Polémica por la decisión de Interior de recabar datos sobre reclusos de ETA

La salida a la luz del correo electrónico remitido por Instituciones Penitenciarias a las cárceles para reclamar información sobre los presos de ETA dispuestos a aceptar "las vías legales facilitadoras de su reinserción" provocó ayer respuestas dispares de asociaciones de víctimas y partidos. Mientras las primeras se mostraron firmes en su exigencia de que los reclusos de la banda no se puedan acoger a beneficios penitenciarios si no ayudar a esclarecer los atentados no resueltos, las formaciones políticas daban una respuesta comedida.

Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), reconocía a este diario su "sorpresa" por la existencia de dicho documento y recordaba que en la reunión que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, mantuvieron con los representantes de las víctimas el pasado 10 de mayo, ambos se comprometieron a no hacer ningún acercamiento de presos. "Si finalmente lo hacen, nos van a encontrar enfrente. Saldremos a la calle", señaló.

Daniel Portero, de Dignidad y Justicia, también participó en aquel encuentro y ayer aseguraba que entonces ya advirtió a Rajoy y Zoido que "no repitieran lo que hizo en 1998 José María Aznar", cuando en plena tregua de la banda aproximó a más de un centenar de reclusos a cárceles cercanas al País Vasco y Navarra. "Mientras existan 379 casos sin resolver, no lo vamos a consentir". Portero anunció que pedirá a Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro (UPN) —dos de los apoyos parlamentarios del PP a los Presupuestos— "que pidan por escrito un compromiso al Gobierno de que no moverá un preso de ETA mientras no colaboren con la Justicia". La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, aprovechó la presencia del ministro del Interior en un acto en el que ella recibía un premio para afirmar que "no caben malabarismos, ni negociaciones indecentes, ni atajos para facilitar excarcelaciones que contenten al nacionalismo".

Ciudadanos se limitó a recordar que no va a estar "nunca a favor de conceder beneficios a los presos etarras mientras no colaboren con la justicia, pidan perdón a las víctimas y muestren arrepentimiento real". El partido de Albert Rivera mostró su "confianza" en que Rajoy mantendrá su palabra, informa J. J. Gálvez.

Reivindicación del PNV

El PNV se esforzó en desvincular la decisión de Interior de un hipotético acuerdo presupuestario. Fuentes de la formación nacionalista aseguraron que en las conversaciones que mantienen con los populares no se ha tratado el acercamiento de presos etarras, aunque precisaron que esa es "una reivindicación permanente" del partido, informa Mikel Ormazabal. Por su parte, fuentes del Ejecutivo de Iñigo Urkullu señalaron que no tienen constancia de que Rajoy hubiera cambiado su política penitenciaria.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha subrayado que se trata de presos con circunstancias personales determinadas y ha aclarado que desconocer los detalles, informa Elsa García de Blas. "En todo caso, todo lo relativo al ámbito penitenciario hay un control judicial final que será el que determine el ámbito de progresión penitenciaria o cualquier otra cuestión de incidencia penitenciaria", ha indicado.

Podemos, por su parte, ha pedido tratar "con cautela" el acercamiento a los presos de ETA. El portavoz de Interior de Podemos en el Congreso, Juan Antonio Delgado, considera que, tras la desaparición de la banda terrorista, "habrá que tomar decisiones" y se tendrá que "seguir apostando por la paz", según recoge Europa Press de las declaraciones previas al X Congreso de ErNE, sindicato mayoritario de la Ertzaintza, celebrado en Bilbao este jueves.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, consideró “perfectamente compatible” una “justicia memorial” para las víctimas de ETA con un proceso de reinserción de los reclusos que quieran “hacer ese camino”, por “muy inefables” que hayan sido los delitos que hayan cometido.