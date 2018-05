El PP reclama a los barones del PSOE que impidan a Sánchez pactar con los independentistas

El coordinador nacional del PP, Fernando Martínez Maillo, ha reclamado este sábado a los barones del PSOE que impidan al secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, pactar con los partidos independentistas para sacar adelante la moción de censura que ha registrado contra Mariano Rajoy. El viernes, el líder de la oposición se mostró dispuesto a negociar con los 350 diputados del Congreso para desalojar al PP de La Moncloa tras la sentencia del caso Gürtel. Y este sábado Martínez Maillo ha señalado directamente a algunos de los presidentes autonómicos socialistas para exigirles que actúen como en 2015 y 2016, cuando impidieron a Sánchez alcanzar pactos con partidos que defendieran la celebración de referéndums de autodeterminación.

"A los socialistas les digo que hagan reflexionar a Pedro Sánchez", ha comenzado el coordinador nacional del PP. "¿Dónde están aquellos como la señora Susana Díaz, el señor Lamban, la señora Armengol, el señor García-Page, todos aquellos que en 2015 y 2016 le dijeron a Sánchez, Pedro, con los independentistas no?", se ha preguntado sobre los presidentes socialistas de Andalucía, Aragón, Islas Baleares y Castilla-La Mancha. "¿Dónde están los que que por eso le echaron como secretario general?", ha continuado. "Les pido que no callen", ha añadido. Y ha subrayado: "Si lo hacen, serán cómplices de la traición a España que representa esa moción de censura. Es una inmoralidad. Está asentada en una traición a los españoles, en un acuerdo con los independentistas. Si no renuncia a esta moción de censura, pasará a la historia como el Judas de la política española".

Hasta ahora, ningún líder territorial socialista se ha mostrado contrario a los planes de Sánchez en público. La contundencia de la sentencia de la primera parte del caso Gürtel, que certifica la existencia de una caja b en el PP, se ha unido a las críticas de los jueces a Rajoy por su testimonio y a la cercanía de las elecciones locales y regionales de junio de 2019. Sin embargo, el PP espera que el paso de los días provoque críticas hacia el proyecto de Sánchez en las filas socialistas, puesto que el secretario general necesita el apoyo de Unidos Podemos, PdECAT, ERC o Bildu para llegar a La Moncloa.

No obstante, los consejeros de Sánchez consideran que aún es posible convencer a Ciudadanos de que una sus votos a los del PSOE y los de Unidos Podemos, haciendo innecesario el acuerdo con los partidos independentistas. Una opción que hasta el momento Albert Rivera ha descartado, puesto que se considera incompatible con la formación de Pablo Iglesias.

"Es el Judas de la política", ha dicho Martínez-Maillo sobre Sánchez, al que el PP afea la contradicción de apoyar al Gobierno en la aplicación del artículo 155 en Cataluña para luego pactar con los independentistas en el Congreso. "Si estás causando daño a España; si solo hay que ver cómo ha bajado la bolsa y ha subido la prima de riesgo; si empeoras la situación política, si haces todo eso, ¿cuál va a ser su responsabilidad política cuando fracase? No le puede salir gratis poner patas arriba España".

En la misma línea se ha expresado este sábado la secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, que ha acusado a Sánchez de querer aliarse con los que buscan "destrozar" el país. La número dos del partido ha afirmado que utilizar la sentencia del caso Gürtel para que el PSOE presente una moción de censura es una "tremenda irresponsabilidad".