Isabel Celaá, tres décadas de experiencia en la política educativa

La trayectoria política de Isabel Celaá (Bilbao, 1949), a la que Pedro Sánchez ha designado este miércoles nueva ministra de Educación, ha estado unida a la educación desde 1987. Entre 2009 y 2012 fue la consejera de Educación, Universidades e Investigación del primer Gobierno socialista en el País Vasco, liderado por Patxi López. Bilbaína de 69 años, es licenciada en Filología Inglesa y catedrática y diplomada en Derecho. En su etapa al frente de la cartera de Educación en Euskadi se empeñó en introducir el trilingüismo en las aulas vascas y apostó por “un sistema público de enseñanza de calidad”, según declaró en numerosas intervenciones.

Casada y madre de dos hijas, Celaá ha asumido responsabilidades institucionales en el ámbito de la educación desde 1987, cuando el consejero vasco José Ramón Recalde —víctima de un atentado de ETA en 2003—, la fichó para dirigir su gabinete en el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco. Después, daría el salto a la viceconsejería del ramo, con Fernando Buesa, asesinado por la banda en 2000, como titular de la cartera educativa.

En una entrevista en EL PAÍS en 2010, opinó que “el principal problema en el sistema educativo español es el abandono escolar temprano de una parte importante de su alumnado”.

La nueva ministra de Educación es parlamentaria vasca desde 1988 y ha sido la encargada de los asuntos educativos del grupo socialista en la Cámara. Antes de integrar el gabinete de López, Celaá fue durante un año la vicepresidenta primera del Parlamento autonómico. Ha publicado ensayos en inglés sobre poesía y novela como In the shell of our own loneliness.