable, ha dicho tres veces- en el PP. También ha negado que Francisco Correa, jefe de la trama Gürtel, le haya dado dinero alguno a cambio de supuestas gestiones para mediar en contratos públicos. Y ha atribuido a Mariano Rajoy la decisión de separar al PP de las empresas del cerebro de la red corrupta en el año 2003. 16/01/2017 11:29

Fernando J Pérez El presidente del tribunal concede un receso de 15 minutos. 16/01/2017 11:16

Fernando J Pérez "¿Para qué entregan los donativos los empresarios?, pregunta la fiscal: "Todos los empresarios y a todos los partidos políticos quieren echarles una mano. Siempre que el empresario entregaba el donativo, el señor Lapuerta, que es una persona absolutamente honesta, les decía que aceptaba en donativo pero que no tenía carácter finalista. Para ellos era para tener relación con el partido, algo inocuo. Luego el señor Lapuerta llamaba [a los políticos] y decía "no tengo el menor interés en el tema, pero sí te pido que le invites a un café y me dejes bien". 16/01/2017 11:15

Fernando J Pérez Sobre las entregas de Alfonso García Pozuelo a la caja b del PP: "Se recibían en efectivo y siempre por el señor Lapuerta, todos los donativos eran para la seguridad de la sede en el País Vasco y fueron recibidos por el señor Lapuerta", afirma Bárcenas. 16/01/2017 11:10

Fernando J Pérez "Era una contabilidad no oficial, extracontable, era del PP, claro", reconoce de nuevo Bárcenas. 16/01/2017 11:07

Fernando J Pérez Bárcenas reconoce la autoría de la caja b del PP: La reconozco, evidentemente (...) corresponde a que había determinados donativos y el señor Lapuerta y yo anotábamos quién entregaba esas cantidades y el uso que se hacía de ellas. Eran donativos sin carácter finalista, no respondían a ninguna gestión, no se contabilizaban oficialmente, es obvio, pero se llevaba un control de entradas y salidas (...) el señor Lapuerta como máximo responsable quería tener la certeza de que estaba bien controlado, y por eso le dábamos el visé para justificar ante terceros". 16/01/2017 11:06

Fernando J Pérez ¿Por qué declaró en Supremo en julio 2009 que no conocía al señor García Pozuelo [presidente de Constructora Hispánica y donante del PP]?, pregunta la fiscal Sabadell. "Desde el principio he tratado de no nombrar a personas y sociedades que no tuvieran relación con esta causa", afirma Bárcenas. "A personas que tengo aprecio y en el inicio del procedimiento no iba a señalarles", dice el extesorero popular. 16/01/2017 11:02

Fernando J Pérez "[El exdiputado Jesús] Merino no tenía ninguna participación en las campañas electorales. Me sorprende mucho que salga en el reparto de fondos de Rialgreen, no tenía ninguna capacidad de influencia en las campañas, si Correa le dio alguna cantidad fue por su extrema generosidad", afirma Bárcenas. 16/01/2017 10:59

Fernando J Pérez "Pensar que el señor Florentino Pérez o el señor Villar Mir, habiendo algo llamado el palco del Bernabéu, puedan acudir al gerente del partido y al señor que le hace los viajes al partido para le otorguen adjudicaciones es una idiotez. No he recibido nunca nada del señor Correa ni para mí ni para el PP", señala Bárcenas. 16/01/2017 10:55

Fernando J Pérez Bárcenas se retracta de su declaración de abril de 2014 en la que reconoció que en el PP se “efectuaron pagos en negro a proveedores concretos”. “Las condiciones en que hice mi declaración eran muy especiales y no sé a qué me refería”, afirma el extesorero. Antes, ha dicho que “ninguna de las empresas de Correa ha recibido cantidades en efectivo”. De la sede central del partido todo lo que se pagaba, se pagaba oficialmente, la subvención por la ley electoral era lo bastante generosa para que no hiciera falta pagar nada, no era necesario pagar nada. 16/01/2017 10:53

Fernando J Pérez El extesorero ha sostenido que la decisión de romper con la trama corrupta de Correa fue de Mariano Rajoy. Según ha dicho, un empresario donante del PP le dijo al presidente del Gobierno y al extesorero Álvaro Lapuerta en 2003 que Correa "se dedicaba a actividades ilícitas en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y cualquiera que quisiera hacer negocios en esos ayuntamientos tenia que pasar por su despacho", ha afirmado el extesorero popular. 16/01/2017 10:49

Fernando J Pérez “Yo con el señor Lapuerta compartía la información que él quería compartir conmigo”, afirma Bárcenas, que ha refutado la versión de Correa sobre el fin de su relación con el Partido Popular. “Siento llevarle la contraria, porque cambia su versión durante el sueño de una noche entre declaración y declaración”, ha dicho. 16/01/2017 10:45

Fernando J Pérez A Correa "se le subió a la cabeza el nivel de relaciones, su situación económica y y el sentirse una persona importante, se creía que el partido era suyo", ha afirmado Bárcenas. 16/01/2017 10:43

Fernando J Pérez Bárcenas da su versión sobre la ruptura del PP con Correa, líder de la trama corrupta: "El motivo real es que por dos vías distintas un empresario que tenía relación con el presidente del Gobierno, señor Rajoy, y su suegro le hicieron una envolvente a Correa para que se deshiciese de sus empresas". 16/01/2017 10:43

Fernando J Pérez "¿De dónde salía el efectivo para sus gastos?", pregunta la fiscal Sabadell. "El efectivo salía de la venta de obras de arte. Las cantidades que se liquidaban eran efectivo, de ahí salía el efectivo, de 30.000 euros igual me quedaba con 10.000 para tenerlos en caja", afirma Bárcenas. "Lo guardaba en casa, en una caja fuerte pequeñita en mi despacho", detalla. 16/01/2017 10:36

Fernando J Pérez La fiscal señala a Bárcenas que no hay "ni una sailda en efectivo entre 2003 y 2012" de sus cuentas corrientes. "Esta usted equivocada, tiene que haber salidas en la cuenta del banco Popular, tiene que ser un error", se defiende el extesorero del PP. 16/01/2017 10:34

