Iglesias y Montero pagarán más de 1.600 euros al mes de hipoteca por su chalet

Pablo Iglesias e Irene Montero pagarán "algo más" de 1.600 euros al mes de hipoteca -800 euros cada uno- por el chalet que la pareja ha comprado en la localidad de Galapagar, a 40 kilómetros de Madrid y cercana a la sierra. "Sabemos que muchas familias españolas, incluso con dos sueldos, no pueden permitirse una hipoteca así, y por eso entendemos que es tan importante defender salarios dignos para todos y todas", ha argumentado el secretario general de Podemos ante la polémica que ha generado la compra de la vivienda unifamiliar de más de 250 metros cuadrados en una parcela de 2.000 metros cuadrados con piscina y casa de invitados.

"Para pagarla tenemos a medias una hipoteca de 540.000 euros con Caja de Ingenieros que iremos pagando poco a poco durante 30 años", ha explicado Iglesias en un comunicado en Facebook. El líder de Podemos explica que 48 horas después de firmar la hipoteca el pasado 9 de mayo presentaron la nueva declaración de bienes en el Congreso "para mantenerla actualizada cumpliendo nuestro compromiso de transparencia". Los nuevos datos no figuran aún en la ficha de los dos parlamentarios. Juan Carlos Monedero, cofundador y exdirigente de Podemos, había afirmado en redes sociales que la letra mensual sería muy inferior. "Así que los insensatos Pablo Iglesias e Irene Montero van a pagar de por vida una letra de 500 euros en vez de haberse ido de alquiler a pagar 1.000. Malditos rojos que no viven debajo de un puente. Terminarán por querer estudiar en la universidad", llegó a ironizar.

"La realidad es que nuestros sueldos, que son públicos y que son decididos por la Asamblea Ciudadana de Podemos, nos han permitido emprender este proyecto", reconoce Iglesias. Además del sueldo de diputado -los cargos públicos de Podemos pueden cobrar el equivalente a tres salarios mínimos; si sus ingresos son mayores los donan al partido y organizaciones sociales-, Iglesias presenta Fort Apache y Otra Vuelta de Tuerka y recibe derechos de autor por los libros que ha escrito, según ha declarado en el portal del transparencia de Podemos y en el Congreso. El Parlamento "estableció la compatibilidad de su tarea como diputado con estas actividades", recalca el comunicado conjunto.

La adquisición de su futura residencia ha provocado que cobraran vigencia las críticas del secretario general de Podemos a Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, por comprar un ático de lujo de 600.000 euros. Desde Podemos sostienen que se trata de casos diferentes, ya que el exministro de Economía buscaba una inversión y en el caso de los dos dirigentes de Podemos se trataría de su futura residencia. "Pablo criticó hace 6 años a un ministro por comprarse un ático de 600.000 euros. Ambos pagaremos en 30 años, algo más de la mitad de esa cantidad cada uno. Y lo pagaremos para comprar una casa en la que vivir, no con la que especular. Y en todo caso siempre hemos afirmado que a los ministros y a cualquier cargo público hay que criticarles por sus políticas o eventualmente por su corrupción, no por gastarse su dinero en lo que quieran mientras lo hagan de forma honrada. Y eso aunque nosotros consideremos que los cargos públicos deberían tener sueldos más ajustados y nos lo apliquemos", diferencian en su escrito los dos dirigentes de Podemos.

La pareja de políticos espera dos niños para después de verano. También tiene tres perros. "Llevamos mucho tiempo buscando una casa en el campo donde poder avanzar en nuestros proyectos como familia, y en concreto para poder cuidar a nuestros hijos con algo de intimidad. En Galapagar además viven muchos amigos con los que nos gustaría que nuestros hijos pasen tiempo. Para nosotros es difícil no llamar la atención desde el momento en que pisamos la calle y nos gustaría que nuestros hijos puedan vivir su infancia de la forma más normal posible", trasladan Iglesias y Montero.

"Decisión personal"

La compra de Iglesias y Montero ha provocado un revuelo en redes sociales de ciudadanos que creen que no es coherente con el discurso político de los líderes de Podemos. Ningún cuadro de Podemos ha realizado ninguna crítica en público, aunque en privado hay cuadros que consideran que no era el momento oportuno y entienden que se trata de un error político. “Voy a ser muy claro y muy tajante: es una decisión personal y a mí no me corresponde a valorarla. Los asuntos de la política tienen que ver con lo que hace cada uno con el dinero de todos, no con lo que hace cada uno con su dinero”, se ha pronunciado este jueves Íñigo Errejón, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político.