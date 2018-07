ERC suaviza sus condiciones sobre RTVE y el Ejecutivo abre una vía de diálogo con el PP

El Gobierno confía en aprobar la composición del consejo de administración de RTVE con el apoyo de Podemos, ERC e incluso del PP, con el que ha abierto conversaciones Los republicanos suavizaron este martes su postura inicial de exigir al Ejecutivo que negocie la celebración de un referéndum de autodeterminación de Cataluña. Esquerra se aferró a unas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien dijo en el Congreso que “no va a poner cortapisas” al diálogo sobre esta hipotética consulta acerca de la independencia catalana.

La partida sobre el nombramiento de un nuevo consejo de administración de RTVE sigue abierta. El Gobierno no se resigna a tirar la toalla, a pesar de que de momento la primera votación, tanto en el Congreso como en el Senado, ha fracasado. Este martes, en la Cámara baja, y este miércoles en la alta, la situación puede cambiar. Para ello trabajó este martes el Gobierno y el grupo parlamentario socialista tanto con ERC como con el grupo popular.

Mientras que en el Senado se desgranaron discursos duros y enfrentados, con advertencias por parte de los nacionalistas, y acusaciones del PP, las negociaciones se mantenían abiertas. Ahora solo se necesitará mayoría absoluta, pero con el PSOE y Podemos no será suficiente. Los socialistas quieren atraer a ERC, que este martes suavizó sus condiciones para dar el apoyo al consejo de RTVE. Sus votos se unirán a los del PSOE, Unidos Podemos y PNV si el Gobierno no veta el debate sobre la celebración de un referéndum sobre Cataluña, indicaron fuentes de la formación republicana. “Se trata de romper los tabúes y que no haya temas de los que no se pueda hablar”, indicaron las mismas fuentes.

De fondo, está la reunión del próximo lunes en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Si esta se plantea con tambores de guerra porque el segundo solo quiere hablar de la celebración de un referéndum, eso sí, pactado con el Gobierno central, la reunión no debería celebrarse, señalaron en fuentes gubernamentales. Pero sí se puede escuchar lo que Torra tenga que decir.

El Gobierno está dispuesto a mantener un “diálogo abierto, democrático y sin cortapisas” con el de la Generalitat, señaló este martes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en una comparecencia en el Congreso. “Sin cortapisas quiere decir sin condiciones, sin límites”, señaló a EL PAÍS el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, tras revisar el término “cortapisa” en la Diccionario de la Real Academia Española.

De ese lado, pero también del Gobierno, se busca la fórmula de no romper y sacar adelante el consejo de RTVE aunque las condiciones de los republicanos tengan que ver con la situación en Cataluña. Antes de que esta tarde el Congreso vuelva a votar ese consejo, al mediodía se escuchará con fruición a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que comparece en la Cámara Baja. Desde ERC se le pedirá que ratifique la ausencia de vetos en el temario que Torra llevará el lunes a La Moncloa. Al tiempo, el PSOE quiere conseguir la cuadratura del círculo y que el PP se incluya en el pacto. No es del todo imposible toda vez que los populares, grupo mayoritario de la Cámara, quieren tener a sus representantes en el consejo de RTVE.