Fernando J Pérez La fiscal pide explicaciones a Bárcenas sobre los gastos de la pareja: "La mayor parte de los gastos en cuenta corriente (...) Se emitía un cheque para gastos de farmacia, peluquería... cuando voy a cortarme el pelo pago siempre en efectivo, yo a la compra he ido muy poco, en mi casa normalmente se ocupaba de eso mi mujer, que tenía un poco más de tiempo que yo, tenía un talonario de la cuenta corriente suya, y una cuenta que administraba con cargo a su cuenta y en ocasiones con cargo a la mía", afirma Bárcenas. 16/01/2017 10:32

Fernando J Pérez La fiscal interroga a Bárcenas por un punto sensible: la actividad de su esposa, Rosalía Iglesias. "Tenía una actividad de restauración de mueble antiguo", señala. Y dice que él se ocupaba de "todos los temas económicos" y daba la información al asesor fiscal. Es la primera defensa que hace Bárcenas de su esposa. 16/01/2017 10:28

Fernando J Pérez Primera interrupción. "Me había organizado por el escrito de acusación, si saltamos de un tema a otro me tendré que organizar de otra manera", le dice Bárcenas al presidente del tribunal ante las primeras preguntas de la fiscal, que no siguen el orden del escrito de conclusiones provisionales. El juez le dice a Bárcenas que las preguntas le corresponden al ministerio público. 16/01/2017 10:25

Fernando J Pérez "Todos los ingresos que recibía en España oficialmente se ingresaban en las cuentas bancarias. Como retribución está todo declarado", afirma Bárcenas. 16/01/2017 10:23

Fernando J Pérez El magistrado presidente del tribunal Ángel Hurtado le da la palabra a la fiscal para que empiece el interrogatorio. La fiscal le pregunta sobre su formación "Administración de empresas con un poquito de Derecho" y sobre su currículo: "He sido profesional en banca y he ejercido múltiples actividades privadas con sociedades constituidas por mí, de gestión comercial y he sido gerente de AP (1982-1986) luego del PP", afirma Bárcenas. 16/01/2017 10:21

Fernando J Pérez La fiscal pide que se incorpore al sumario un nuevo informe sobre las cuentas de Bárcenas en Suiza y la defensa del extesorero se opone a ello y pide que se suspenda la sesión para poder examinar ese documento. 16/01/2017 10:18

Fernando J Pérez SE INICIA LA SESIÓN A LAS 10.14. Bárcenas toma asiento en la mesa de los declarantes para responder a las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell. Bárcenas porta un grueso maletín negro del que extrae una serie de carpetas para documentar su declaración. 16/01/2017 10:17

Fernando J Pérez Bárcenas fue gerente (1990-2008) y tesorero del PP (2008-2010) en sustitución de Álvaro Lapuerta. También fue senador por Cantabria de 2004 a 2010. Llegó a acumular en cuentas en Suiza 48,2 millones de euros, cantidad que trató de justificar con la compra venta de inmuebles y obras de arte y con su "buen hacer" en Bolsa. Se cree que lo obtuvo de comisiones de Gürtel y de apoderarse "como mínimo" de 299.650,61 euros de la caja B del PP, según Fiscalía. Estuvo 19 meses en prisión preventiva entre junio de 2013 y enero de 2015. 16/01/2017 10:11

Fernando J Pérez BUENOS DÍAS. Pendientes del inicio de la 30ª sesión del juicio del caso Gürtel. En breve comenzará a declarar como acusado el extesorero del PP Luis Bárcenas. La Fiscalía pide para él 42 años de cárcel y 88,8 millones de euros de multa por delitos de blanqueo de capitales, falsedad continuada, apropiación indebida, ocho delitos contra la Hacienda Pública, estafa en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil. 16/01/2017 10:05

Fernando J Pérez SE INICIA LA 15ª SESIÓN del juicio del caso Gürtel. Sigue respondiendo Isabel Jordán, administradora de algunas de las empresas del Grupo Correa. Tras pasar dos jornadas contestando a las preguntas de la Fiscalía, Jordán contesta ahora a la Abogacía del Estado. 10/11/2016 10:17

Fernando J Pérez El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, suspende la sesión hasta las 16.00. 07/11/2016 14:33

Fernando J Pérez Isabel Jordán cuenta al tribunal que en septiembre de 2007 Javier Nombela, empleado de las empresas de Correa, fue el que le dio los detalles de facturación falsa de las sociedades de la trama Gürtel. "Esas facturas se hacían para obtener menos beneficios", dice Jordán que le contó Nombela. 07/11/2016 13:34

Fernando J Pérez "Todos sabíamos todo, desde la recepcionista hasta la última que era yo, cuando conseguíamos un cliente nuevo lo celebrábamos juntos, todo el mundo sabía el trabajo que hacía todo el mundo, nos apoyábamos unos a otros", afirma Isabel Jordán sobre las empresas del grupo Correa. 07/11/2016 13:20

Fernando J Pérez "Ninguna de las cuatro empresas [en las que participaba Isabel Jordán] se ha presentado a un concurso presentándose dos empresas a un mismo concurso", afirma la administradora a preguntas de la fiscal. 07/11/2016 12:55

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. Sigue la fiscal preguntando a la acusada Isabel Jordán, administradora de algunas de las principales sociedades del grupo de Francisco Correa. 07/11/2016 12:37

Fernando J Pérez El presidente del tribunal concede un receso de 15 minutos. 07/11/2016 12:14

Fernando J Pérez "El señor Pablo Crespo estaba informado absolutamente de todo", asegura la administradora de las empresas de Correa. 07/11/2016 12:01

Fernando J Pérez "Mis decisiones eran muy concretas y aparte de temas técnicos y comerciales tomaba decisiones de organización de la empresas, del día a día, de si se iba a trabajar el viernes o si se hacía jornada intensiva en verano", afirma Isabel Jordán. 07/11/2016 12:00

