ERC condiciona su voto para renovar RTVE a hablar sobre un referéndum en Cataluña

A la primera no ha salido y hay dudas de que en la segunda votación de este miércoles en el Congreso y el jueves en el Senado pueda salir adelante la renovación del consejo de administración de RTVE con el divulgador musical Tomás Fernando Flores como presidente. El pacto entre el PSOE y Podemos, con el apoyo del PNV, está en el aire por la negativa de ERC a apoyarlo si no se abre un diálogo con Cataluña. El PP deplora el acuerdo, pero quiere estar dentro del consejo con cuatro representantes. Ciudadanos no quiere participar ni tener consejeros.

El pleno del Congreso de los Diputados no registró este lunes la mayoría de dos tercios necesaria en primera votación para renovar al consejo de administración de RTVE. La segunda votación, que necesita ya solo de la mayoría absoluta, se repetirá este miércoles para elegir a los seis representantes de la Cámara baja. En el Senado, que elige a cuatro representantes, la votación fracasará este martes y volverá a repetirse el jueves.

Este primer revés entraba dentro del guion parlamentario, tras la tortuosa negociación entre el PSOE, con intervención del Gobierno, y Podemos. Esta concluyó el domingo con la propuesta socialista de que al frente de la corporación estuviera el director de Radio 3, Tomás Fernando Flores. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, aceptó este nombre, renunciando así a proponer un candidato a dirigir el ente público, una opción que le había cedido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El último candidato lanzado por Podemos, Andrés Gil, desistió al constatar que su nombre no tenía ni consenso político ni el apoyo de los trabajadores de RTVE.

El difícil acuerdo entre los dos partidos —cerrado entre Sánchez e Iglesias— necesitaba el apoyo del PNV y de ERC. Además, el PSOE quería involucrar al PP y que la formación conservadora presentara a los cuatro representantes que le corresponden por su mayoría parlamentaria. Las cosas se torcieron durante la primera votación este lunes en el Congreso. No por el resultado, que era el previsible, sino por el discurso de ERC.

Ni los seis candidatos propuestos por el PSOE, Podemos y PNV, ni los propuestos por el PP contaron con el apoyo necesario. Ciudadanos denunció "el decretazo" y se negó a participar ni con propuestas de nombres ni con su presencia en la votación, ya que abandonó el hemiciclo. Todo se ajustaba al guion salvo que ERC puso por delante una condición irrealizable para votar el miércoles: que se abra "el diálogo" para un referéndum pactado sobre la independencia de Cataluña. Si esa exigencia se mantiene, sin matices, con el objetivo de llevar la comunidad hacia una república, no habrá la menor posibilidad de acuerdo, dijeron fuentes gubernamentales.

El Grupo Parlamentario Socialista había alcanzado un acuerdo con Podemos, e incorporó al PNV, para la designación de los 10 miembros del consejo de administración transitorio de RTVE que permitiese "recuperar la independencia de la corporación y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, a la espera del concurso público que elegirá a sus miembros definitivos", señalan en la dirección socialista.

Los candidatos a formar parte del consejo de administración son Rosa María Artal Martínez, Juan José Baños Loinaz, Concepción Cascajosa Virino, Cristina Fallarás Sánchez, Tomás Fernando Flores, Víctor Sampedro Blanco, Isabel Cerrada Escurín, Fernando López Agudín, Josep-Lluís Micó Sanz, Juan Tortosa Marín.

De los 10 candidatos, seis deben ser elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado. Entre ellos está Fernando Flórez, que es el candidato pactado por el PSOE y Podemos para presidir RTVE. Juan José Baños fue propuesto por el PNV.

Elección provisional

Por su parte, el PP presentó su propia lista, en la que está el actual director de TVE, Eladio Jareño; el responsable de Informe semanal, Jenaro Castro, la subdirectora de Informativos, Carmen Sastre; Luis de la Matta, Juan Pablo Artero y Manuel González-Sicilia y la directora de Informativos de TVE en Canarias, Nieves Cristina Alcaine. De ellos saldrán dos por el Congreso y otros dos en el Senado.

Los populares hicieron un duro discurso contra este acuerdo, en voz del diputado Ramón Moreno. Este tuvo que escuchar la versión de Podemos (Noelia Vera) y del PSOE (José Miguel Camacho), que se remontaron a 2012, cuando el PP en el Gobierno modificó el sistema de votación por el que se requería la mayoría parlamentaria y lo ajustó "a la mayoría que tenía el PP". Nueva Canarias, Coalición Canaria, PDeCAT, además de ERC, lamentaron haber sido excluidos de la negociación y solo haber sido llamados para que dieran el sí. Ahora todo son dudas sobre si saldrá adelante la propuesta con Flores en la presidencia.