Rivera ‘ficha’ a Marta Sánchez para impulsar una plataforma “patriótica” contra el nacionalismo

En una sala repleta de banderas de España y de Europa, donde se han escuchado gritos de "¡Viva España!", donde la cantante Marta Sánchez ha interpretado un trozo de su particular versión del himno de España, donde se ha coreado el futbolero "yo soy español, español, español"... y donde la palabra "España" y "españoles" se ha repetido hasta la extenuidad, Ciudadanos ha presentado este domingo una "plataforma" llamada España Ciudadana para conjurarse, entre otras cosas, contra el nacionalismo. Contra ese nacionalismo "que ha querido destruir este país" [en referencia al independentismo catalán], en palabras de Albert Rivera, presidente de la cuarta fuerza política del Congreso, que llevaba una semana centrando sus esfuerzos en este acto.

A un año de los comicios municipales y autonómicos, la formación pretende impulsar con esta plataforma un nuevo movimiento "amplio" y "transversal". Un instrumento para la "España sin complejos", para el "patriotismo ciudadano", según repiten en el partido. "No creo que los españoles tengamos que volver a pedir perdón por nuestro pasado. Tenemos que estar orgullosos de lo que nos une. Vaticino que ningún español va a tener que pedir perdón por usar su bandera, su lengua o por sentirse partícipe de un proyecto común", ha afirmado Rivera, que ha cerrado un acto celebrado en un abarrotado Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

Antes del presidente del partido, han intervenido el presentador de televisión Santiago Acosta; la periodista Jimena Bañuelos; el exjugador español de waterpolo Pedro García Aguado; el científico Eduardo López Collazo; y la cantante Marta Sánchez. Los cinco han contado su "amor" a España a través de sus experiencias personales.

"Yo estoy enamorado de este país. Yo soy cubano y sé perfectamente lo que quiere decir libertad. Aquí respiré la palabra libertad", ha apuntado López Collazo. "La idea de hacer la canción de mi país surgió hace muchos meses y fueron otros tantos los que estuvo aparcada. Es una carta de amor a mi tierra a la que tanto deseaba volver. Sin dobles intenciones y sin estudiados objetivos. Una carta desde el sentimiento, que quiero compartir con los que se sienten españoles como yo, y con los que aman esta tierra y desean la unión al escucharla", ha relatado Marta Sánchez, que ha roto llorar durante su intervención y antes de cantar una parte del himno.

El manifiesto



La plataforma nace junto a un manifiesto titulado La España Ciudadana. "El futuro de España será lo que queramos los españoles. Hemos escrito juntos nuestro destino. Lo hicimos en Cádiz en 1812. Lo hicimos en 1978, abriendo la mejor página de nuestra historia en una Transición ejemplar, en la que todos nos dimos la mano para superar las heridas de la guerra civil y la dictadura, y en 1986 entrando en la Comunidad Europea", reza el documento, que apostilla: "Hemos vencido con sufrimiento y valentía al terrorismo de ETA, y venceremos también el terror yihadista. Frenamos un golpe militar en 1981 y en 2017 un golpe separatista en Cataluña".

El texto llama a la ciudadanía a construir "un nuevo proyecto nacional para poder hacer frente al populismo y al nacionalismo". Un hilo argumental que ha recogido Manuel Valls, ex primer ministro francés, que ha intervenido a través de un vídeo. "Siento no poder estar allí hoy, pero estoy de todo corazón con vosotros. Me he implicado en el debate catalán por solo una cosa: porque creo que la unidad de España es indispensable para la UE", ha afirmado el político galo, que baraja actualmente presentarse como candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Barcelona.