Fernando J Pérez Isabel Jordán dice que Correa y Crespo la colocaron de apoderada en la mercantil Down Town Consulting en diciembre de 2003. "Me dijeron que sería de forma transitoria y luego irían viendo en función de la evolución de la empresa. Yo era bastante inocente, me lo dicen ahora y no acepto ni harta de vino. Yo tenía confianza en todo momento, solo en 2007 comencé a preguntar más". 07/11/2016 11:44

Fernando J Pérez La fiscal Concepción Nicolás pregunta a Isabel Jordán por una serie de regalos al exviceconsejero madrileño Alberto López Viejo y a su entorno: "Se hacían algunos regalos sobre todo en Navidad, son personas con las que trabajas muchísimo en el evento, no es que te vaya a hacer ningún favor, pero sí es una relación de trato". 07/11/2016 11:35

Fernando J Pérez “Yo no he visto si le han entregado dinero, pero sí lo he oído”, afirma Jordán sobre regalos a Carlos Clemente, consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid. 07/11/2016 11:20

Fernando J Pérez "Yo estaba en una reunión en la que se habló de Luis el Cabrón, y se referían a Luis Bárcenas, hablaban de temas del partido, de que le daban el trabajo a empresas de la competencia… No tengo información de que le dieran dinero", afirma Isabel Jordán. 07/11/2016 11:18

Fernando J Pérez "No conozco a Alberto López Viejo [exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid hasta una semana antes del evento del 25 de marzo de 2014, el evento del 11m. En este evento no era la productora, iba de acompañamiento, no llevaba directamente este trabajo, hubo unas reuniones previas en la puerta del sol con gente de vicepresidencia, con un tal Regino, había mucha… Ya no le volví a ver hasta junio de 2004 cuando ya era viceconsejero, comenzamos a trabajar para la Comunidad de Madrid. 07/11/2016 11:17

Fernando J Pérez Isabel Jordán afirma que no tuvo relación fluida con Correa "hasta 2006, a cuenta del partido político que fundó en Majadahonda". "Para los empleados era el socio fundador, el dueño de las empresas", recuerda. "De su patrimonio no me entero hasta octubre de 2007". 07/11/2016 11:06

Fernando J Pérez El tribunal del caso Gürtel ha aceptado la declaración como testigo del empresario Luis Delso, expresidente de Isolux, a quien varios acusados han reconocido como el Luis el Cabrón que figura en la contabilidad b de las empresas de Francisco Correa. 07/11/2016 10:44

Fernando J Pérez "Entro a trabajar para Special Events, al principio estaba de observadora, yo antes no había trabajado nunca para partidos políticos y mítines, tenía que formarme para poder trabajar para ellos", relata Jordán, que dice que quien le contrató fue Rafael de León, para sustituir a Álvaro Pérez, el Bigotes, que se iba a trabajar a una televisión privada.. 07/11/2016 10:37

Fernando J Pérez Isabel Jordán relata que conoció a Correa, que le contrató en 2002, a través de Jesús Sepúlveda, que se encargaba de organizar mítines del PP. "Yo pensaba que era para trabajar en el partido, pero me dijo que Correa buscaba una persona para llevar la cuenta del PP". 07/11/2016 10:34

Fernando J Pérez 10.23 SE INICIA EL JUICIO. Toma su asiento en la silla de los declarantes Isabel Jordán. Toma la palabra la fiscal, que le pregunta por su formación. "Licenciada en publicidad y relaciones públicas", responde. 07/11/2016 10:30

Fernando J Pérez Isabel Jordán también figuraba como administradora en Special Events, otras de las sociedades del grupo Correa. El cerebro confeso de la trama acusó durante su declaración a Jordán de utilizar la tarjeta de la empresa para gastarse unos 400.000 euros en bolsos y otros artículos en tiendas de lujo. 07/11/2016 10:12

Fernando J Pérez BUENOS DÍAS. Pendientes del inicio de la decimotercera sesión del juicio del caso Gürtel de corrupción. Hoy declarará Isabel Jordán, administradora de Easy Concept, una de las sociedades fundamentales del entramado de Francisco Correa. 07/11/2016 10:10

Fernando J Pérez El juez Ángel Hurtado suspende el juicio hasta el próximo 7 de noviembre, cuando se espera la declaración de Isabel Jordán, administradora de una de las sociedades de la trama. 31/10/2016 13:02

Fernando J Pérez El tribunal deberá decidir en las próximas sesiones si el estado de salud que padece José Luis Izquierdo aconseja archivar la causa contra él. 31/10/2016 13:00

Fernando J Pérez "Nunca le he pagado dinero a ningún político y siempre obedecía las órdenes que me dio el señor Correa", afirma José Luis Izquierdo, que dice que su decisión de no declarar obedece a su estado de salud y a su "estado mental". Cuenta que padece una "grave depresión y principio de demencia senil" que le impide contestar las preguntas que se le puedan hacer. 31/10/2016 12:59

Fernando J Pérez Terminan los letrados del resto de acusados y toma la palabra la abogada de José Luis Izquierdo, que se queja de que se someta a su cliente a una "situación de estrés", dado su "estado físico". 31/10/2016 12:55

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El abogado de Luis Bárcenas pide disculpas a José Luis Izquierdo por someterle a las preguntas dado su "estado de salud". 31/10/2016 12:29

Fernando J Pérez El tribunal concede un receso de 15 minutos antes de que el abogado de Luis Bárcenas, extesorero del PP, plantee sus propias preguntas. El contable de la trama Gürtel, José Luis Izquierdo, aún no ha abierto la boca. 31/10/2016 12:10

Fernando J Pérez Javier Vasallo, abogado de Álvaro Pérez, el Bigotes, plantea también preguntas al contable Izquierdo, que este no contesta. 31/10/2016 11:50

Fernando J Pérez La fiscal Concepción Sabadell termina su exposición de preguntas al supuesto contable de la trama, José Luis Izquierdo. 31/10/2016 11:48

