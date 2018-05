Iglesias califica de “habituales” las condiciones de su hipoteca de 540.000 euros con Montero

La hipoteca de tipo variable por 540.000 euros que Pablo Iglesias e Irene Montero han firmado para la compra de un chalé de más de 600.000 euros en Galapagar (Madrid) tendrá un interés el primer año del euribor más 1,5 puntos. Para lso 29 años restantes, el interés será del euríbor más un diferencial de 1,25 puntos. El secretario general de Podemos ha explicado además que la firma de la hipoteca implica suscribir una serie de seguros con Caja de Ingenieros como el seguro de hogar y dos seguros de vida y la domiciliación de las nóminas.

"Las condiciones son habituales (...) no son nada extraordinarias", ha afirmado el dirigente, que junto a la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso ha puesto sus cargos orgánicos e institucionales a disposición del partido tras la polémica generada por la adquisición de la propiedad, con más de 250 metros construidos en una parcela de 2.000 metros cuadrados con piscina y casa de invitados cerca de la sierra de Guadarrama.

Las bases de Podemos están llamadas a votar en una consulta desde este martes hasta el domingo para refrendar a los dos dirigentes en sus responsabilidades o exigir su dimisión por entender que no han sido coherentes con los postulados del partido. "Hemos tomado una decisión personal y como se ha generado un debate político por esa decisión entendemos que tenemos que preguntar a la gente que nos eligió si seguimos siendo aptos y dignos para representar a nuestra formación. Se nos ha acusado de incoherencia. Cuando a alguien se le acusa de incoherente tiene que poner su cargo a disposición de quienes le han elegido", ha remarcado. Los resultados se conocerán previsiblemente el próximo lunes.

Iglesias ha señalado que una de las razones por las que eligieron firmar la hipoteca con Caja de Ingenieros no fue "solamente la rentabilidad y la solvencia demostrada por esta entidad financiera, que no se vio afectada por la crisis". "Hasta donde sabemos jamás han llevado a cabo un desahucio contra un particular y para nosotros era un factor importante", ha observado el líder de Podemos. Iglesias ha afirmado en el Congreso que Podemos contrata "normalmente" con cuatro bancos: Caja de Ingenieros, Ibercaja, Triodos Bank y Fiare. "Tratamos de buscar bancos que aseguren de alguna forma aseguren un comportamiento ético dentro del sistema financiero". ha añadido.