Cuando Natalia Cruz terminó su último examen de selectividad el miércoles, respiró aliviada. Sus expectativas eran buenas y su verano, después de tantas horas de estudio, empezaba por fin. La tranquilidad duró poco: la Universidad de Extremadura (UEx) anunció el jueves que se había producido una filtración de los exámenes, por lo que más de 4.600 alumnos extremeños tendrán que volver a repetir algunas de las pruebas (Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte). Tras la decisión, centenares de estudiantes salieron a la calle para protestar frente al Rectorado del Campus pacense, y una veintena de ellos decidió encerrarse en las instalaciones universitarias del campus de Badajoz de la UEx, donde siguen sin salir.

“Me siento indignada. Es como si, de un golpe, dices adiós al verano”, cuenta Cruz. Ella solo tiene que repetir la asignatura de Matemáticas de Ciencias Sociales, precisamente el examen que, según cuenta, mejor le salió. “Cuando lo acabé pensé: ‘este me va a subir la media’. Ahora, además de que no sé cómo lo haré, tendrán que corregirlo deprisa para que nos den las notas el próximo viernes, por lo que habrá más riesgo de fallos de corrección”, opina.

Un email anónimo y una llamada telefónica alertaron a las 11.00 del pasado miércoles de que se podía acceder por Internet a los exámenes de la selectividad en Extremadura. El fallo también fue detectado por el servicio de informática. Los responsables de la prueba subieron los exámenes a la red en lo que llaman “una zona oscura”, inaccesible al público general, aunque no hacían falta demasiados conocimientos informáticos para encontrarlos, según fuentes de la universidad. Sobre las cinco de la tarde se cortó el acceso a los documentos. La Comisión Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), formada por la Universidad y la Junta, cambió los ejercicios del jueves. Tuvo que ponerse a hacer miles de fotocopias en el último minuto.

La filtración obligará a 4.185 alumnos a repetir una prueba, y a 409 a volver a realizar dos de ellas. El rector reconoce que “no es una solución sencilla”, teniendo en cuenta la “tensión, estrés, esfuerzo y sacrificios que hacen los estudiantes” durante la EBAU. Pero a los jóvenes no les convence.“¡No repetición, otra solución!”, coreaban ayer los alumnos encerrados en los vídeos que ha difundido por Twitter la Coordinadora Estudiantil de Badajoz, que mantiene su postura de no volver a realizar el examen. Piden una alternativa y, si se sigue adelante con la repetición de pruebas, exigen “las mejores condiciones posibles dentro de la peor opción que podrían haber tomado”.

Los estudiantes encerrados viven estos días rodeados de pancartas, apuntes, subrayadores y víveres. Además de protestar, cuentan, están estudiando y preparándose, de nuevo, los exámenes que ya hicieron. Han asegurado que el encierro es “indefinido”, al menos hasta que se reúnan este lunes con el rector de la UEx, Segundo Píriz, y subrayan que no realizarán allí dentro ningún “acto que no esté permitido en la universidad”.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, señaló ayer en un acto organizado por el PSOE en Badajoz que la repetición de las pruebas parece “la única salida” e insistió en la necesidad de “depurar responsabilidades” sobre lo sucedido. Vara aseguró que se facilitará el desplazamiento a los alumnos que tengan que repetir las pruebas el próximo martes. “Se sabrá toda la verdad”, prometió también el presidente regional. El rey Felipe VI, ante el conflicto, canceló el viernes la visita que tenía previsto hace a Cáceres para clausurar el congreso Carlos V, Vitoria y Erasmo en Yuste en la universidad. Allí se llegaron a concentrar hasta 200 alumnos contra la repetición de las pruebas.

La Coordinadora Estudiantil de Badajoz pide al rector, entre otras cosas, que la universidad devuelva las tasas como “compensación por el daño causado”, que se haga cargo de los gastos de desplazamiento de los estudiantes que tienen que viajar desde otras localidades y soluciones para aquellos a los que les coinciden con otros exámenes, como las pruebas idiomáticas del B2, que se realizan el mismo día de la repetición.Los estudiantes de la coordinadora insisten en que el rector de la UEx debe pedir perdón junto con “todos los responsables por el daño causado”. Además, la asociación estudiantil ha propuesto que, en el caso “casi seguro” de que se realicen las pruebas, los alumnos puedan repetir de forma opcional los exámenes de las asignaturas del pasado jueves, ya que hubo estudiantes que decidieron no hacerlas porque las del miércoles les “habían salido bien” y no iban a necesitar mejorar la media de cara a las ponderaciones. Otra de sus exigencias: “que no molesten a los estudiantes en mitad del examen pasando lista y que empiecen con puntualidad”; y que las notas de la EBAU se sigan publicando el día 15 y no el 16, para tener igualdad de oportunidades de otras comunidades autónomas.

“Nunca tienen en cuenta a los estudiantes. No se dan cuenta que un pequeño fallo puede afectar a mucha gente”, cuenta con voz cansada una de las estudiantes.