Fernando J Pérez Continúa la exposición de preguntas de la fiscal Sabadell a José Luis Izquierdo. La fiscal repasa los apuntes de la contabilidad b del grupo de sociedades de Francisco Correa. La representante del ministerio público lleva más de una hora lanzando preguntas al aire ante el silencio del supuesto contable de la trama. 31/10/2016 11:26

Fernando J Pérez La fiscal Sabadell sigue planteando preguntas a Izquierdo sobre la caja b. José Luis Izquierdo guarda silencio. 31/10/2016 10:37

Fernando J Pérez José Luis Izquierdo, a quien la policía incautó el pendrive con la contabilidad b de las sociedades de Francisco Correa, sigue la misma estrategia que Álvaro Pérez, El Bigotes, que sólo contestó a las preguntas de su propio abogado. 31/10/2016 10:17

Fernando J Pérez La fiscal Concepción Sabadell deja constancia oral de las preguntas que pensaba plantear a José Luis Izquierdo, y que quedarán sin respuesta ya que se acoge a su derecho a no declarar. 31/10/2016 10:16

Fernando J Pérez José Luis Izquierdo ocupa su asiento en la mesa de los interrogatorios. En las jornadas anteriores los cabecillas de la trama lo describieron como un mero amanuense. Izquierdo no va a contestar a las preguntas de ninguna de las partes excepto a su propia defensa. También anuncia que no ratifica las declaraciones prestadas durante la fase de instrucción, en especial la declaración ante la policía. 31/10/2016 10:15

Fernando J Pérez BUENOS DÍAS. En breves momentos comenzara la duodécima sesión del juicio del caso Gürtel. Hoy declarará el supuesto contable de la trama, José Luis Izquierdo, para quien la fiscalía pide 45 años y dos meses de prisión. 31/10/2016 10:12

Fernando J Pérez 13.17 Termina el interrogatorio de Álvaro Pérez, el Bigotes. El tribunal levanta la sesión hasta el lunes, cuando declarará el contable de la trama, José Luis Izquierdo. 28/10/2016 13:19

Fernando J Pérez "Yo no pasaba desapercibido en aquella época. Llevaba un bigote espléndido", rememora El Bigotes, con cierto deje de nostalgia, sobre el cumpleaños de los hijos de Ana Mato, organizados por la trama Gürtel. 28/10/2016 13:11

Fernando J Pérez Comida con Jesús Sepúlveda: "Como pedía dinero y el señor Izquierdo me mandaba a hacer gárgaras, yo le pasaba al señor Correa al teléfono, y este lo autorizaba". 28/10/2016 13:02

Fernando J Pérez "Correa, cuando se empeñó en limpiarme [de deudas] es como un perro de caza, no suelta la presa, no se olvida jamás, tenía una obsesion brutal", rememora Álvaro Pérez. 28/10/2016 12:44

Fernando J Pérez "Yo fui el que se inventó el apodo de Luis El Cabrón", afirma El Bigotes. Reconoce que no se trata de Luis Bárcenas, extesorero del PP, sino de un empresario [Luis Delso]. "Era un apelativo cariñoso, porque era un tipo serio al que no se le podía hacer sonreír". 28/10/2016 12:34

Fernando J Pérez "Yo al señor Bárcenas no le he dado jamás nada de nada, lo más que le he dado han sido los buenos días. Si algo identifica al señor Correa del resto de los seres humanos es su desconfianza general, no se fia de nada ni de nadie, te hace 600 preguntas todas distintas, su interrogatorio es una broma comparado con lo que hacía él", le dice El Bigotes a su abogado. 28/10/2016 12:32

Fernando J Pérez "No he estado en reuniones ni he asistido, los que me conocían era por estar en el tajo", afirma El Bigotes. 28/10/2016 12:26

Fernando J Pérez "Nunca jamás he tenido tarjeta de empresa, he tenido autorización o he tenido firma", explica Álvaro Pérez a preguntas de su abogado. "Del 90% de las sociedades me he enterado por este asunto", asegura. 28/10/2016 12:24

Fernando J Pérez El Bigotes se desvincula absolutamente de cualquier aspecto de la gestión de las sociedades de Correa 28/10/2016 12:23

Fernando J Pérez "Le hice tal boquete a Special Events que Correa casi me mata, yo no discutía los precios con proveedores", cuanta El Bigotes para argumentar que no tenía ni idea de gestionar. 28/10/2016 12:18

Fernando J Pérez "Decían que Aznar se había hecho un lifting, y no era eso, es que habíamos iluminado de otra manera". "Empecé a bajar los escenarios, de 50 cm de alto, a iluminar lateralmente, Aznar tenia la ceja muy poblada y ojos muy hundidos, y parecía que estaba de mala leche, eso lo cambiamos". 28/10/2016 12:16

Fernando J Pérez El Bigotes cuenta cómo trabajó para cambiar la imagen de marca del PP durante su paso por Special Events, empresa de Correa. "Teníamos que cambiar la imagen de un partido muy rancio y dar una imagen muy fresca y muy dinámica". "En Special Events me tenían que sujetar, eran mítines muy oscuros, muy grises, la iluminación rockanrolera y la madera de haya, había que cambiarlo"... 28/10/2016 12:15

Fernando J Pérez "Cuando empecé en Special Events, al principio tenía despacho en la sede de Serrano 40, pero como no estaba nunca en el despacho me lo quitaron y como me obligaban a hacer las hojas de coste y no las hacía nunca, y no usaba el ordenador..." 28/10/2016 12:08

Fernando J Pérez "Yo del PP, solo disgustos, me he dejado mi vida durante años, y lo saben, trabajando para el PP en los años que trabajé para el señor Correa, he trabajado como un condenado y he trabajado muy bien, éramos los mejores trabajando". 28/10/2016 12:04

Fernando J Pérez ¿Pagó, o dispuso u ordenó al señor Izquierdo o a otras empresas que abonasen 1996 euros o 701 a las mercantiles [que organizaron el cumpleaños de los hijos de Ana Mato]?, pregunta el abogado. "Yo estaba para eventos importantes, para mítines del PP, no para cumpleaños", afirma El Bigotes.. 28/10/2016 12:03

