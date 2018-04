El PP acusa a Ciudadanos de favorecer a los independentistas al “mentir para atacar al Gobierno”

FOTO: Andrea Levy, junto al resto de la dirección del PP. / VÍDEO: Declaraciones de Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso. Tarek Mohamed (efe) / epv

El pulso electoral que enfrenta al PP y a Ciudadanos amenaza con resquebrajar el frente constitucionalista que impulsó la aplicación del artículo 155 en Cataluña con el decisivo apoyo del PSOE. Que Albert Rivera amenace con no votar los Presupuestos si el Gobierno le concede al PNV el acercamiento de los presos de ETA o la gestión de la caja de la Seguridad Social ha provocado indignación en la formación conservadora, que argumenta que nunca negociaría esas cuestiones. A eso se ha unido que Ciudadanos haya acusado este martes al PP de "proteger a Puigdemont y a los golpistas" al defender que no se empleó dinero público en el reférendum del 1 de octubre (los líderes independentistas están siendo investigados por prevaricación). Una afirmación que ha tenido pronta respuesta. "Ciudadanos copia la estrategia de los independentistas: mentir, engañar, con tal de atacar al Gobierno", ha contestado la vicesecretaria del PP, Andrea Levy.

"Le pido a Ciudadanos que modere su lenguaje. Esta estrategia en la que se ha iniciado de intentar ir contra el Gobierno, lo que hace es un favor a los independentistas, dividiéndonos, haciéndonos más débiles", ha argumentado este martes la responsable de Estudios y Programas de la formación que preside Mariano Rajoy. "Empiezo a pensar que Ciudadanos copia la estrategia de los independentistas: mentir, engañar, con tal de atacar al Gobierno", ha subrayado durante una comparecencia en la sede nacional de su partido. "Ciudadanos no puede caer en la estrategia de la mentira, que es caer en el peor de los populismos, lo que hace un favor a los independentistas, nos divide", ha añadido la también diputada del PP en el Parlament de Cataluña. Y ha subrayado: "Ciudadanos no puede caer en oportunismos, pero sobre todo no puede caer en engaños, con tal de justificar su estrategia partidista. Les pediría sentido de la responsabilidad y de Estado. Nos estamos jugando España".

Poco antes de esas declaraciones, Rivera ha exigido al Gobierno que recurra ante el Tribunal Constitucional la delegación de voto del diputado Toni Comín, huido a Bélgica para escapar de la acción de la justicia española. "Espero que Rajoy recurra inmediatamente ante el Tribunal Constitucional esta nueva tomadura de pelo", ha tuiteado el líder de Ciudadanos. "Comín no pide delegar su voto por enfermedad o fuerza mayor, sino por haber huido de sus responsabilidades penales ante la Justicia", ha añadido.

Por su parte, Levy ha avanzado que su grupo parlamentario estudiará qué posibilidades tiene para recurrir. Sin embargo, como informó EL PAÍS, tanto Ciudadanos como el PP tienen dudas de que esa iniciativa jurídica pueda frenar el acuerdo adoptado este martes por la Mesa del Parlament.

'Caso Cifuentes'

No es el único frente abierto entre los dos partidos, que luchan por seducir al electorado de centro derecha con vistas a las elecciones locales, autonómicas y europeas de 2019. Que Ciudadanos esté dispuesto a romper el pacto de investidura que le une en Madrid con el PP, apoyando la moción de censura del PSOE y de Podemos en contra de Cristina Cifuentes, ha provocado este martes duras críticas por parte del portavoz parlamentario del partido de Mariano Rajoy, Rafael Hernando.

Los representantes de Ciudadanos, ha dicho Hernando, se comportan como "corderitos" frente al gobierno socialista de Andalucía, y como "panteras" frente la del PP en Madrid. "Son demasiado próximos a los socialistas: mantienen a Susana Díaz, proponen a Manuel Valls [como candidato a la alcaldía de Barcelona] y quieren dar la Comunidad de Madrid a Gabilondo", ha seguido. Y ha añadido: "Le pido a Ciudadanos que no se inventen cosas para que luego tengamos que salir nosotros a desmentirlas".