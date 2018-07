Calvo propone un diálogo “abierto, democrático y sin cortapisas” al Gobierno catalán

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, ha hecho un llamamiento a los representantes de los grupos del Congreso de los Diputados para "estar a la altura de la complejidad" del problema planteado con la crisis territorial catalana y a hacer un esfuerzo por "entender a las dos partes".

Calvo, que comparece este martes en la Comisión Constitucional para exponer las líneas generales del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesta a "establecer ese diálogo franco" y a intensificarlo de modo "abierto, franco, democrático, sin cortapisas". Calvo no ha obviado que en Cataluña hay "un proyecto independentista", aunque "sin mayoría para salir adelante", y ha apelado a no perder la perspectiva de la realidad y autoengañarse.

"Tenemos que hablar de forma abierta, constructiva. Establecer un diálogo que se rompió. Las obligaciones no son solo las legales, hay obligaciones de carácter político", ha señalado. Ante el encuentro que mantendrán Sánchez y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, el próximo día 9, Calvo ha dicho que la reunión se producirá en las coordenadas de la legalidad y "haciendo esfuerzos de diálogo".

La vicepresidenta ha llamado a los grupos a "afrontar sin temor" las reformas de la Constitución ante la crisis territorial de Cataluña, no sin hacer antes una defensa del artículo II de la Constitución, referente al Estado autonómico, que ha calificado de "logro histórico", pero ha señalado que los 40 años transcurridos han aflorado desajustes que deben ser afrontados "sin ningún tipo de miedo". "Las constituciones deben coincidir con el territorio y no estar desajustadas", ha subrayado la vicepresidenta, exhortando a los representantes de los grupos a no rehuir el reto.

Calvo ha explicado que el presidente Pedro Sánchez, con ese fin, está recibiendo a las presidencias de las autonomías y que en breve se convocará la Conferencia de Presidentes, el órgano máximo de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, que el gobierno de Mariano Rajoy convocó por última vez en enero de 2017.

Antes de empezar la comparecencia, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha vuelto a supeditar el apoyo de su partido a la renovación del consejo de administración de RTVE con un diálogo bilateral "sin renuncias ni condiciones" entre el Gobierno y la Generalitat. En su intervención posterior, Tardà ha asegurado que tanto su formación como el Gobierno catalán estaban “muy expectantes” a las palabras de la vicepresidenta, que han sido bien acogidas tanto por el parlamentario de ERC como por el portavoz del PDDeCAT, Jordi Xuclà.

En una larga intervención antes de someterse a las preguntas de los partidos, la vicepresidenta ha fijado “la lealtad, el respeto y el diálogo” como las señas de identidad de la relación del gobierno con todos los grupos. Ha considerado “absolutamente prioritario devolver la centralidad a la Cámara”. En ese sentido, ha definido al de Pedro Sánchez como “un Gobierno absolutamente comprometido con las Cortes Generales”, que ha considerado “el tuétano fundamental de la democracia”.

Así, ha recordado que el Gobierno ha empezado a levantar los vetos presupuestarios con los que el Ejecutivo de Mariano impedía el debate de iniciativas de la oposición, aunque no renunciará a la prerrogativa ni hará un uso "desorbitado y excesivo" de ellos. Ha advertido de que el Gobierno no eludirá la revisión de cuentas y ha insistido en el “cambio de registro” que impone este nuevo tiempo. “El Parlamento será el centro de la acción política de este Gobierno”.

La vicepresidenta ha puesto como ejemplo de falta de actividad que el Gobierno sometió al Congreso las trasposiciones de normativas europeas que no se llevaron a cabo. “El volumen de directivas que no hemos traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico es ingente; es tan ingente que nos podemos hasta reservar los números, pero las multas que tendremos que afrontar serán elevadísimas”, ha advertido.

Los derechos humanos y, entre ellos los de las víctimas de la Guerra Civil, constituyen una de las inquietudes principales del Gobierno, ha explicado Calvo, que ha expresado su voluntad en cerrar de una vez las heridas abiertas por la confrontación y que tiene ahora en el Valle de los Caídos su principal escenario. La vicepresidenta ha manifestado la intención del Gobierno de cumplir el informe de Naciones Unidas y de los expertos para que las víctimas sean localizadas y honradas “con el respeto a todas las familias”. En ese sentido, ha afirmado la voluntad del Ejecutivo de que el Valle de los Caídos se convierta en un referente para la memoria de todas las víctimas. “Que los restos sean honrados a cada una de las familias, incluidas la de Franco y la de Primo de Rivera”, ha señalado en referencia a las exhumaciones previstas. “Lo haremos con toda claridad, firmeza y honradez”, ha remarcado.