Fernando J Pérez “¿Entregó dinero al señor Bárcenas?”, pregunta al Bigotes su abogado. “No. No sabía ni que existía cuando empecé a trabajar, iba a Génova a discutir como se iba a desarrollar el evento, y lo hacía con Sepúlveda y en ocasiones con Juan Carlos Vera”. También niega que le entregara dinero alguno a Jesús Sepúlveda. “Nunca estuvo solo con él en su despacho”. 28/10/2016 12:01

Fernando J Pérez "¿Ratifica esa declaración ante el juez instructor Baltasar Garzón?", le pregunta el abogado a Álvaro Pérez. "NO y por lo mismo que dijo ayer el señor Pablo Crespo, solo que lo del señor Crespo fue un palacio comparado con lo que sufrí yo. Me hice pis encima del miedo que pasé cuando me metieron en el calabozo con otros cuarenta y tantos presos, llevaba el pantalón meado de tres días", en su declaración judicial de febrero de 2009. 28/10/2016 11:58

Fernando J Pérez Correa cuenta que su asesor fiscal José Sevilla le iba diciendo lo que había que pagar "Yo le iba dando el dinero. A veces había poco margen de tiempo y él me lo adelantaba y cuando cobraba yo se lo daba a él. Hubo un par de veces que no lo hice, se enteró Paco Correa y recibí el correctivo oportuno, cada vez que pagaba, Sevilla me tenía que dar un justificante". El Bigotes dice que las iniciales J. S. asociados a una serie de pagos periódicos en la contabilidad de Gürtel corresponden a José Sevilla y no a Jesús Sepúlveda. 28/10/2016 11:54

Fernando J Pérez El Bigotes reconoce que tenía su sueldo embargado por deudas de Seguridad Social, Hacienda y muchísimas multas de tráfico. "Cuando me embargan la nominas los primeros meses de trabajo en Special Events veía muy poco a Correa y Rafael de Leon llamó a Correa y le contó que me habían embargado la nómina. Le expliqué lo que pasó a Correa. Me dijo que ese era imposible, fue una obsesión personal de Correa de que limpiara esos pufos y me obligó que cada vez que cobraba una parte fuera para pagar eso. Tenía prácticamente todo mi sueldo embargado", relata. 28/10/2016 11:53

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. "¿Efectuó el regalo a la señora Mato conforme al documento que se exhibió?", pregunta el abogado a Álvaro Pérez. "No", afirma El Bigotes. 28/10/2016 11:46

Fernando J Pérez Aunque inicialmente El Bigotes niega haber hecho regalos a Ana Mato, sí reconoce como suya la firma en un recibo sobre la compra de un bolso a nombre de la exministra de Sanidad en noviembre de 2005. 28/10/2016 11:31

Fernando J Pérez "¿Podía ordenar disposiciones de pago en la empresa?", pregunta el abogado. "Imposible (…) Yo no podía pedir 150 euros para echar gasolina para acudir a un acto si no estaba autorizado, porque no se fiaban de mí", explica. 28/10/2016 11:30

Fernando J Pérez "¿Le regaló algo a la señora Ana Mato?", pregunta el abogado: "No", responde El Bigotes. 28/10/2016 11:27

Fernando J Pérez El Bigotes, al juez Hurtado, presidente del tribunal: "Si ve que mi vehemencia me lleva al desastre me avisa, hay que contenerme y atarme el corto, soy defensor del taco como Camilo José Cela, y a veces se me escapan". El juez le dice que eso no se lo va a permitir. 28/10/2016 11:25

Fernando J Pérez Ninguna parte más realiza preguntas a El Bigotes. Llega el turno de su abogado, Javier Vasallo, a quien el número tres de la trama sí va a contestar. Preguntado sobre si ha llevado la gestión de las empresas responde: "No llevé jamás en mi vida, se ha dicho ya, pero voy a ayudar a los ríos de tinta, pero soy un desastre en eso" 28/10/2016 11:22

Fernando J Pérez La fiscal Sabadell termina la exposición de sus preguntas, que ha durado unos 45 minutos, mientras El Bigotes guardaba silencio. Ahora llega el turno de la abogacía del Estado, que plantea brevemente sus cuestiones. 28/10/2016 11:15

Fernando J Pérez La fiscal Sabadell tenía prevista una larguísima batería de preguntas para Álvaro Pérez, que ha decidido contestar únicamente a las preguntas de su propio abogado, Javier Vasallo. 28/10/2016 10:55

Fernando J Pérez La fiscal pregunta, sin obtener respuesta, a Álvaro Pérez sobre los regalos a Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exesposo de Ana Mato, antigua ministra de Sanidad. Detrás de El Bigotes, Francisco Correa y Pablo Crespo, que siguen siendo buenos amigos, se hacen comentarios en el banquillo de los acusados. 28/10/2016 10:52

Fernando J Pérez La fiscal Sabadell sigue preguntando a Álvaro Pérez sobre la relación de las empresas de la trama Gürtel con el Partido Popular. El Bigotes guarda silencio por consejo de su abogado. 28/10/2016 10:47

Fernando J Pérez La fiscal hace que se escuchen algunas de las grabaciones de la investigación para demostrar que Álvaro Pérez tenía un papel directivo en las sociedades del grupo de Francisco Correa, el cerebro confeso de la trama Gürtel. En las jornadas anteriores, tanto Correa como el gerente de las sociedades, Pablo Crespo, han descrito a Pérez como un "desastre económico" y un genio de la creatividad en la organización de actos políticos. 28/10/2016 10:38

Fernando J Pérez Pese a la decisión de El Bigotes de contestar solo a su propio abogado, la fiscal Concepción Sabadell deja constancia oral de las preguntas que pensaba realizarle y pide que se exhiban los documentos que tenía previsto mostrarle. 28/10/2016 10:35

Fernando J Pérez SE INICIA LA SESIÓN. Álvaro Pérez ocupa su asiento en la mesa de los declarantes, con chaqueta azul y camisa rosa pálido. "Voy a contestar sola y exclusivamente a las preguntas de mi abogado", advierte. 28/10/2016 10:33

