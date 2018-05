Ninguna opción de Ciudadanos pasa por apoyar la moción de Sánchez

Ciudadanos no apoyará en ningún caso la moción de censura que ha propuesto el PSOE. Las prioridades de ambos partidos discrepan en dos puntos esenciales: Sánchez está abierto a recibir el apoyo de cualquiera de los 350 diputados del Congreso y su objetivo no es ir a elecciones inmediatamente. Ciudadanos en cambio no quiere compartir proyecto con "separatistas y populistas" y solo apoyaría una moción destinada a convocar elecciones. "No hay nada que negociar" con el PSOE, advierten fuentes del partido.

Ciudadanos necesitaba un camino propio ante la sentencia del caso Gürtel: ni demasiado cerca de la corrupción del PP ni alineados con una moción de censura socialista que puede generar inestabilidad en plena aplicación del 155 en Cataluña y con el trámite de los presupuestos sin terminar. El partido de Albert Rivera debía equilibrar su prédica de regeneración política con la estabilidad ante el desafío independentista. Los miembros del comité permanente del partido se reunieron viernes por la mañana para encontrar esa vía propia.

El secretario general, José Manuel Villegas, fue el encargado de presentar la propuesta en una rueda de prensa en Valencia. La decisión era dar por terminada la legislatura "por la corrupción del PP", pero conceder una prórroga al gobierno de Rajoy para cerrar los presupuestos y afianzar un nuevo 155. Si, pasadas unas semanas, el presidente se enrocaba, Ciudadanos buscaría apoyos para presentar una "moción instrumental" que presentara un candidato cuyo único objetivo fuera convocar elecciones.

El registro en el Congreso de los Diputados de la moción de censura del PSOE provocó que los planes de Ciudadanos quedaran a expensas de Sánchez: mientras hay una moción de censura en trámite el presidente no puede disolver la Cámara, según el artículo 115 de la Constitución. Para entonces, Ciudadanos ya tenía sus excusas preparadas para descartar apoyar en cualquier caso la opción del PSOE: primero, Sánchez no había buscado su apoyo previo y por tanto debía confiar en "separatistas y populistas". El PDeCat ofrecía su apoyo a Sánchez pero no era "compatible" con los votos también de Ciudadanos, en palabras de Carles Campuzano, portavoz en el Congreso del partido catalán.

Y segundo, Sánchez anunció que quería gobernar en solitario y estar una temporada en la Moncloa. Ciudadanos solo estaba dispuesto a apoyar a un candidato alternativo a Rajoy para ir a elecciones y que "decidan los españoles" un nuevo "gobierno fuerte". Villegas resumió su negativa con estas palabras: "No vamos a estar en apaños acordados en despachos y mucho menos apoyados por separatistas y populistas", dijo.

Si durante los próximos días llega la llamada de Sánchez para hablar de la moción de censura, Ciudadanos aún "no ha decidido nada", según fuentes del partido. Pero las expectativas de esa hipotética reunión son nulas: "No hay nada que negociar" con el PSOE, dicen desde el partido, que no sea la retirada de la moción.

La moción de censura del PSOE deberá avanzar por tanto sin los votos de Ciudadanos. ¿Qué pasa si no prospera la moción de Sánchez? Las opciones de la formación de Rivera están ligadas desde ahora a sus duras palabras en contra del gobierno por el caso Gürtel: dar unas "semanas" a Rajoy para que cierre la legislatura "liquidada" y, si se "atrinchera en la Moncloa pese a sus casos de corrupción", buscar apoyos para una moción instrumental.

Villegas admitió que esa moción propia no era su "plan A" , pero visto el entusiasmo del presidente Rajoy por acabar los cuatro años de legislatura, parece fácil que se vean obligados a impulsarla. Llegado ese momento, a pesar de que Ciudadanos no apoye ahora la iniciativa de Sánchez, se hará difícil de justificar para el resto de partidos que entre Rajoy y elecciones, prefieran a Rajoy.