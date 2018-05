La Audiencia Nacional envía a prisión a Bárcenas, López Viejo y Guillermo Ortega por Gürtel

La Audiencia Nacional ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional sin fianza para Luis Bárcenas, extesorero del PP; Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda; y Alberto López Viejo, consejero de la Comunidad de Madrid durante la etapa de la expresidenta Esperanza Aguirre. Según han informado fuentes jurídicas, apenas una hora después de que acabaran las vistillas de los 15 citados este lunes, el tribunal ha adoptado esta medida contra los tres que acumulaban mayores penas de cárcel y que tenían una estructura financiera fuera de España. Los magistrados han citado el miércoles a los otros 12 condenados para comunicarles su decisión contra ellos.

Los jueces han escuchado así la petición de la Fiscalía, que había solicitado cárcel para estos tres condenados. La Audiencia Nacional impuso la pasada semana una pena de 33 años y 4 meses a Bárcenas; de 31 años y 9 meses a López Viejo; y de 38 años y 3 meses a Guillermo Ortega. "A la vista de los años de prisión que acumulan [por] delitos todos ellos susceptibles de ser englobados en el concepto de corrupción, con penas que superan los 30 años, considera el tribunal que se incrementa el riesgo de fuga, máxime teniendo en cuenta el entramado financiero y societario organizado para la sustracción de sus fondos", han explicado los magistrados, que han añadido, además, que parte del dinero robado por Bárcenas no se ha localizado. En el caso de López Viejo precisan, a su vez, que usó "cuentas suizas" para ello.

Este lunes, 15 de los 29 condenados en el juicio de la primera etapa del caso Gürtel han acudido a sendas vistillas a la Audiencia Nacional, que debía decidir si entran ya en la cárcel o quedan a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que presenten contra la sentencia. Durante las mismas, el Ministerio Público ha pedido el ingreso en prisión sin fianza para 11 de ellos: para Luis Bárcenas, extesorero del PP; para su mujer, Rosalía Iglesias; para el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda; para el exmiembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP, Alberto López Viejo; para el exconcejal de Estepona (Málaga), Ricardo Galeote; para la exmujer de Francisco Correa, Carmen Rodríguez Quijano; para el abogado Antonio Villaverde; para Juan José Moreno, exconcejal de Majadahonda; para el exviceconsejero madrileño Carlos Clemente; para el contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo; y para el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la retirada del pasaporte para los otros cuatro restantes: para Jesús Merino, exdiputado del PP; para la esposa de López-Viejo, Teresa Gabarra; para el exasesor de López-Viejo, Pedro Rodríguez Pendás, y para el testaferro de Bárcenas, IvánYáñez.

El Ministerio Público —que ha enumerado "todo un elenco" de delitos ligados a la corrupción y que el "entramado" trató de ocultar fondos en el extranjero— ha defendido reiteradamente estas medidas para evitar la fuga ante la gravedad de los hechos y las elevadas penas impuestas. "La unica medida que puede evitar este riesgo es la entrada en prisión”, ha expuesto una de las fiscales durante la vistilla de Ricardo Galeote, exconcejal de Estepona condenado a siete años y 10 meses.

Las defensas se han opuesto, por su parte, al ingreso de sus clientes en prisión y han esgrimido toda una batería de excusas en función de la situación personal de cada condenado. Por ejemplo, en el caso de José Luis Izquierdo, contable de la Gürtel y sentenciado a 17 años y 7 meses, su abogado ha argumentado que él no se enriqueció con la trama, que cuenta con una "exigua" pensión que le permite "a duras penas" sostener a su familia. "Les pedimos un mínimo de carga de humanidad", ha apostillado el letrado. "Yo no he cometido esos delitos y yo a lo unico que me he dedicado es ir de mi casa al trabajo, y del trabajo a mi casa. Yo lo único que tengo es mi casa y a mi mujer, que depende de mi [por problemas de salud]", ha añadido el propio Izquierdo, de 69 años.