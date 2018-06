Pedro Sánchez y los nuevos ministros del Gobierno, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Ábalos está escuchando en Antena 3 declaraciones suyas de enero en las que decía que no podía tener como socios a los independentistas. "No hay ninguna contradicción... me asombra la campañita que hay. Digo claramente que no vamos a ser aliados y no somos aliados". "Para echar a Rajoy no hay que aliarse". "Tuve una ronda en un solo día con todos los grupos parlamentarios y con ninguno buscamos ninguna alianza". "Sabe por qué estuvimos más tiempo con el señor Campuzano (PdCat), porque fue más bien una conversación muy humana". "Buscábamos la censura, no el Gobierno, no hicimos ninguna alianza. Seguimos estando en contra de la independencia, seguimos defendiendo la unidad territorial".