Fernando J Pérez Álvaro Pérez es de los principales responsables de la trama y titular de la empresa Orange Market. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 5 años y 2 meses de cárcel delitos de cohecho. 28/10/2016 10:12

Fernando J Pérez BUENOS DÍAS. En breves momentos se iniciará la undécima jornada del juicio del caso Gürtel, con la declaración de Álvaro Pérez, conocido como el Bigotes. Este acusado se encargaba de la producción de los eventos que la trama corrupta liderada por Francisco Correa organizaba para el Partido Popular. 28/10/2016 10:04

Fernando J Pérez "Jamás he tenido conocimiento de un acto delictivo como tal. He ayudado al señor Correa, que además de haber sido mi jefe, sigue siendo un gran amigo", afirma Crespo. 27/10/2016 14:58

Fernando J Pérez "Con el abogado López Rubal hemos hablado de todo, de la sociedades patrimoniales, de los trabajadores de las empresas, de la estrategia de defensa". Todo ello fue objeto de grabación en prisión por orden del juez Baltasar Garzón, que fue inhabilitado por ello por prevaricación por el Tribunal Supremo. 27/10/2016 14:51

Fernando J Pérez "En prisión nos metieron el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), como los terroristas", relata Pablo Crespo sobre su ingreso en la cárcel de Soto del Real. Está rememorando cómo fueron grabadas sus conversaciones en prisión con su abogado, López Rubal. 27/10/2016 14:49

Fernando J Pérez Crespo dice que el juez Garzón le sometió a "un interrogatorio absolutamente prospectivo". Y asegura que cuando declaró estaba "absolutamente agotado". 27/10/2016 14:41

Fernando J Pérez Según Crespo, pasaron unas 80 horas entre que fue detenido y pasó a declarar ante el juez Garzón. 27/10/2016 14:37

Fernando J Pérez "No hice caso a mi letrado que me aconsejó que no declarara porque entendía que no tenía nada que ocultar", afirma Crespo. El número dos de Gürtel afirma que el agente 81.067 de la Policía Nacional se desempeñó con "violencia verbal". 27/10/2016 14:34

Fernando J Pérez "Esas penurias afectan al derecho de defensa de mi cliente a aclarar por qué no ratifica sus declaraciones", le dice el abogado Durán al presidente del tribunal, que le dice que no es necesario entrar en tanto detalle sobre las condiciones del arresto. 27/10/2016 14:31

Fernando J Pérez "No hice mis necesidades durante 24 horas, pero no porque tuviera una vejiga de titanio", afirma Crespo sobre su estancia en el calabozo tras su detención. 27/10/2016 14:28

Fernando J Pérez "¿Pudo dormir esa noche [en el calabozo]?", pregunta MIguel Durán a Pablo Crespo. "Más bien poco, pero las circunstancias no eran para dormir mucho", cuenta el número dos de la red Gürtel. 27/10/2016 14:27

Fernando J Pérez Crespo relata que en el registro de Pasadena Viajes no tuvo "acceso visual" lo que buscaban y registraban los agentes de policía. Estaba, cuenta, en una dependencia del piso superior. 27/10/2016 14:25

Fernando J Pérez Termina el interrogatorio de las partes a Pablo Crespo: pregunta ahora su abogado defensor, Miguel Durán. Durará, según sus cálculos, entre 30 y 45 minutos. Le pide a su cliente que explique por qué no ratifica las declaraciones que se realizaron tras su detención en febrero de 2009 ante la policía y el juez Garzón, así como ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en abril de 2010. 27/10/2016 14:17

Fernando J Pérez Crespo rememora la ruptura de relaciones entre Correa y Bárcenas en el Masters de Tenis de 2003. El extesorero del PP acudió a un palco de una empresa de la competencia de las sociedades de Correa: "Sabíamos que había algunos actos no de concurso, para actos intermedios, congresos, jornadas de parlamentarios, que hacíamos siempre entre elecciones y sabíamos que había cosas que no se nos habían encargado. Había un malestar y Correa me comentó que Bárcenas estaba en el palco". 27/10/2016 13:30

Fernando J Pérez Las empresas de Gürtel obtenían los contratos del PP para las campañas electorales "gracias a las innovaciones de Álvaro Pérez y gracias a que siempre éramos los más baratos", afirma Crespo. 27/10/2016 13:17

Fernando J Pérez "Al señor Bárcenas no le he entragado jamás ni un céntimo cuando estaba al frente de las empresas", afirma Crespo. "Todos los servicios que se han prestado al PP son documentados, facturados, y declarados" 27/10/2016 13:13

Fernando J Pérez "No me consta que se giraran facturas por servicios no prestados", dice Crespo. El exsecretario de Organización del PP gallego habla de su "relación cordial" con Álvaro Lapuerta, extesorero del PP y cuya causa se ha archivado por "demencia sobrevenida". "Tenía más contacto con el señor Lapuerta que con el señor Bárcenas, venía mucho por Galicia, era una persona entrañable; cuando venía a ver a Fraga le recogía yo mismo en el aeropuerto", rememora. 27/10/2016 13:12

Fernando J Pérez El abogado de Bárcenas pregunta sobre una deuda a favor de Special Events, empresa de Correa, del PP gallego por las campañas de las municipales de 1999: se lee una carta remitida a Manuel Fraga por Luis de Miguel, asesor fiscal de la trama, para que se abonara esa deuda. 27/10/2016 13:08

Fernando J Pérez "¿Le pidieron gestiones al señor Bárcenas para que ayudara a las empresas a conseguir contratos?", pregunta el abogado de Bárcenas a Crespo: "Mi relación fue conocerlo a través de actividad no común en el PP, y cuando entro en las empresas de Correa pasa a ser la de un proveedor y cliente. Era la persona con la que tenía que pelear los precios, las formas de pago… lo habitual en este tipo de temas", responde Crespo. 27/10/2016 13:04

