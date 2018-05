Zoido insiste en que “no habrá impunidad ni beneficio” tras el fin de ETA

Los crímenes de ETA no resueltos seguirán siendo investigados y sus autores, perseguidos y detenidos. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha enfatizado hoy que el Gobierno no dará su brazo a torcer tras la disolución de la banda y mantendrá inflexible su política antiterrorista. "No habrá impunidad ni beneficio alguno para quienes tanto daño han causado, tan solo la aplicación de la ley", ha insistido en el homenaje tributado este mediodía en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo a los guardias civiles y sus familiares víctimas de ETA, con motivo del 50 aniversario del asesinato del agente José Antonio Pardines, primera víctima mortal de la banda terrorista.

"Nada ha cambiado y pagarán por todo lo que hicieron", ha advertido el titular de Interior tras rendir tributo a los 100 guardias civiles asesinados por ETA en Guipuzkoa, a quienes se recuerda desde este martes en una placa con sus nombres que se erige en el patio de armas de la Comandancia de Guipuzkoa.

El día 7 de junio de 1968 "cambió para siempre la historia del País Vasco", ha dicho Zoido al recodar el "cobarde asesinato" de Pardines, el primero de una "espiral de crímenes" perpetrados por ETA a lo largo de su historia, hasta segar la vida de 854 personas y provocar más de 7.000 heridos. Los terroristas mataron a 215 guardias y a 17 familiares del cuerpo. El ministro ha aprovechado el homenaje a Pardines para entregar la Cruz de Oro a la 11ª zona de la Guardia Civil, por su labor en la lucha contra ETA, resuelta en el País Vasco con la detención de 2.150 activistas y la desarticulación de 320 comandos.

"ETA se ha disuelto, pero no ha pedido perdón. No ha conseguido ninguno de sus objetivos y sigue con sus manos manchadas de sangre", ha afirmado Zoido tras hacer hincapié en que los terroristas encarcelados no verán suavizada su situación, porque, según ha dicho, "la memoria y la construcción del verdadero relato de lo sucedido es una tarea imprescindible". "Será imposible que blanqueen la historia que comenzó con un asesinato por la espalda" que acabó con la vida del joven guardia Pardines, ha sentenciado el ministro.

El ministro Zoido asiste en San Sebastián al homenaje a los guardias civiles en el 50 aniversario del asesinato de Pardines. J. HERNÁNDEZ

Zoido ha destacado también el hecho de que este homenaje haya tenido lugar en el cuartel de Intxaurrondo, cuyos integrantes han "sufrido" y dado "tantos esfuerzos" a lo largo de "tantos años" para que "se pudieran alcanzar éxitos en la lucha contra el terrorismo de ETA, siendo por ese motivo temidos y odiados por los enemigos de la democracia".

El ministro ha lamentado además que "desgraciadamente" en el País Vasco aún se vivan "episodios de odio que son intolerables", entre los que ha enumerado "insultos" y "pintadas", así como "tener que soportar que pistoleros asesinos sean considerados héroes en sus pueblos".