Rajoy acusa a Sánchez de debilitar a España con la moción de censura

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado este viernes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de perjudicar la estabilidad de España y debilitar al país al promocionar una moción de censura en plena aplicación del artículo 155 en Cataluña, con los Presupuestos recién aprobados y con el apoyo de los partidos independentistas y de Podemos. El líder del PP ha considerado que no hay razones para intentar tumbar a su Gobierno y ha rechazado que la sentencia del caso Gürtel, que pone en duda su credibilidad como testigo, sea razón suficiente para impulsar la votación. En consecuencia, ha atribuido a los intereses personales de Sánchez que haya registrado este viernes en el Congreso la moción de censura y ha evitado confrontar con Ciudadanos, que le pide un adelanto electoral.

“La moción se produce también en una situación de debilidad, de dificultad para España, con la aplicación del artículo 155”, ha considerado Rajoy durante una rueda de prensa en La Moncloa. “Va contra la estabilidad, tan necesaria hoy; perjudica la recuperación económica, basta con ver cómo está evolucionando la Bolsa y la prima de riesgo; es mala para España, y es lesiva para el futuro de todos los ciudadanos”, ha seguido. “La moción se hace en el único interés del señor Sánchez, que perdió las elecciones de 2015 y de 2016, y dejó a su partido en 84 escaños, la cifra más baja del PSOE desde las primeras elecciones celebradas en nuestro país”, ha continuado. Y ha rematado: “El objetivo es que Sánchez sea presidente a cualquier precio y con quien sea”.

Rajoy ha recordado que ganó las elecciones de 2015 y que volvió a hacerlo en 2016, con mayor número de votos y escaños. También, que en esas dos ocasiones Sánchez acabó derrotado y empeorando sus resultados. Y que ahora el líder socialista, ha argumentado el presidente del Gobierno, busca cualquier combinación con tal de llegar a La Moncloa.

“Sánchez tiene dos opciones: pactar con Ciudadanos y Podemos a la vez o pactar con ERC, con el PDeCAT del señor Puigdemont y el señor Torra, con Bildu y con Compromis”, ha enumerado Rajoy. “Como es comprensible, cualquier gobierno con estos apoyos es inviable, el señor Sánchez lo sabe, pero a él le da igual”, ha seguido, antes de referirse a Ciudadanos, su socio de investidura, que también se ha mostrado este viernes a favor de un adelanto electoral. “El presidente del Gobierno tiene dos facultades exclusivas: disolver las Cámaras y nombrar ministros”, ha recordado el Jefe del Ejecutivo. “No conozco a ningún presidente del Gobierno que esté dispuesto a renunciar a ellas”.

En consecuencia, Rajoy ha contestado a Rivera que convocar las elecciones es su facultad, y que quiere apurar la legislatura hasta 2020.

Críticas del Partido Popular

En la misma línea se ha expresado el coordinador nacional del PP, Fernando Martínez Maillo, que ha acusado a Sánchez de querer "asaltar el poder" y poner "delante sus intereses personales de los de España", al promocionar una moción de censura con Podemos y los partidos independentistas. La formación que sostiene al Gobierno de Mariano Rajoy ve una contradicción en que el líder socialista apoye la aplicación del 155 en Cataluña y busque al mismo tiempo el apoyo del ERC y PdECAT en el Congreso. Al mismo tiempo, Martínez Maillo ha evitado atacar a Ciudadanos, que tiene la llave para que la votación fructifique sin la participación de las formaciones rupturistas catalanas.

"No es la primera vez que Sánchez intenta llegar a La Moncloa sin haber ganado las elecciones", ha dicho Martínez Maillo en referencia al acuerdo de investidura que alcanzaron el PSOE y Ciudadanos en 2016. "Ahora intenta asaltar el poder de la mano de los que ponen en peligro a España. Y no le importa. Pretende llegar al poder de la mano de Podemos, que no defiende la unidad de España, y de los independentistas, que quieren romper la unidad", ha argumentado. "Es una moción de censura que no tiene causa ni justificación, a excepción de su ambición. Hay una estrategia premeditada y permanente de dañar a Rajoy y al Gobierno, aunque sea a costa de dañar a España", ha seguido. Y ha rematado: "Esta moción de censura debilita a España. Da ventaja a los que no apuestan por nuestro país, y por lo tanto da ventaja al independentismo. Sánchez, por su ambición desmedida y su sobreactuación permanente, perjudica a España, a los españoles, y da ventaja al independentismo".

Martínez Maillo ha mezclado las duras críticas al PSOE con el guante blanco con Ciudadanos, al que ha descrito como un garante de la estabilidad por su apoyo a la aprobación de los Presupuestos. En ese sentido, el coordinador nacional del PP ha intentado subrayar las contradicciones entre los objetivos de los partidos de la oposición: mientras que Sánchez aspira a quedarse en La Moncloa gobernando, Albert Rivera pide que se convoquen elecciones inmediatamente para apoyar su moción de censura.

"Ciudadanos tiene que aclararse, ver qué quiere ser de mayor", ha dicho Martínez Maillo. "Pensamos que apoyando los Presupuestos daba un mensaje de estabilidad, y yo me quedo con ese Ciudadanos. No tengo constancia de que haya otro".