Fernando J Pérez La siguiente defensa en interrogar a Pablo Crespo es la de Luis Bárcenas, extesorero del PP. Como introducción, el letrado cuestiona el uso de documentos del sumario en el juicio en formato digital y no en papel y ruega a la sala que se puedan contrastar los documentos originales. 27/10/2016 12:59

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión, con el interrogatorio del abogado del exdiputado del PP Jesús Merino, que pregunta a Crespo sobre el pendrive de la contabilidad de la trama en el que figuran apuntes sobre su cliente: "No he tenido jamás esa relación económica con el señor Merino. Ni yo le entregado dinero a él ni él me ha entregado dinero a mí, jamás". 27/10/2016 12:50

Fernando J Pérez El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, concede a las partes un receso de 15 minutos. 27/10/2016 12:24

Fernando J Pérez El gerente de las sociedades del Grupo Correa habla sobre Carmen Rodríguez Quijano, exesposa de Francisco Correa: "Carmen no intervino, a todos los efectos quien representaba a la compañía era el señor Correa, si alguna vez la vi fue acompañándolo como su pareja". "Hasta donde yo sé no ha tenido jamás ninguna capacidad de decisión ni ningún papel específico dentro de las compañías, no trabajaba allí". 27/10/2016 12:05

Fernando J Pérez Crespo sobre el empleado de las sociedades Javier Nombela: "Ni siquiera era productor, en Pozuelo hacía tareas de supervisión, sin capacidad de decisión, el único cargo que tuvo fue figurar en una sociedad patrimonial como miembro del consejo". 27/10/2016 12:03

Fernando J Pérez Toma la palabra el abogado Rafael Pérez Moreno en nombre de Alicia Mínguez, administrativa de la trama. "Era ayudante del señor Izquierdo para auxiliarle en tareas que no eran administrativas, era la ayudante del último escalón". Sus funciones, dadas las carencias del señor Izquierdo en temas administrativos, dice, era "recibir facturas, recibir el correo, tareas puramente auxiliares". 27/10/2016 11:50

Fernando J Pérez Según Crespo, Isabel Jordán "era la persona que tenía el poder de decisión sobre cuatro de las empresas [de eventos]. Supervisaba y dirigía, era la persona de más nivel en esas empresas. No se dedicaba a contestar llamadas, coger el correo, o montar un evento, sino que iba a supervisarlo", afirma el número dos y gerente de la trama. 27/10/2016 11:09

Fernando J Pérez Toma la palabra el abogado de Isabel Jordán, socia y trabajadora de alguna de las empresas de la trama, a quien Correa acusó de usar la tarjeta de la empresa para gastos personales en tiendas de lujo. 27/10/2016 11:07

Fernando J Pérez “Quien podía dar instrucciones a Álvaro Pérez era Correa, pero en el ámbito de la creatividad, que era su mayor valor, no podía darle instrucciones nadie porque nos superaba a todos”, afirma Pablo Crespo sobre El Bigotes. 27/10/2016 10:39

Fernando J Pérez “Álvaro Pérez no tenía vetado negociar con proveedores, pero para que se cerrara la contratación de un proveedor tenía que pasar por mí. Estoy seguro de que no sabe lo que es un balance”, afirma Pablo Crespo sobre El Bigotes. 27/10/2016 10:37

Fernando J Pérez "Special Events fue pionera por el trabajo de Álvaro Pérez, introdujo la fórmula de hacer un escenario central y con gente detrás, fue una innovación suya. Básicamente se dedicaba a la actividad artística, eso era lo suyo", afirma Crespo. "Tan bueno era en el ámbito creativo, como desastre en el ámbito económico, sería capaz de arruinar una mina de oro en explotación (...) no tenía límite para gastar" 27/10/2016 10:36

Fernando J Pérez Turno para el abogado de Álvaro Pérez, el Bigotes, que pregunta a Correa por las labores de su cliente: "Cuando me incorporo a las empresas en 2002 era jefe de produccion, dirigía a los productores de distintos ámbitos (...) Es un artista en el sentido de que es una persona creativa, el mejor escenógrafo que conozco, tiene grandes ideas a nivel de creatividad (...) La logística no era lo suyo pero lo suplía con su personalidad creativa". 27/10/2016 10:34

Fernando J Pérez Izquierdo "no tenía ni personalidad ni carácter" para actuar de forma autónoma y tomar decisiones por su iniciativa, asegura Pablo Crespo. Su declaración va en consonancia con la exculpación que hizo de él Francisco Correa, el jefe de la trama. 27/10/2016 10:31

Fernando J Pérez Toma la palabra la abogada de José Luis Izquierdo, contable de la trama. "Creo que tiene estudios primarios, no tiene ni bachillerato, no tiene ni idea de contabilidad, para eso había otra persona en la empresa. Era, por ubicarlo jerárquicamente, el último escalón, la base, no había nadie por debajo de él, recogía el correo, iba a bancos, atendía las cuestiones personales del señor Correa, tareas auxiliares" 27/10/2016 10:30

Fernando J Pérez Se inicia la sesión a las 10.22. Pablo Crespo ocupa su lugar en la mesa de los declarantes. Le interroga el abogado y acusado Luis de Miguel, cerebro financiero de la trama. Crespo reconoce que De Miguel no tuvo ningún papel en el reparto de beneficios de fondos electorales del PP a través de la sociedad Spinaker. 27/10/2016 10:27

Fernando J Pérez Tras la declaración de Crespo, llegará previsiblemente el turno de ser interrogado de Álvaro Pérez, el Bigotes, encargado de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana. 27/10/2016 10:15

Fernando J Pérez En las dos sesiones anteriores, Crespo ha negado las acusaciones que plantea la Fiscalía Anticorrupción, que pide para él 85 años de prisión. El exsecretario de Organización del PP gallego ha planteado numerosas cuestiones de forma y ha anunciado que se quejará de que no le han mostrado los documentos originales del sumario ante un posible recurso de casación. 27/10/2016 10:14

Fernando J Pérez BUENOS DÍAS. En breves momentos se iniciará la décima sesión del juicio del caso Gürtel. Seguirá declarando el número dos de la trama, Pablo Crespo, que contestará a las preguntas de las defensas de los 37 acusados que quieran plantearlas. 27/10/2016 10:12

Fernando J Pérez 18.35 TERMINA LA NOVENA SESIÓN. El tribunal suspende la vista hasta el jueves, cuando las defensas interrogarán a Pablo Crespo. 25/10/2016 18:36

Fernando J Pérez Crespo habla sobre el agente inversor suizo Arturo Fasana, y que gestionaba fondos de grandes fortunas españolas en territorio helvético: "Era la cuenta Soleado, la relación con él era por la gestión financiera, el nivel de inversión de los fondos de Correa con este señor. Soleado era parte de las cuentas que usaba el señor Fasana", afirma. 25/10/2016 18:02

Fernando J Pérez "Correa ha reconocido la existencia de una caja b, no de un pendrive y menos de dos, como usted me dice", le contesta Crespo al abogado del PSPV. 25/10/2016 17:53

Fernando J Pérez Virgilio Latorre, abogado del PSPV se centra en la supuesta labor de blanqueo de capitales que se atribuye a Pablo Crespo. 25/10/2016 17:51

Fernando J Pérez "Una de mis tareas como empleado de banca en Vilagarcía de Arousa fue limpiar algunas cuentas complicadas. La zona de Vilagarcía era peculiar, y hablamos de 1993, 1,5 de cada tres negocios tenía alguna relación con el contrabando de tabaco o el narcotráfico. Me apoyé en un amigo mío, comisario de policía, que me decía qué depósitos podían ser sospechosos", recuerda Crespo. 25/10/2016 17:51

Fernando J Pérez Termina el abogado del Estado y toma la palabra el abogado Virgilio Latorre, que representa a la acusación popular del Partido Socialista del País Valenciano. 25/10/2016 17:48

Fernando J Pérez Termina su interrogatorio a Crespo la fiscal Carmen Sabadell. Toma la palabra ahora el abogado del Estado, que representa a la Hacienda Pública. 25/10/2016 17:40

Fernando J Pérez Durán interviene porque, al ser ciego, no puede hacer señas a su cliente para decirle que no conteste a las preguntas sobre documentos posteriores a 2005, informa Íñigo Domínguez, que sigue el juicio del caso Gürtel desde dentro de la sala de vistas. 25/10/2016 17:19

Fernando J Pérez Pablo Crespo sigue enzarzado en cuestiones de forma con el tribunal del caso Gürtel. Su abogado, Miguel Durán, ha protestado porque se exhiben documentos del año 2006 cuando la causa abarca desde 1999 a 2005. El tribunal desestima la protesta y permite la exhibición. 25/10/2016 17:18

Fernando J Pérez El tribunal interrumpe la sesión hasta las 16.15 para comer 25/10/2016 14:43

Fernando J Pérez Pablo Crespo reconoce que son suyas las iniciales P. C. inscritas en el documento de reparto de beneficios de la empresa Spinaker por la campaña de las elecciones del PP de 2003. Sin embargo, no reconoce las siglas del resto de beneficiarios del reparto. "Yo no he participado en este reparto, pude hacer el documento con las instrucciones que me dio el señor Correa, si lo dijo así, así será, pero esto corresponde a una actividad totalmente lícita, corresponde a un trabajo hecho para un partido político y facturado". 25/10/2016 13:42

Fernando J Pérez Crespo recuerda que una de las empresas de la trama Gürtel, Rialgreen, aportó el lema "Por las personas, por ti" para la campaña del PP de las municipales de 2003. 25/10/2016 13:31

Fernando J Pérez "Dejo de tener relación con Sepúlveda a mediados de 2003 cuando se presenta para alcalde y deja de ser secretario de acción electoral". 25/10/2016 13:05

Fernando J Pérez "Yo jamás he recogido ni un céntimo del señor [Alfonso] García-Pozuelo", dice Crespo en relación con el presidente de Constructora Hispánica, imputado en la trama por cohecho. 25/10/2016 13:01

Fernando J Pérez Crespo se define como "compañero y amigo" de Álvaro Pérez, El Bigotes. 25/10/2016 12:54

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. La fiscal sigue interrogando sobre la relación de Crespo con Jesús Sepúlveda e insiste en si le pagó. "Jamás le he entregado personalmente ninguna cantidad al señor Sepúlveda, jamás", reitera el número dos de la trama. 25/10/2016 12:51

Fernando J Pérez El tribunal concede un receso breve. "El tiempo de fumarse un cigarro", dice el juez Hurtado. 25/10/2016 12:27

Fernando J Pérez “Ni sé si soy ese Pablo, aunque en la empresa no había más Pablos que yo, pero en mi vida le entregado ni un céntimo al señor Sepúlveda”, sostiene Crespo. 25/10/2016 12:24

Fernando J Pérez "Jamás le he entregado ni un céntimo al señor Sepúlveda. Nunca he tenido una relación de ese tipo con el señor Sepúlveda", dice Crespo al serle exhibido un documento titulado "Extracto de cuentas Pozuelo", en el que figuran anotaciones como "Entrega Pablo" junto a cantidades que totalizan unos 120.000 euros. 25/10/2016 12:20

Fernando J Pérez La fiscal Sabadell pregunta sobre un documento Excel del pendrive titulado "Caja pagos b": "Ni he tenido disposición ni he manejado ese archivo", afirma Pablo Crespo. 25/10/2016 12:16

Fernando J Pérez Sobre los viajes supuestamente pagados por la trama Gürtel al exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y a su exesposa, la antigua ministra de Sanidad Ana Mato: "Lo desconozco por completo, nunca me han pedido autorización para que esos servicios se prestaran ni sé cómo se han pagado o si los pagó el señor Sepúlveda", afirma Crespo. 25/10/2016 12:12

Fernando J Pérez Pablo Crespo sigue sin reconocer las firmas que le exhibe la fiscal Sabadell en documentos escaneados. "En esas condiciones no voy a reconocer nada, si quiere puede enseñarme cien folios más", insiste. 25/10/2016 11:58